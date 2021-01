Epic a annoncé avoir fait l'acquisition de Rad Game Tools. Créée en 1988, RAD Game Tools a développé durant plus de 30 ans des outils utilisés par de nombreux studios plus ou moins connus, dont Epic Games lui-même, voire par des joueurs.Parmi ces outils figure Blink Video, un codec vidéo pensé pour les jeux que l'éditeur a continué de développer au fil des ans. En effet, Blink Video supporte désormais l'HDR et peut décoder des vidéos en 4K. Nous pouvons aussi citer Oodle, un outil de compression de données permettant entre autres d'optimiser les temps de chargement. RAD Game Tools propose également Telemetry, unpouvant aider à l'optimisation, Granny 3D qui s'intègre très bien à n'importe quel moteur 3D, et Miles, un outil permettant de gérer et d'optimiser des sons 2D et 3D.Epic Games a déjà utilisé la technologie RAD, en particulier sa technologie de compression. Cela a permis au développeur d'améliorer le temps de chargement de Fortnite, qui est actuellement l'un des jeux les plus populaires au monde. Epic explique qu'à mesure que les jeux deviennent plus photoréalistes et puissants, les développeurs ont besoin du meilleur logiciel de compression de sa catégorie capable de gérer des exigences de données accrues sans compromettre la qualité.En bref, l’équipe et la technologie de RAD doivent travailler avec les équipes de rendu, d’animation, d’informations et d’audio pour Unreal Engine afin d’améliorer les systèmes et l’infrastructure utilisés par les développeurs de jeux. Bien qu'Epic soit désormais propriétaire de RAD, RAD continuera son travail actuel avec les partenaires de l'industrie du jeu, de la télévision et du cinéma, y compris ceux qui n'utilisent pas Unreal Engine dans leur travail.« Notre travail avec Epic remonte à des décennies, et unir nos forces est une prochaine étape naturelle étant donné notre alignement sur les produits, la mission et la culture», a déclaré Jeff Roberts, fondateur et PDG de Rad Game Tools.Une intégration étroite avec les moteurs et les plateformes permet d'obtenir de bonnes normes et de bonnes normes sont adoptées par les développeurs. C’est pourquoi Epic s’est rapproché de Sony et a intégré des composants à son moteur Unreal, le positionnant comme une plateforme de développement complète pour les jeux de nouvelle génération.Voici la déclaration d'Epic à ce sujet :« Nous sommes ravis d’annoncer qu’Epic Games a acquis la technologie et les activités de RAD Game Tools, une société de développement de logiciels de jeux vidéo dont les produits et la technologie apparaissent dans près de 25 000 jeux et sont exploités par les plus grandes sociétés de jeux au monde, dont Epic. Ensemble, Epic et RAD prévoient d'intégrer la puissante technologie de RAD dans Unreal Engine au profit de la communauté des développeurs et des joueurs.« Alors que les graphiques dans le développement de jeux et au-delà deviennent plus photoréalistes et puissants, les développeurs ont besoin du meilleur logiciel de compression de sa catégorie capable de gérer des exigences de données accrues sans compromettre la qualité. Les membres de l’équipe RAD travailleront en étroite collaboration avec les équipes de rendu, d’animation, d’informations et d’audio d’Epic, intégrant des technologies clés et des améliorations dans Unreal Engine et au-delà. Les forces combinées de RAD et d'Epic permettront à encore plus de développeurs d'accéder à des outils qui accélèrent le chargement et le téléchargement de leurs jeux, et offrent à leurs joueurs une expérience vidéo et de jeu de meilleure qualité.« RAD continuera à soutenir ses partenaires de l'industrie du jeu, du cinéma et de la télévision, avec son équipe de vente et de développement commercial qui maintiendra et vendra des licences pour leurs produits à des entreprises de tous les secteurs, y compris à celles qui n'utilisent pas Unreal Engine ».Kim Libreri, directeur technique d'Epic Games, a commenté l'acquisition en ces termes : « nous savons de première main à quel point la technologie de compression RAD est impressionnante, l’ayant utilisée pour améliorer le temps de chargement et la qualité de nos jeux les plus populaires, y compris Fortnite. L'équipe RAD comprend certains des plus grands experts mondiaux en matière de compression, de développement vidéo et de jeux, et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Epic. »Source : Epic Aviez-vous déjà entendu parler de Rad Game Tools ?Lequel de ses outils vous a déjà intéressé ?Que pensez-vous du rachat de Rad Game Tools par Epic Games ?