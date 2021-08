L'annonce de Unity

La société mère de Unity, l'un des moteurs de développement de jeux les plus populaires au monde, a sans doute réalisé sa plus grosse acquisition d'une autre société de jeux à ce jour. L'accord, annoncé mardi, voit Unity prendre le contrôle de Parsec, un protocole de streaming de jeux peer-to-peer. L'acquisition est évaluée à 320 millions de dollars.Au cours des années qui ont suivi la création de Unity en 2005, ses outils ont été utilisés pour créer des jeux pour à peu près toutes les consoles, smartphones et plateformes de réalité virtuelle imaginables. Il est similaire à d'autres moteurs de jeux accessibles au public comme Unreal, car il s'articule autour d'un ensemble d'outils généraux qui peuvent être utilisés pour créer des jeux vidéo à partir de zéro ou étendus à la convenance des développeurs. Les utilisateurs d'Unity peuvent ensuite facilement porter des jeux finis sur une variété de plateformes plus faibles et/ou plus puissantes.Une récente introduction en bourse par Unity Technologies a insufflé à la société des liquidités, qu'elle a utilisées, entre autres, pour procéder à des acquisitions d'entreprises. En un peu plus d’un an, l’entreprise s’est déjà offert MLAPI, qui offre des services d’infrastructures dédiés au multijoueur, l’entreprise spécialisée dans le deep learning RestAR ou encore Pixyx Software et Interactive Data Visualization (SpeedTree). Cependant, Parsec peut ne pas sembler immédiatement correspondre à la réputation de Unity. Comment le streaming de jeux peer-to-peer est-il lié à quelqu'un qui essaie de créer des jeux vidéo ?La réponse ne ressemble pas nécessairement à Google Stadia, Nvidia GeForce Now ou à d'autres options de streaming de jeux destinées aux consommateurs.Une partie de la décision de Unity Technologies est le résultat de la pandémie de COVID-19, qui a forcé les studios de jeux du monde entier à s'adapter à un lieu de travail de plus en plus éloigné. Parsec s'intègre dans cette image en permettant aux créateurs de jeux de diffuser efficacement et en toute sécurité leurs environnements PC et console selon leurs besoins. Des sources proches du dossier ont souligné à plusieurs reprises que Parsec était un service de plus en plus utilisé par les éditeurs de jeux, les départements de test d'assurance qualité et d'autres parties de l'industrie du jeu, afin que les situations exactes de test sur PC et console puissent être émulées avec une latence minimale.Il s'avère que l'équipe de streaming de jeux de Stadia a également fait le même argumentaire de vente de tests à distance aux studios de jeux l'année dernière. Dans le cas de Google, cependant, Stadia a accidentellement divulgué un jeu Ubisoft inédit en juin 2020, peu de temps avant la sortie du jeu en question,, a fait ses débuts plus formels.Le visage public de Parsec implique principalement des consommateurs moyens qui utilisent Parsec pour forcer certains de leurs jeux préférés à fonctionner en ligne alors que les jeux n'incluent pas les modes en ligne natifs. Parsec n'est pas le seul service avec cet argumentaire de vente : Valve a lancé fin 2019 un service similaire, Steam Remote Play, en tant que bascule intégrée dans sa célèbre vitrine de jeux sur PC. Mais Parsec s'est depuis longtemps différencié dans les présentations aux studios de jeux en tant qu'option utile de lieu de travail à distance, d'où provient sans doute une grande partie de sa dernière évaluation de 320 millions de dollars.Epic Games, le rival le plus connu d'Unity dans l'espace des moteurs de jeu, a également été occupé avec sa propre série d'acquisitions. Les plus grands d'entre eux ont été des studios de jeux à part entière comme Psyonix (Rocket League) et Mediatonic (Fall Guys), bien qu'Epic ait également dépensé une somme d'argent décente pour acquérir des outils complémentaires que vous pourriez vous attendre à attacher directement à un ensemble d'outils comme Unreal Engine d'Epic.