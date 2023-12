La nouvelle version du moteur de jeux vidéo Godot 4.2 est disponible

le nœud AnimationMixer est ajouté comme classe intermédiaire pour les nœuds AnimationPlayer et AnimationTree . La capture du mode de mis à jour des pistes n'est plus disponible. Les développeurs vont travailler pour mettre en place une solution remplaçante mais plus stable ;

est ajouté comme classe intermédiaire pour les nœuds et . La capture du mode de mis à jour des pistes n'est plus disponible. Les développeurs vont travailler pour mettre en place une solution remplaçante mais plus stable ; les nœuds GraphEdit et GraphNode ont reçus de nombreux changements et sont toujours marqués comme expérimentaux ;

et ont reçus de nombreux changements et sont toujours marqués comme expérimentaux ; l'importeur GLTF a été fortement modifié. Certains éléments peuvent avoir des noms différents. Les éléments déjà importés ne sont pas impactés ;

le stockage des modèles en interne a été revu afin d'améliorer les performances. Les modèles ainsi convertis ne seront plus compatibles avec une version précédente de Godot ;

dû a des changements aux méthodes change_scene_to_* , il est possible qu'il n'y ai aucun current_tree présent dans l'arbre (voir la documentation) ;

, il est possible qu'il n'y ai aucun présent dans l'arbre (voir la documentation) ; un signal spécifique ( bus_renamed ) a été mis en place pour notifier du renommage d'un bus audio. Par conséquent, le signal bus_layout_changed ne sera plus émis dans un tel cas ;

) a été mis en place pour notifier du renommage d'un bus audio. Par conséquent, le signal ne sera plus émis dans un tel cas ; le nom de base pour un projet Android est dorénavant com.example ;

; la notification NOTIFICATION_NODE_RECACHE_REQUESTED a été supprimée.

l'éditeur de tilemap et les performances associées ont été grandement améliorés. Par exemple, il est maintenant possible de tourner/retourner des tuiles ;

la réécriture du moteur interne des animations ;

le support du glow 2D et du rendu HDR en 2D ;

le support des ombres pour les périphériques peu puissant ;

de nombreuses icônes ont été ajoutées dans l'éditeur ;

l'éditeur de code supporte maintenant les régions de code (en GDScript) ;

le gizmo pour manipuler les éléments 3D de la scène a été amélioré ;

la vue 3D a été allégée ;

la possibilité de définir une couleur aux éléments du dock de l'explorateur de fichiers ;

le support complet de la navigation 2D, rendant la fonctionnalité identique à la version 3D ;

le redimensionnement en nombre entier, pour toujours obtenir des pixels carrés ;

la génération de texture grâce aux compute shaders ;

l'amélioration des performances de compilation de shaders pour les matériaux basiques ;

l'amélioration des performances de génération des lightmaps ;

une nouvelle interface pour l'éditeur de dégradé ;

la refonte de la sortie de compilation C# ;

la documentation au survol des signaux ;

la prévisualisation du thème en temps réel ;

l'amélioration de l'intéropérabilité entre le GDScript et le C# ;

l'amélioration de l'analyse du GDScript permettant des renommages de variable ou des recherches plus précises.

L'année 2023 aura vu l'arrivée de trois nouvelles versions de Godot. En effet, au début de l'année, les créateurs ont pu profiter de la version majeure 4.0 . Quatre mois après, la version 4.1 était déjà distribuée et maintenant, nous avons accès à une version 4.2, pleine d'améliorations.Toutefois, soyez prudents, cette version apporte aussi quelques changements pouvant impacter votre projet créé avec une version précédente :Maintenant que cette étape est passée, découvrons les nouveautés et améliorations de cette version 4.2 :En bref, cette mise à jour offre une stabilité grandement améliorée avec de nombreuses corrections rendant le moteur encore plus appréciable.