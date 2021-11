Le talent d'ingénierie de classe mondiale de Weta, composé de 275 ingénieurs connus pour l'architecture, la construction et la maintenance des outils Weta Digital et du pipeline principal*;

Des dizaines d'outils de pointe tels que Manuka, Gazebo, Barbershop, Lumberjack, Loki, Squid, Koru, etc., tous intégrés de manière transparente dans le pipeline de production de force industrielle de Weta*;

Une plateforme de données fondamentale pour la création d'art 3D interopérable, permettant à des centaines d'artistes de travailler facilement ensemble ; et

Une bibliothèque de milliers d'actifs incroyables que l'équipe WetaFX continuera d'accumuler au fur et à mesure qu'elle créera des effets visuels de classe mondiale dans les années à venir.

Pourquoi Weta ? Le Directeur général d'Unity Create, Marc Whitten, a partagé ses réflexions

Unity a annoncé son intention d'acquérir Weta Digital, la légendaire société d'effets visuels co-fondée par Peter Jackson, pour un montant colossal de 1,625 milliard de dollars. Vous avez probablement vu le travail de Weta Digital dans des films commeouÀ l'origine de cet accord, Weta Digital était à la fois une équipe d'artistes créant des effets visuels et une équipe d'ingénieurs développant de nombreux outils que ces artistes utilisent. Ce sont ces outils et ces équipes d'ingénierie, en particulier, que Unity acquiert ; l'équipe artistique des effets visuels, quant à elle, sera séparée et évoluera comme entité autonome.Plus de 275 ingénieurs de Weta Digital rejoindront Unity. Les artistes VFX seront regroupés dans une nouvelle entité, Weta FX, dont Peter Jackson continuera à détenir la majorité. Les deux sociétés prévoient de continuer à travailler ensemble, Unity notant qu'elle considère Weta FX comme l'un de leurs « plus gros clients dans l'espace des médias et du divertissement ».Pendant ce temps, Unity prendra en charge le développement des nombreux outils internes de Weta Digital. Des outils comme City Builder (qui génère de manière procédurale les villes 3D massives que nous voyons détruites dans des films comme « King Kong »), Manuka (leur outil de rendu personnalisé qui aide à rendre tout si réel dans la version finale), Gazebo (leur outil de rendu en temps quasi-réel utilisé par les artistes pour prévisualiser avec précision les scènes avant le rendu final beaucoup plus long), et tous les une autre technologie sur mesure que l'équipe a conçue pour effectuer des trucages sur des personnages, des animations et des rendus de visages, traiter la capture de mouvement ou simuler des cheveux/fourrure/fumée/mille ans de croissance de la végétation à travers un paysage urbain abandonné.Et Unity de faire cette annonce :« Unity a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition des outils, du pipeline, de la technologie et des talents d'ingénierie de Weta Digital. En fin de compte, cette acquisition est conçue pour mettre les outils d'effets visuels (VFX) incroyablement exclusifs et sophistiqués de Weta entre les mains de millions de créateurs et d'artistes à travers le monde, et une fois intégrés à la plateforme Unity, permettre la prochaine génération de créativité RT3D et façonner l'avenir du métavers.« Weta Digital rejoindra les solutions de création de Unity axées sur l'évolution continue des dizaines d'outils graphiques et VFX propriétaires de Weta Digital, tels que Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef, CityBuilder et bien d'autres. À l'avenir, grâce à l'expertise approfondie de Unity en temps réel, ces outils d'artistes de classe mondiale seront disponibles pour les créateurs via un flux de travail accessible basé sur le cloud.« Les équipes VFX primées aux Oscars de Weta Digital continueront d'exister en tant qu'entité autonome connue sous le nom de WetaFX et devraient devenir le plus gros client d'Unity dans le domaine des médias et du divertissement. WetaFX sera toujours détenu majoritairement par Sir Peter Jackson et dirigé par le PDG Prem Akkaraju ».