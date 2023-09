La version 5.3 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible

le support d'un rendu orthographique : ce rendu était déjà possible en paramétrant la caméra, mais certaines fonctionnalités ne fonctionnaient pas dans ce mode de projection. Les développeurs ont démarré un projet pour rendre ce mode au même niveau que la projection en perspective. La fonctionnalité est, pour le moment, expérimentale ;

le support expérimental des volumes hétérogènes (fumée, nuages...) dans le rendu en chemins ;

le support expérimental du format OpenVDB et des volumes éparses ;

des améliorations de Nanite et Lumen ;

la fonctionnalité des shadows maps virtuelles est maintenant prête pour la production ;

ajout du streaming des coiffures ;

la possibilité d'éditer les animations et les squelettes directement dans Unreal Engine.

La version du moteur de jeux vidéoest maintenant disponible en version 5.3 et apporte de nombreuses améliorations. En particulier, cette version apporte le support du format OpenVDB et des améliorations de performances pour la préparation des ressources (cooking).En bref, cette version ajoute :La liste complète des changements est disponible en suivant ce lien . On y retrouvera le détails des améliorations du rendu ou du support des plateformes Mac et Linux.