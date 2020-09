Amazon lance Luna Une nouvelle plateforme de jeu dans le nuage 0PARTAGES 3 0 Après Google, Microsoft, NVIDIA, Shadow… c'est au tour d'Amazon de lancer une plateforme de jeu dans le nuage (cloud gaming). Grâce à Luna vous pourrez vous connecter aux serveurs d'Amazon afin de joueur à des jeux, sur la machine de votre choix, sans avoir à les installer. Luna est accessible (pour le moment en accès anticipé) au travers d'un abonnement (à 5,99 $ par mois, pour la durée de l'accès anticipé) et vous permet de jouer aux jeux d'un catalogue spécifique.





Plus précisément, et c'est l'une des particularité de cette plateforme, l'utilisateur peut choisir son catalogue grâce à un canal. Pour l'instant deux sont annoncés : Luna+, le catalogue de jeux choisis par Amazon et le canal Ubisoft. Le prix de ce second canal n'est pas connu. Autre différence entre les deux : alors que Luna+ permette à deux sessions d'être ouverte en même temps sur le service, le canal Ubisoft ne le permet pas.



Du côté technique, les jeux sont diffusés en 1080p à 60 FPS. Certains seront disponibles en 4K. Il faudra au minimum une connexion de 10 Mbps pour le 1080p et 35 Mbps pour la très haute définition. La plateforme est disponible sur PC (Windows 10), Mac (macOS 10.13), FireTV, Chrome et Safari.

De plus, une manette Luna a été dévoilée. La manette est capable de se connecter directement au serveur Amazon afin de réduire la latence et possède un micro pour parler à l'assistante Alexa. Il est à noter que la manette est utilisable hors ligne (donc sur console et PC) et que la plateforme Luna peut être utilisée avec une manette classique, ou avec un clavier et une souris.



Évidemment, la plateforme permet aussi de lire un flux Twitch (entreprise appartenant aussi à Amazon) et de lancer le jeu que vous êtes en train de voir.



Pour le moment, la plateforme n'est disponible que pour les USA.



Votre opinion



Êtes vous intéressé par ce genre de plateforme ?

Pensez-vous qu'Amazon puisse se démarquer de ses concurrents dans le domaine ?



Source



Page officielle Après Google, Microsoft, NVIDIA, Shadow… c'est au tour d'Amazon de lancer une plateforme de jeu dans le nuage (). Grâce àvous pourrez vous connecter aux serveurs d'Amazon afin de joueur à des jeux, sur la machine de votre choix, sans avoir à les installer. Luna est accessible (pour le moment en accès anticipé) au travers d'un abonnement (à) et vous permet de jouer aux jeux d'un catalogue spécifique.Plus précisément, et c'est l'une des particularité de cette plateforme, l'utilisateur peut choisir son catalogue grâce à un canal. Pour l'instant deux sont annoncés : Luna+, le catalogue de jeux choisis par Amazon et le canal Ubisoft. Le prix de ce second canal n'est pas connu. Autre différence entre les deux : alors que Luna+ permette à deux sessions d'être ouverte en même temps sur le service, le canal Ubisoft ne le permet pas.Du côté technique, les jeux sont diffusés en. Certains seront disponibles en 4K. Il faudra au minimum une connexion de 10 Mbps pour le 1080p et 35 Mbps pour la très haute définition. La plateforme est disponible sur PC (Windows 10), Mac (macOS 10.13), FireTV, Chrome et Safari.De plus, une manette Luna a été dévoilée. La manette est capable de se connecter directement au serveur Amazon afin de réduire la latence et possède un micro pour parler à l'assistante Alexa. Il est à noter que la manette est utilisable hors ligne (donc sur console et PC) et que la plateforme Luna peut être utilisée avec une manette classique, ou avec un clavier et une souris.Évidemment, la plateforme permet aussi de lire un flux Twitch (entreprise appartenant aussi à Amazon) et de lancer le jeu que vous êtes en train de voir.Pour le moment, la plateforme n'estÊtes vous intéressé par ce genre de plateforme ?Pensez-vous qu'Amazon puisse se démarquer de ses concurrents dans le domaine ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème