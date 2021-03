Epic Games acquiert Capturing Reality, un développeur de logiciel de photogrammétrie

, la société à l'origine du célèbre moteur de jeux vidéovient de racheter la société. Cette dernière développe une solution de photogrammétrie, technique dont le but est de produire le plus précisément possible une scène en trois dimensions, notamment en la reconstruisant à partir d'une série de photos.Dès l'annonce de ce rachat, les prix des produits de photogrammétrie ont été réduits et cela aussi bien pour les clients actuels que les nouveaux. Cette réduction fait passer le prix de 15 000 € à 3 750 $. De plus, alors que les licences étaient limitées dans le temps, elles sont maintenant libérées d'une telle restriction. Le changement est automatique. D'ailleurs, les clients sont invités à migrer leur compte pour les convertir en compte Epic Games. Autrement, il n'y a pas d'autres changements à noter.Il est à noter que Quixel, une société ayant aussi été rachetée par Epic Games utilise les produits de Capturing Reality afin de créer ses ressources Megascans.