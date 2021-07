un APU AMD, dont le CPU repose sur l'architecture Zen 2 et dispose de 4 cœurs (8 threads) cadencés de 2,4 Ghz à 3,5Ghz) et 8 unités de calculs RDNA 2 cadencées de 1 GHz à 1,6 Ghz ;

16 Go de mémoire LPDDR5 ;

un écran 16:10 d'une résolution de 1280x800 pixels s'étalant sur 7 pouces (60 Hz, 400 nits), avec un détecteur de luminosité ;

du Bluetooth 5.0 ;

du WiFi 5 double bande ;

de deux micros et de son stéréo (avec un DSP dédié) ;

d'une batterie de 40 Whr (pour 2 à 8 heures de jeu) ;

d'un lecteur de carte SD/SDXC/SDHC.

Alors que les projets de PC-console portable reprenant l'aspect de la Nintendo Switch et fonctionnant sous Windows ont le vent en poupe (GPD, Smach Z, ...), Valve annonce à son tour un PC-console de ce type : leCommençons par l'aspect technique de la machine. Elle embarquera :La console sera disponible en plusieurs variantes où seul le stockage change. La version de base dispose de 64 Go (eMMC, une ligne PCIe Gen 2). Les deux autres versions disposent d'un SSD NVMe (quatre lignes PCIe Gen 3), soit de 256 Go, soit de 512 Go. À noter que la version 512 Go aura un traitement spécial antireflet pour l'écran.En termes de connectiques, on retrouve un port USB-C 3.2, un port Jack 3.5. En termes d'interface, en plus de l'écran, on retrouve deux pavés tactiles (à gauche et à droite), deux sticks analogiques, une croix directionnelle, quatre boutons sur la face avant, mais aussi un bouton Steam et un bouton d'accès rapide, quatre boutons sur la tranche et quatre boutons sur l'arrière et un gyroscope six axes.Le système d'exploitation sera SteamOS 3.0 (reposant sur Arch Linux) avec comme interface : KDE. Un grand nombre de jeux devraient fonctionner grâce à Proton (une couche au-dessus de Wine permettant de rendre les jeux compatibles avec Linux). De plus, Valve mentionne dans sa FAQ travailler avec BattlEye et EAC pour faire fonctionner les logiciels anti triche souvent problématique pour les jeux Windows sous Linux.La machine étant un PC miniature, l'utilisateur pourra toujours installer tout ce qu'il souhaite (même Windows). Les kits pour développeur sont en cours de conception et leur accès devrait bientôt être ouvert.Le tout pèse 669 grammes et mesure 298 mm x 117 mm x 49 mm. Le prix est de 419 € pour la version de base, 549 € et 679 € pour les versions 256 et 512 Go. Il est possible de la commander à partir du 16 juillet 2021. Les envois débuteront en décembre 2021. La boite contiendra la console, un adaptateur secteur et une housse.À cela s'ajoute un dock disposant d'un port DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0, un port USB 3.1, deux ports USB 2.0, un port Ethernet et un câble de connexion USB-C coudé pour brancher la console. Les spécifications de ce dock ne sont pas définitives.Êtes-vous intéressé par une telle machine ?