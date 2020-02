Blender passe en version 2.82 : tour d'horizon des nouveautés Du logiciel de modélisation open source 0PARTAGES 3 0 Voici la deuxième mise à jour de Blender, depuis la révolution qu'a été

Annonce officielle Voici la deuxième mise à jour de Blender, depuis la révolution qu'a été Blender 2.80 En bref, cette version apporte l'exportation de scènes statiques et animées au format USD (Pixar), la suppression de bruit accélérée par intelligence artificielle (seulement sur les cartes NVIDIA RTX), la prévisualisation des passes de rendu EEVEE dans le viewport, un nouveau système de simulation des fluides (MantaFlow) et une meilleure simulation de la physique des vêtements.Comme le montre la vidéo, un gros travail a été effectué sur les simulations de fluides et de gaz (feu et fumée). Celles-ci reposent maintenant sur Mantaflow , un framework open source spécialisé dans la simulation de fluides. Mantaflow remplace complètement l'ancien système et demande donc des adaptations avec la façon de travailler avec les fluides. Les anciens projets peuvent toujours être chargés et seront convertis, mais les valeurs seront remises à défaut. Il est donc fortement conseillé de conserver une sauvegarde des fichiers en version 2.81.Tout comme dans Cycles, il est maintenant possible de prévisualiser les différentes passes d'un rendu. Pour le moment, cette fonctionnalité supporte les passes d'occlusion ambiante, de normales, de profondeur (brouillard) et de sous surface. D'autres seront supportées dans la version 2.83.De plus, des matériaux transparents peuvent maintenant être utilisés avec des volumes (par exemple, les lumières).Cette version 2.82 offre de nouvelles améliorations sur les fonctionnalités de sculpture. Il est maintenant possible de configurer le ratio et la forme des coups pour sculpter afin de créer des motifs réguliers. Aussi, vous pouvez utiliser deux plans à la fois pour créer des bordures abruptes entre les deux plans. La topologie peut être modifiée en suivant le mouvement du pinceau.Évidemment, l'outil « Grease Pencil » a aussi reçu des améliorations. Notamment, de nouveaux modificateurs de tracé ont été ajoutés. Il devient aussi possible de créer un polygone à partir d'un tracé. C'est aussi une amélioration de l'interface utilisateur, rendant plus simples d'accès les propriétés d'opacité, de fusion et de pelage dans les canaux.Mais ce n'est pas tout, l'interface utilisateur globale a aussi reçu des améliorations, notamment l'ajout d'une solution de secours lors d'un clic hors d'un gizmo ou encore, l'ajout des gizmos dans l'éditeur des coordonnées UV.Blender supporte maintenant la répartition des coordonnées UV sur plusieurs textures. Ainsi, il est possible d'avoir une texture 4K pour les détails du modèle et des textures plus légère pour les aspects plus grossiers du modèle.Le moteur de rendu Cycles supporte la suppression de rendu OptiX de NVIDIA. Cette fonctionnalité reposant sur l'intelligence artificielle n'est disponible que sur les cartes NVIDIA RTX.C'est loin d'être la totalité des ajouts. Vous pouvez donc consulter le détail sur les pages officielles Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

