Le moteur de jeux vidéo libre et multiplateforme Godot est disponible en version 3.4

support des fichiers supérieurs à 2 Go ;

support des touches physiques dans le gestionnaire d'événement (afin de configurer les touches indépendamment de l'agencement du clavier) ;

support du chiffrement (AES et HMAC) ;

ajout des portails d'occlusion ;

amélioration du processus de correspondance des tons (tonemapper) ;

ajout d'un émetteur de particules en cercle ;

amélioration de la physique des KinematicBody en 2D et 3D ;

en 2D et 3D ; possibilité d'exporter une scène au format GLTF ;

refonte de l'interface de l'éditeur d'interface graphique, notamment pour l'édition des thèmes ;

piste de réinitialisation automatique pour les animations ;

...

Le moteur de jeux vidéo multiplateforme Godot passe en version 3.4, un peu plus de six mois après la version 3.3. Alors que la prochaine version majeure, 4.0, est en préparation, cette version n'est pas pour autant moins intéressante. En effet, les développeurs ont apporté de nombreuses nouveautés intéressantes, permettant de mieux patienter en attendant Godot 4.0. Aussi, les développeurs recommandent aux utilisateurs de la version 3.3 de faire la mise à jour.Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez toujours consulter le changelog du projet Cette annonce est aussi l'occasion de visualiser une compilation des jeux réalisés avec Godot :Pourquoi attendre plus longtemps ? Vous pouvez télécharger et essayer cette nouvelle version ici Pensez-vous que Godot soit un moteur de jeux vidéo intéressant ? Pourquoi vous intéresse-t-il ou ne vous intéresse-t-il pas ?Comment voyez-vous son avenir ?