Le moteur de jeux vidéo Unity est disponible en version 2020.1 Et intègre une solution de scripting visuel gratuite 0PARTAGES 2 0 La version 2020.1 du moteur de jeux vidéo Unity est maintenant disponible. En 2019, Unity a acheté le module apportant du scripting visuel à Unity : Bolt. Dorénavant, Bolt est inclut dans toutes les variantes du moteur. En plus de cet ajout, la version 2020.1 apporte :

une refonte du gestionnaire de paquets : mise à jour du design, nouvelle interface utilisateur, ajout d'une section pour les messages d'avertissements afin de mieux signaler les paquets en preview. Aussi, la liste des paquets a été revues afin de ne montrer (par défaut ) que les paquets proches de la finalisation. Pour les experts, il est possible d'installer des paquets provenant d'autres sources ;

le nouvel outil d'importation des ressources (Asset Import Pipeline v3) est maintenant l'outil par défaut pour la tâche d'importation. Il supporte les fichiers de plus de deux gigaoctets et offre une barre de statut ;

les tâches de fonds sont plus facilement visibles grâce à la nouvelle API et à la fenêtre dédiée ;

il est maintenant possible d'éditer un préfabriqué directement dans la scène. La scène est grisée et seul le préfabriqué est manipulable ;

l'éditeur offre des fenêtre de propriétés réduite et déplaçable librement :



les outils d'analyse des performances ont été améliorés. Notamment, le surcoût induit par leur utilisation a été diminué et la connexion avec les appareils Android peu performants est plus stable. Aussi, il est possible de le lancer en mode standalone ;

l'intégration de Visual studio est maintenant un paquet ;

un nouveau workflow pour le débogage du code C# débarque. Le code est maintenant en Release lorsque lancé dans « Play Mode » ;

le compilateur Burst passe en version 1.3. Vous pouvez maintenant placer des points d'arrêt, naviguer dans la liste d'appels, inspecter les variables et faire du pas à pas dans le code ;

les performances des animations 2D avec Burst ont été améliorée ;

le template de jeu 2D a été mis à jour ;

la physique dans les jeux 2D a été améliorée ;

il est possible d'utiliser le rendu d'une caméra secondaire afin de l'afficher dans le rendu de la caméra principale ;



en preview arrive le support des modèles animés pour le lancer de rayon ainsi que le streaming de texture virtuel afin de réduire l'utilisation mémoire sur le GPU ;

le nouveau système d'entrée utilisateur est maintenant un module vérifié et donc stable.

Cinemachine est maintenant un module vérifié et donc stable.



Vous pouvez découvrir les nouveautés dans cette vidéo officielle :



Pour rappel, cette année, il n'y aura que deux versions dites "TECH". Celle-ci, est une autre vers la fin de l'année. Cela fait suite à un effort de stabilisation du produit, comme annoncé dans



Pensez-vous qu'une solution d'édition de script visuel soit essentiel à un moteur de jeux vidéo



