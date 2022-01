La rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite une bonne année 2022

et si cela se faisait sous la forme d'un NFT ?

Voilà, nous pouvons mettre l'accolade fermante pour conclure cette année 2021 et ouvrir un nouveau bloc pour 2022. Prenons quelques temps pour revenir sur cette année. Encore une fois, nos outils préférés ont eu des mises à jour :Cette année a aussi été l'occasion pour les deux mastodontes que sont Unity Technologies et Epic Games de faire quelques achats :Mais tout n'a pas été super. On pourrait parler de la presque mort de Stadia.... Mais aussi, faut t-il parler des différentes révélations pointant du doigt cette industrie où les conditions de travail ne sont pas à envier. Espérons que 2022 sera meilleur pour tous les employés nous offrant un si beau loisir. Enfin, beau, cela peut se dire vite, si on voit les jeux (ou portage, ou remaster) qui sortent dans un état... discutable...En tout cas, en 2022, il y aura le Steam Deck Pour conclure, la