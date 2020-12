Profitons-en pour faire un point sur l'année 2020

Godot passe en version 3.2 ;

Unreal Engine est passé en version 4.25, puis 4.26 ;

Unity est passé en version 2020.1 puis 2020.2. On notera aussi le changement de politique dans le planning de sortie de version du moteur afin d'obtenir une meilleure stabilité dans le produit.

la présence d'un SSD dans les consoles ;

l'augmentation du nombre d'offres de jeux en streaming (Amazon, NVIDIA, Google bientôt Microsoft) ;

On ne peut pas dire que 2020 n'ait pas été... comment dire... particulière. Toutefois, occultons le grand malheur de cette année pour revenir sur les grandes actualités de l'année au niveau du développement de jeux vidéo.Comme nous en avons maintenant l'habitude, nos moteurs de jeux vidéo préférés ont reçu des mises à jour régulières. Ainsi, Unreal Engine, Unity ou encore Godot se sont bonifiés tout au long de l'année. Ces évolutions ont été retranscrites sur les pages de Developpez.com :Mais, ce qui aura, je pense, marqué le plus cette année, c'est les dotations de plusieurs grands acteurs du jeux vidéo dans les produits que sont Godot et le logiciel de modélisation Blender (qui lui aussi a évolué tout au long de l'année, avec la version 2.82 2.90 et 2.91 ). En effet, le premier a reçu 250 000 dollars de la part d'Epic Games alors qu'Ubisoft, NVIDIA Microsoft et même Facebook supportent ouvertement et financièrement le projet. Une très bonne nouvelle pour ces deux projets !Mais aussi, 2020, c'est la sortie de matériels toujours plus puissants, comme les cartes graphiques RTX 3000 de NVIDIA , les RX600 d'AMD mais aussi, la nouvelle génération de consoles : PlayStation 5 et XBox Series S/X. Pour le moment, cette nouvelle génération n'a pas encore vraiment eu l'occasion de montrer de quoi elle est capable, toutefois, il semblerait que le meilleur reste à venir, comme le prouve cette démonstration technique du moteur Unreal Engine sur PS5 En tout cas, parmi les évolutions ont peut noter :Mais aussi, 2020, c'est aussi :Pour conclure, la rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite uneQu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2020 (en relation avec le développement de jeux vidéo) ?Avez-vous de grands projets pour 2021 ?Quel a été votre jeu de l'année ?Avez-vous aimé suivre la rubrique tout au long de l'année ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré au cours de l'année 2021 ?