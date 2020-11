Khronos publie la spécification Vulkan pour le lancer de rayon 0PARTAGES 3 0 En mars 2020, vous pouviez



Annonce officielle En mars 2020, vous pouviez apprendre sur la rubrique 2D/3D/Jeux que le consortium Khronos travaillait sur l'élaboration d'une spécification ouverte à tous autour du support du lancer de rayon dans la bibliothèque Vulkan. Grâce à ce travail, les améliorations visuelles possibles grâce au lancer de rayon dans une scène, notamment pour les reflets, seront disponibles sur tous les systèmes supportant Vulkan. Ainsi, ces nouvelles fonctionnalités, introduites avec les cartes RTX de NVIDIA sont maintenant accessibles aussi bien sous Windows que sous Linux (contrairement à l'implémentation DirectX 12).Aujourd'hui, cette spécification est maintenant finalisée. Notamment, le SDK 1.2.162.0 (prévu pour le mois de décembre) et suivants permettront d'accéder aux nouvelles fonctionnalités, répartis comme suit :Pour commencer à utiliser ces nouvelles structures, il est conseillé de lire l' annonce officielle , relatant de tous les détails techniques de l'implémentation.NVIDIA et AMD ont commencé à travailler sur le support de ces nouveautés et leur implémentation est accessible dans leurs pilotes bêta. Intel supportera ces fonctionnalités dans les GPU Xe-HPG, qui seront disponibles en 2021.