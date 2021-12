Unity aquiert SyncSketch : un créateur d'outils de collaboration en temps-réel

L'entreprise à l'origine duvient d'acquérir l'entreprise https://syncsketch.com/ ). SyncSketch offre des outils permettant de travailler à plusieurs sur un même projet. Notamment, les outils permettent de faire des comparaisons d'un projet, d'ajouter des annotations et de faire des revues ou encore de faire des présentations. La particularité est que ces fonctionnalités s'appliquent à des projets 3D. Aussi, les outils sont disponibles sur mobiles et tablettes. En bref, un outil important pour les travailleurs à distance ou encore, pour les équipes dispersées de par le monde. Qui plus est, cela vient en complémentarité de Parsec, un outil de streaming racheté il y a quelques mois Aucun détail n'a été donné sur l'avenir de l'équipe de SyncSketch, ni sur un quelconque changement de politique ou de prix. Pour découvrir SyncSketch, voici la vidéo de présentation officielle : https://player.vimeo.com/video/359209531