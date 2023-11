Les points forts de Blender 4.0 incluent les outils Node comme un moyen accessible d'étendre Blender et de personnaliser les outils sans nécessiter Python. Avec ce changement, Blender fournit désormais des nœuds spécifiques pour contrôler les données spécifiques aux outils et permet d'utiliser des groupes de nœuds géométriques comme opérateurs à partir des menus de la vue 3D. De plus, le menu "Add Modifier" a été modifié en un menu standard qui inclut les actifs de nœuds géométriques.Une autre nouveauté intéressante de Blender 4.0 est la liaison des lumières et des ombres, qui vous permet de régler les lumières pour qu'elles n'affectent que des objets spécifiques dans une scène et de contrôler quels objets agissent comme des bloqueurs d'ombres pour une lumière. Les prochaines versions de Blender promettent la prise en charge de la liaison avec l'éclairage du monde, ainsi qu'une interface utilisateur plus pratique pour visualiser et gérer toutes les liaisons de lumière dans une scène.", explique la Blender Foundation.Blender 4.0 ajoute la prise en charge du rendu avec les APU AMD RDNA2 et RDNA3, réorganise le nœud Principled BSDF pour prendre en charge une large gamme de types de matériaux, rend Light UV disponible pour toutes les sources de lumière dans le nœud Image Texture, ajoute la prise en charge du bruit fractal au nœud Voronoi Texture, et ajoute de nouvelles entrées au nœud Noise Texture pour générer du bruit fractal Perlin.Pour la gestion des couleurs, Blender 4.0 ajoute la transformation de vue AgX en remplacement de Filmic, promettant une meilleure gestion des couleurs dans les zones surexposées. Il y a aussi une nouvelle option HDR (High Dynamic Range) dans le panneau "Color Management > Display" mais elle ne fonctionne que sur macOS pour l'instant et nécessite un moniteur qui peut afficher des couleurs HDR.De nouveaux espaces linéaires et dispositifs d'affichage sont également présents dans la nouvelle version de Blender, qui ajoute un nouveau nœud de filtre Kuwahara pour le compositeur afin de donner un aspect pictural à vos images, un nouveau système pour recaler interactivement les bandes dans le séquenceur, ainsi que la bibliothèque de pose a été mise à jour pour utiliser l'étagère d'actifs nouvellement introduite pour apporter des actifs de pose à la fenêtre de visualisation 3D.De nouvelles collections d'os sont également disponibles dans Blender 4.0 en remplacement des anciennes couches numérotées et des groupes d'os, il y a une nouvelle méthode de mappage des vertices aux segments B-Bone pour la déformation, et il est maintenant possible de réorganiser les bandes NLA verticalement.Parmi les autres changements, cette version rend le nœud Curve to Mesh jusqu'à 2 fois plus rapide lorsque l'entrée du profil est un point unique, ajoute deux nouvelles options pour faciliter le nettoyage de l'interface du modificateur, un nouvel opérateur Invert Pins est maintenant disponible dans l'éditeur UV, et de nouveaux nœuds sont pris en charge dans le Viewport Compositor, y compris Movie Distortion, Sun Beams, Keying, Kuwahara (classique et anisotropique), Inpaint, et Double Edge Mask.Blender 4.0 peut être téléchargé dès maintenant sur le site officiel. Pour plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités, les corrections, les améliorations et les autres changements inclus dans cette version, consultez les notes de version. Blender 4.0 nécessite OpenGL 4.3 ou une version ultérieure sur les systèmes Linux et la prise en charge des GPU de la série Intel HD4000 n'est plus disponible.Blender 4.0 est disponible avec le support des APUs AMD RDNA2 et RDNA3, Node Tools, light and shadow linking, AgX view transform pour une meilleure gestion des couleurs, et plus encore.Que pensez-vous de cette nouvelle version de Blender ?Quelles nouvelles fonctionnalités trouvez-vous utiles et intéressantes ?