« Les outils de Weta Digital ont créé des possibilités illimitées pour nous de donner vie aux mondes et aux créatures qui vivaient à l'origine dans notre imagination », a déclaré Sir Peter Jackson, président et co-fondateur de Weta Digital. « Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent créer une voie pour n'importe quel artiste, de n'importe quelle industrie, pour pouvoir tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants. Offrir aux aspirants créatifs l'accès à la technologie de Weta Digital ne sera rien de moins qu'un changement radical et Unity est juste l'entreprise pour donner vie à cette vision ».« Nous sommes ravis de démocratiser ces outils à la pointe de l'industrie et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et de l'incroyable talent d'ingénieur de Weta pour les artistes du monde entier », a déclaré John Riccitiello, président et chef de la direction de Unity. « En combinant la puissance de Unity et de Weta Digital, les outils et la technologie qui ont construit les personnages et les scènes des films les plus emblématiques du monde tels que Avatar, Le Seigneur des Anneaux et Wonder Woman, permettront à une toute nouvelle génération de créateurs de construire, transformez et distribuez un contenu RT3D (contenu 3D en temps réel) époustouflant ».Avec cette transaction, Unity va acquérir :« La sophistication de Weta Digital est représentée par des dizaines d'outils qui reposent tous sur le même pipeline unifié. Seul, chaque outil est particulièrement puissant, mais en tant que plateforme complète, ils représentent un changement quantique dans notre capacité à permettre aux artistes de donner vie à leur imagination et de travailler ensemble comme jamais auparavant », a déclaré Marc Whitten, vice-président principal et Directeur général d'Unity Create. «*Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec WetaFX pour continuer à repousser les limites de l'art du possible avec ces outils et pour les amener aux effets visuels, au divertissement et éventuellement aux jeux et à d'autres artistes au fur et à mesure que nous faisons évoluer notre pipeline pour les créateurs de contenu*».Unity et Weta Digital offrent au nombre croissant de développeurs de jeux, d'artistes et potentiellement de millions de créateurs grand public des outils de création de contenu hautement sophistiqués et un modèle d'abonnement Software as a Service (SaaS) basé sur le cloud. En déplaçant ces outils et ressources haute fidélité vers le cloud, Unity et Weta Digital offriront aux créateurs de nouvelles possibilités d'utiliser le canevas qu'ils connaissent déjà, tout en ayant accès à des outils d'artiste incroyablement puissants, à des blocs de construction procéduraux et à un contenu évolutif. Les créateurs auront le pouvoir d'améliorer les processus et de simplifier la production, avec des résultats stables et prévisibles qui approchent la perfection, tout en construisant finalement leur propre partie du métavers.« Pensez à il y a 10 ans. Pensez à la 2D et au nombre de photos créées. Il y en avait probablement beaucoup ! Mais faites une projection de 10 ans… et c'est juste extraordinairement plus grand maintenant. Je pense que nous en sommes au même point pour la 3D ».« La seule différence, cependant », note-t-il, « c'est qu'il y a 10 ans, j'ai… en quelque sorte pensé que je pouvais prendre une photo. Je peux en quelque sorte faire quelque chose avec la 2D. Mais c'est en fait presque faux - parce que chaque fois que je clique sur le déclencheur de mon iPhone, il exécute probablement 5 millions de lignes de code super avancé pour me transformer en [un photographe]. Mais en 3D, personnellement, je ne peux pas modéliser quelque chose aujourd'hui. Ce que nous devons faire au cours des 10 prochaines années, c'est adopter la même approche; pour prendre cette technologie incroyablement profonde et s'assurer qu'elle fonctionne sans effort ».En d'autres termes : Unity voit un besoin croissant de rendre la construction en 3D moins pénible, et c'est quelque chose