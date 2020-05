Epic Games dévoile une démonstration de la prochaine version du moteur de jeux vidéo Unreal Engine Fonctionnant sur une PlayStation 5 0PARTAGES 2 0 Alors que la Unreal Engine a été publié il y a quelques jours, Epic Games met en ligne une démonstration dévoilant le futur du moteur. Cette démonstration tourne sur une PlayStation 5, la prochaine console de Sony, en temps réel.



Ainsi, nous avons le droit à une démonstration qui n'est pas sans rappelé la série Tomb Raider et mettant en avant les performances graphiques du moteur.

Lumen in the Land of Nanite », la démonstration met en avant deux nouvelles technologies :

Nanite : un système de virtualisation des polygones permettant des rendus extrêmement complexes. L'objectif est de supprimer les limitations liées à la mémoire ou au nombre de polygones grâce au streaming des ressources. Aussi, cette technologie permet de se passer des normal maps et des modèles taillés manuellement pour le Level of Detail (LOD) ;

: un système de virtualisation des polygones permettant des rendus extrêmement complexes. L'objectif est de supprimer les limitations liées à la mémoire ou au nombre de polygones grâce au streaming des ressources. Aussi, cette technologie permet de se passer des normal maps et des modèles taillés manuellement pour le Level of Detail (LOD) ; Lumen : une solution d'illumination globale complètement temps réel. Plus besoin de reposer sur une illumination globale pré-calculée et ne supportant les modifications du niveau. Ainsi, vous pouvez avoir une scène dynamique (notamment avec des morceaux qui se détruisent grâce au moteur Chaos) tout en ayant un éclairage correct de la scène.

La démonstration repose aussi sur les textures très haute définition fournies par la bibliothèque de scan Quixel, société qui a été



Les créateurs peuvent continuer à utiliser la version actuelle (4.25) du moteur de jeux vidéo. En effet, la future version mise en avant par cette démonstration n'arrivera qu'au début de l'année 2021. Évidemment, les autres plateformes seront aussi supportées : PC, Mac, iOS, Android ainsi que la XBox Series X. aussi, l'équipe travaille sur une migration sans obstacles pour passer de la branche 4 à la branche 5 du moteur. D'ailleurs, la société utilise son jeu à succès Fortnite pour tester et mettre à l'épreuve le moteur.



Mais ce n'est pas tout. Epic Games a changé les modalités d'utilisation de son moteur. Ainsi, les royalties s'appliquent maintenant après le premier million de revenus (et non plus après 300 00 $).



Et pour finir, Epic Games lance un nouveau service pour les jeux en ligne.



