La nouvelle version, estampillée 4.25, du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible. Cette version est d'autant plus importante (semble t-il, au vu de la couverture médiatique de cette version), car elle apporte le support initial des prochaines consoles de Sony et Microsoft. En effet, vous pourrez déployer votre projet sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X grâce à cette version. Évidemment, c'est un support initial qui recevra des améliorations au fil du temps. Cette version ajoute aussi le support d'HoloLens 2.



En réalité, cette nouvelle version du moteur ne s'arrête pas à l'ajout de ces plateformes. Tout d'abord, l'application de profiling Unreal Insights reçoit de nombreuses améliorations pour les utilisateurs ainsi qu'un profileur réseau (Networking Insights) et un plugin dédié pour les animations.



De plus, l'éditeur d'effets visuels Niagara et le moteur physique avec des fonctionnalités de destruction Chaos ont aussi reçu des améliorations, notamment grâce à leur utilisation pour le jeu Fortnite. Ainsi, dans le premier, vous pouvez maintenant construire des effets de particules à grande échelle ou encore, avoir des particules réagissant à la musique ou à d'autres sources audio.



Le moteur accueille un nouveau pipeline dédiée à la création de média (cinématiques, campagne commerciales...). Ce pipeline supporte le rendu en tuile permettant de créer des images haute résolution directement dans le moteur et sans post traitement. Il est aussi possible d'afficher des métaux brossés grâce à un nouveau matériau anisotrope ou encore, d'ajouter des vitres teintés ou de simuler des peintures ayant plusieurs couches.



La partie audio a aussi reçu des améliorations, notamment grâce au support du rendu des champs sonores.



Le moteur est maintenant capable d'importer des données LiDAR pour visualiser des scènes en nuage de points.





Finalement, le lancer de rayon est officiellement prêt pour la production !



Votre opinion



Quelles sont les évolutions que vous attendez dans Unreal Engine ?

Quelle est votre utilisation du moteur ?



