Le logiciel de modélisation open source Blender passe en version 2.91



Autrement dit, cette version apporte :

un nouveau système pour les opérations booléennes (extraction, différence, fusion...) reposant sur un nouveau solveur a été intégré. Il est plus précis mais aussi plus lent. L'ancien algorithme est toujours présent, si vous souhaitez privilégier la performance par rapport à la précision ;

l'outil couteau (« Knife ») a été amélioré, notamment dans la gestion des géométries qui se recouvrent ;

l'effet d'océan peut maintenant être paramétré différemment entre la vue de travail et le rendu final, afin d'améliorer les performances, notamment en utilisant une résolution basse lors de l'édition de la scène ;

amélioration de l'algorithme de sous division des surfaces ;

support de profils personnalités pour les bevels de courbes ;

amélioration de la recherche grâce à l'ajout d'une barre de recherche pour trouver une propriété précise d'un objet. Aussi, la recherche est maintenant moins strictes et peut donner des résultats même si vous faites des fautes de frappe ;

ajout de couleur pour les collections ;

de nouveaux modificateurs de volume (pour convertir les volumes en modèle et inversement, pour ajouter un effet de déplacement sur un volume, à partir d'une texture) ;

des mises à jour sur les outils de sculpture : ajout des collisions lors de la sculpture des vêtements sur un modèle, ajout d'une propriété de plasticité pour les tissus doux, ajout d'un système de geste pour entrainer des opérations sur votre modèle, suppression et ajout dans la géométrie avec des gestes de lasso, de nouveaux filtres pour déformer les tissus) ;

ajout de outil de gommage pour raffiner la sculpture ;

des mises à jour du « Grease Pencil » : un outil de conversion de modèle vers « Grease Pencil », un outil pour remplir les trous, un opérateur pour convertir un brouillon en un modèle 3D, (fonctionne principalement avec des brouillons en noir et blanc), de nouveaux opérateurs ;

des améliorations autour de la gestion des fichiers Alembic ;

amélioration du temps de chargement des gros fichiers ;

des améliorations autour des courbes d'animation ;

des améliorations de performance sur l'éditeur d'image.



Mais, encore une fois, ce résumé est loin de couvrir l'intégralité des modifications. Vous pouvez donc consulter le détail sur les pages officielles



Le logiciel de modélisation open source évolue vite ! La version 2.90 n'est apparue qu'il y a presque trois mois, voici la version 2.91, quatrième version majeure de l'année 2020. D'ailleurs, en plus de Unity Technologies, NVIDIA et Ubisoft, c'est au tour de Facebook d'avoir rejoint le fond de développement de Blender.