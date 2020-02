Le moteur de jeux vidéo Godot reçoit 250 000 dollars de la part d'Epic Games 0PARTAGES 4 0 Le projet de moteur de jeux vidéo open source (licence MIT), libre et multi-plateformes Godot va aussi recevoir de l'argent de la part du programme de financement Epic MegaGrant. Pour rappel, ce dernier est la distribution de 100 millions de dollars à destination de projet 3D. Ainsi, après

Blog de Godot Le projet de moteur de jeux vidéo open source (licence MIT), libre et multi-plateformesva aussi recevoir de l'argent de la part du programme de financement. Pour rappel, ce dernier est la distribution de 100 millions de dollars à destination de projet 3D. Ainsi, après Blender et Krita, c'est maintenant au tour de Godot de recevoir 250 000 dollars.Epic Games annonce que cette argent sera dédié à l'amélioration du rendu graphique et du développement du langage interne à Godot (le GDScript, qui ressemble à Python).À l'heure actuelle, le budget est en cours de discussion afin de décider comment il sera partagé. N'hésitez pas à découvrir les dernières avancées de la version 3.2 et suivez Developpez.com (et la rubrique 2D/3D/Jeux ) pour être au courant des prochaines évolutions qui ne peuvent qu'être impressionnantes.Considérez-vous Godot comme étant un moteur mature et utilisable pour la production d'un jeu ?Comment pouvez-vous expliquer qu'Epic Games donne de l'argent à un projet concurrent du moteur de jeux vidéo Unreal Engine ?