Découvrez les nouveautés apportées par la version 4.26 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine 0PARTAGES 4 0 La nouvelle version, estampillée 4.26, du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible. Voici un aperçu des nouveautés en vidéo :



En résumé, cette version apporte :

la simulation des cheveux et des fourrures (prêt pour la production). Il devient possible de créer des animations directement dans le séquenceur en fusionnant des segments, comme ceux provenant d'une motion capture ;

un nouveau composant de nuages volumétriques capable d’interagir avec l'atmosphère du ciel, la lumière du ciel et jusqu'à deux lumières directionnelles supplémentaires ;

une nouvelle fenêtre regroupant tous les éléments composants votre atmosphère afin de les éditer plus facilement ;

un nouveau système pour la simulation de l'eau reposant sur un acteur « Water Mesh ». Ce dernier utilise un quad-tree afin d'offrir une surface détaillée pour la zone proche de la caméra et une surface simplifiée pour les zones lointaines. Aussi, la simulation est capable de réagir à la présence de personnage, de véhicules et du terrain ainsi que des projectiles des armes ;

le support de plus grand panneau de LED, dans les cas de production virtuel, notamment grâce à l'utilisation de NVLink ;

une bibliothèque REST de contrôle à distance des paramètres de l'interface ;

des améliorations dans la qualité du rendu pour la télévision/le marketing (notamment, le support de OpenColorIO) ;

des améliorations sur la vue collaborative avec l'ajout du chat vocal ;

le moteur physique Chaos (en bêta) et intègre le Chaos RBAN, la simulation de vêtement, le ragdoll et le moteur de destruction en temps réel ;

le moteur physique Chaos gère les véhicules (expérimental) ;

Zen Loader (en bêta) afin d'améliorer les temps de chargements pour les nouvelles consoles ;

les outils de création de modèle (expérimental) ont été amélioré. Avec, vous pouvez directement utiliser le moteur pour créer vos modèles ;

le module d'exportation Datasmith supporte maintenant Autodesk Navisworks et Rhino (prêt pour la production) ;

amélioration de l'importateur de scène USD ;

le support du partage de texture GPU entre les processus (bêta) ;

(*]une nouvelle caméra virtuelle (bêta) ;

(*]une nouvelle caméra virtuelle (bêta) ; le module DMX est prêt pour la production ;

le calcul de lightmass sur GPU (bêta) ;

l'ajout d'un profileur d'état et de mémoire ;

l'amélioration des performances de lancer de rayon ;

l'outil audio Quartz est en bêta ;

...



