Unity Technologies publie la version 2022 LTS et la version 2023.1 du moteur de jeux vidéo Unity

des effets de lentilles en espace écran ;

des effets d'eau améliorés, avec un nouveau générateur de mousse ;

des améliorations sur le rendu de la peau et des cheveux ;

les fonctionnalités de lancer de rayons sont stables ;

support des plateformes ARM sur Windows ;

ajout d'un nouveau protocole bas niveau pour le réseau (Unity Transfer Protocol) (expérimental) ;

un mode multijoueur pour simuler des joueurs afin de tester les fonctionnalités multijoueurs (expérimental) ;

le support du HDR sur PC et consoles.

Unity Technologies publie deux nouvelles versions du moteur de jeux vidéo Unity. La première, estampillée 2022 LTS, est une version spéciale pour les créateurs qui cherche la stabilité. En effet, celle-ci n'apporte pas de nouveautés, mais stabilise les nouveautés apparues tout au long de l'année 2022 (dans les versions 2022.1 et 2022.2 ). Notamment, DOTS, l'ensemble de technologies orientées données sort de sa phase expérimentale. Cela comprend le d'Entity Component System (ECS), le compilateur Burst et le système de jobs. Aussi, le nouveau rendu de l'eau est intégré à cette version, ainsi que des améliorations pour le pipeline universel et haute définition.Par la même occasion, la version 2023.1 a été publiée. Celle-ci intègre évidemment des nouveautés :