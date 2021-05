, l'entreprise à l'origine du moteur de jeux vidéo Unreal Engine et du jeu populaire Fortnite a annoncé le rachat de. ArtStation est une plateforme de portfolio pour les artistes proposant aussi une place de marché et des formations.Suite à ce rachat, Epic Games souhaite réduire les frais d'utilisation de la place de marché, passant ainsi de 30 % à 12 % (comme pour l'Epic Game Store, ou encore, plus récemment, le Microsoft Store ). Pour les comptes pro, les frais passent de 20 % à 8 % et même 5 % si l'artiste effectue lui même sa promotion.La plateforme annexe ArtStation Learning (formations) est maintenant accessible gratuitement, pour tous, jusqu'à fin 2021.Comme pour les autres rachats, l'entreprise acquise gardera sa totale indépendance et offrira ses services aussi bien aux utilisateurs du moteur Unreal Engine, qu'aux autres.