Le logiciel de modélisation open source Blender passe en version 2.90 Et apporte une refonte du flou de mouvement, le support de NVLink et de nombreuses autres fonctionnalités



une nouvelle texture, basée sur la physique, permettant d'améliorer le rendu du ciel en reproduisant différents aspects de l'atmosphère et son impact sur la lumière. L'implémentation repose sur cet article ;

une réécriture complète du flou de mouvement dans EEVEE. Cette réécriture apporte le support pour la déformation des modèles, le mouvement des cheveux et l'accumulation des sous images ;

Blender utilise la bibliothèque Embree d'Intel pour effectuer du lancer de rayons sur CPU. Cela accélère le rendu des scènes ayant du flou de mouvement ou intégrant des géométries complexes ;

l'algorithme de suppression de bruit OpenImageDenoise d'Intel est maintenant accessible pour réduire le bruit du rendu dans le viewport ;

il est possible de réduire les artefacts liés aux ombres sur les modèles basse définition grâce à un nouveau terminateur ;

le support de NVLink de NVIDIA. La mémoire des GPU peut être partagés entre les GPU ;

OptiX est disponibles pour tous les GPU supportant la technologie (à partir de Maxwell, soit à partir des GeForce 700) ;

il devient possible de sculpter sur une surface multi résolution et de changer de niveau de précision à la volée ;

la simulation de tissus possède maintenant quatre méthodes pour déterminer la déformation à appliquer lorsqu'un tissu entre en contact avec un modèle ;

l'édition de modèle a été améliorée : l'extrusion ajoute ou supprime des faces lors d'une extrusion vers l'intérieur, les normales sont préservées au fil des transformations ;

les coordonnées de textures (UV) et les couleurs des sommets sont ajustées lors d'une édition d'un modèle ;

il est possible de générer une carte des goutelletes projetés par un océan ;

amélioration du support des fluides avec OpenVDB ;

possibilité de simuler des fluides dans des corps ;

nouvelle recherche ;

amélioration de l'interface pour faciliter la lecture ;

possibilités d'afficher des statistiques sur la scène.



Mais, encore une fois, ce résumé est loin de couvrir l'intégralité des modifications. Vous pouvez donc consulter le détail sur les







Source



Le logiciel de modélisation open source évolue vite ! Alors que la version 2.83 est sortie au mois de Juin 2020, voici déjà la version 2.90. Il est évident que cette accélération soit liée à la participation aux dons de grandes entreprises telles que NVIDIA, Microsoft et tout récemment Unity Technologies