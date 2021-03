Et édition 2020 avec support étendu

le support des ombres générées par les lumières ponctuelles dans le pipeline de rendu universel ;

une solution visuelle pour créer des scripts (à base de nœuds) ;

la compilation des scripts C# en arrière-plan ;

des optimisations de performance sur l'importation des textures ;

des améliorations sur le flux autour des sprites 2D (slicing et remplacement) ;

en « pre-release », le toolkit d'interaction XR, pour mettre en place des interactions en réalité virtuelle ou augmentée sans pour autant avoir recours à du code ;

le support de AR Foundation 4.1 ;

une réduction de la taille des exécutables des exécutables ;

les pipelines de rendu sont intégrés au cœur de Unity.

La version 2021.1 du moteur de jeux vidéo Unity est maintenant disponible. Cette version apporte :Vous pouvez découvrir les nouveautés dans cette vidéo officielle :Il est aussi à noter que la version 2020 au support étendu (2020.3) est aussi disponible et permet aux créateurs ayant un projet nécessitant stabilité avant nouveautés de travailler en toute quiétude. Cette version intègre maintenant le pipeline de rendu universel, le mode sans échec pour résoudre les erreurs de compilation avant l'ouverture du projet, l'éditeur graphique de shader, le support de la syntaxe du C# 8, le ligthmapper CPU/GPU les améliorations sur les outils de profiling et le support d'OpenXR.