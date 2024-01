La rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite une bonne année 2024

Bienvenue dans l'année 2024. Encore une fois, les logiciels de création de jeux vidéo ont évolué pour notre plus grand plaisir. Ainsi, on peut rappeler :2023 a vu la conclusion du rachat d' Activision/Blizzard/King par Microsoft . Mais aussi, la défaite en justice de Epic Games contre Apple ainsi que, quelques mois après, la victoire de Epic Games contre Google . Beaucoup de discussions ont été donnée à propos des réseaux neuronaux et de leur utilisation dans les jeux vidéo (ou pour aider à la création d'un jeu). Est-ce que cela deviendra une solution fiable pour 2024, ou bien, plus simplement, pensons à la possible venue d'une « Switch 2 »Pour conclure, laEt pour vous, quel temps fort a été dans l'année 2023 (lié aux jeux vidéo) ?