« Au cours de l'année écoulée, les entreprises et leurs employés ont collaboré et travaillé ensemble de manières fondamentalement différentes », a déclaré Marc Whitten, vice-président principal et directeur général de Create Solutions chez Unity. «*Avec le lieu de travail de plus en plus flexible, les équipes se développant et collaborant sur plusieurs sites et les créateurs tirant parti d'une myriade de nouveaux appareils, il est clair que le processus de création évoluera d'appareils sur site vers des architectures cloud flexibles et rentables. Parsec a répondu aux exigences uniques pour prendre en charge ce type de traitement hautes performances, où que se trouvent les créateurs, en présentant une technologie à la fois très innovante et prémonitoire. Nous pensons que Parsec est une fusée et nous sommes très heureux de soutenir leur croissance future ».« Lorsque Chris Dickson et moi avons lancé Parsec, nous pensions que la technologie de streaming à latence ultra-faible de Parsec pouvait permettre à n'importe qui dans le monde d'interagir à distance avec du contenu 3D en temps réel », a déclaré Benjy Boxer, PDG et cofondateur de Parsec. « Au cours de l'année écoulée, Parsec a permis aux entreprises les plus inspirantes et créatives au monde de travailler et de jouer librement de n'importe où, sur n'importe quel appareil, selon leurs propres conditions. Nous sommes ravis de nous associer à Unity, où nous pouvons offrir à encore plus de créateurs le même type d'accès libérateur au contenu et à la technologie ».« Unity, une plateforme mondiale de création et d'exploitation de contenu 3D en temps réel (RT3D), a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de la société de technologie de bureau à distance et de streaming hautes performances, Parsec, qui permet aux développeurs de jeux et aux professionnels de la création de travailler ensemble de n'importe où. Cette transaction est une étape importante vers la vision élargie du cloud de Parsec et Unity*: les créateurs doivent s'attendre à pouvoir travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil grâce à des outils riches et puissants et une infrastructure cloud transparente pour offrir les expériences 3D en temps réel du futur.« Selon les termes de l'accord, Unity acquerra Parsec pour environ 320 millions de dollars US en espèces. L'acquisition proposée devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de Unity et est soumise aux conditions de clôture habituelles.« Le travail des professionnels du développement de jeux et de la création est de haute fidélité, interactif et immersif, et devient de plus en plus complexe à mesure que les créateurs passent à la RT3D. Alors que les entreprises et leurs employés passent à des modèles de travail et de collaboration hybrides, Parsec permet aux créateurs de se détacher du bureau en répondant aux exigences uniques pour prendre en charge ce niveau de traitement des performances, quel que soit l'emplacement, l'appareil ou la plateforme. Cela signifie fournir un streaming de bureau ultra-haute définition à faible latence (à 4 000 pixels/60 images par seconde) tout en fournissant des détails riches avec le même taux d'échantillonnage pour toutes les images, comme l'espace colorimétrique 4:4:4. De plus, Parsec offre les outils de confidentialité, de sécurité, de qualité de vie et de gestion nécessaires aux entreprises pour prendre en charge les flottes de ressources informatiques de tous leurs créateurs.« En raison de leurs capacités uniques et du passage à de nouvelles méthodes de travail, l'activité d'abonnement Parsec for Teams de Parsec augmente de 170*% d'une année sur l'autre avec des plans ambitieux pour accélérer encore plus l'année prochaine. La croissance des abonnements est tirée par un fort taux d'expansion du dollar net de près de 200*%, une clientèle fidèle et une forte rentabilité.« Parsec est devenu une solution incontournable pour les modèles de travail hybrides parmi les sociétés de jeux telles qu'Electronic Arts, Ubisoft et Square Enix et est intégré dans de nombreux secteurs verticaux où Unity vend des solutions, notamment les médias et le divertissement, l'architecture et le design, etc. Avec Parsec, Unity voit une opportunité de créer une dynamique partagée avec ces clients grâce à des ventes croisées ciblées et à des solutions groupées ».Source : Unity