que Weta a passé ces dernières décennies à comprendre.Dans le cadre de l'accord, Unity acquerra également l'énorme catalogue d'actifs numériques que Weta Digital a construit au fil des ans (une liste de créations qui serait beaucoup trop longue à énumérer, mais pensez à tout, des modèles 3D de villes ou des voitures ou des personnes, aux algorithmes déterminant le fonctionnement de la fumée lorsqu'elle s'échappe d'un incendie sous la pluie, aux simulations de la façon dont un troupeau d'animaux pourrait se déplacer ensemble à travers les arbres) qui, potentiellement, pourraient se retrouver dans les produits Unity à l'intention des créateurs qui pourraient alors s'appuyer dessus.Avant cela, la plus grande acquisition de Unity était son achat de Parsec pour 320 millions de dollars en août de cette année. Unity avait déclaré « Le travail des professionnels du développement de jeux et de la création est de haute fidélité, interactif et immersif, et devient de plus en plus complexe à mesure que les créateurs passent à la RT3D. Alors que les entreprises et leurs employés passent à des modèles de travail et de collaboration hybrides, Parsec permet aux créateurs de se détacher du bureau en répondant aux exigences uniques pour prendre en charge ce niveau de traitement des performances, quel que soit l'emplacement, l'appareil ou la plateforme. Cela signifie fournir un streaming de bureau ultra-haute définition à faible latence (à 4 000 pixels/60 images par seconde) tout en fournissant des détails riches avec le même taux d'échantillonnage pour toutes les images, comme l'espace colorimétrique 4:4:4. De plus, Parsec offre les outils de confidentialité, de sécurité, de qualité de vie et de gestion nécessaires aux entreprises pour prendre en charge les flottes de ressources informatiques de tous leurs créateurs.« En raison de leurs capacités uniques et du passage à de nouvelles méthodes de travail, l'activité d'abonnement Parsec for Teams de Parsec augmente de 170*% d'une année sur l'autre avec des plans ambitieux pour accélérer encore plus l'année prochaine. La croissance des abonnements est tirée par un fort taux d'expansion du dollar net de près de 200*%, une clientèle fidèle et une forte rentabilité.« Parsec est devenu une solution incontournable pour les modèles de travail hybrides parmi les sociétés de jeux telles qu'Electronic Arts, Ubisoft et Square Enix et est intégré dans de nombreux secteurs verticaux où Unity vend des solutions, notamment les médias et le divertissement, l'architecture et le design, etc. Avec Parsec, Unity voit une opportunité de créer une dynamique partagée avec ces clients grâce à des ventes croisées ciblées et à des solutions groupées ».À ce moment là, Whitten a fait allusion à cet achat dans le cadre des ambitions plus vastes de Unity dans le domaine du cloud, ce à quoi cette acquisition joue également.«*Ce que sont les outils de [Weta Digital]… c'est vraiment ce pipeline*», déclare Whitten. «*Chaque outil individuel est individuellement puissant, mais en conjonction avec ce pipeline, ils fonctionnent tous sans effort. Si vous apportez une modification avec un outil particulier, cela apparaît de la bonne manière lorsque vous effectuez l'éclairage, ou la composition, dans un autre outil particulier. Des groupes de personnes peuvent travailler très, très facilement ensemble.« Ce que nous ferons alors », poursuit-il, « c'est de nous assurer que ces capacités cloud se connectent directement là où se trouvent les artistes et où ils essaient de faire leur travail – à l'intérieur de Maya, ou à l'intérieur de Houdini, ou à l'intérieur d'Unity ».« Nous pensons qu'il est important de rendre ce pipeline disponible dans le cloud, afin que, où que vous soyez, vous puissiez simplement vous y connecter. »Unity dit qu'il s'attend à ce que l'accord soit conclu au quatrième trimestre de 2021. Le PDG de Weta Digital, Prem Akkaraju, restera le PDG de la nouvelle société Weta FX, tandis que le CTO Joe Marks passera à Unity en tant que CTO de Weta Digital.Source : Unity Qu'en pensez-vous ?