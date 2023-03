Refonte de la 3D et du rendu général

prise en charge de Vulkan et d'autres moteurs de rendu ;

éclairage et ombres hautement améliorés ;

nouvelles techniques d'optimisation du rendu ;

amélioration du traitement intermédiaire et du post-traitement.

Améliorations 2D

ajout de nouveaux outils puissants d'édition de niveaux en 2D ;

ajout de nouvelles options de rendu en 2D ;

amélioration de l'éclairage et des ombres en 2D

Shaders et effets visuels

ajout de nouveaux effets atmosphériques ;

textures et projection de matériaux ;

interaction améliorée entre les shaders (nuanceurs) et le monde du jeu ;

amélioration de l'éditeur Shader ;

extension du langage de shaders ;

ajout des shaders de calcul.

Écriture de scripts

amélioration de l'expérience de codage avec le langage GDScript ;

amélioration de la prise en charge de C# (utilisation de types 64 bits comme valeurs scalaires, possibilité de déclarer des signaux comme des événements C#, etc.) ;

ajout d'un nouveau système appelé GDExtension qui reprend les meilleures parties de la création d'extensions GDNative et de l'écriture de modules de moteur personnalisés en utilisant des langages à haute performance tels que C, C++ ou Rust. Cet ajout est à un stade expérimental.

Physique

moteur physique spécifique au jeu ;

multithreading et optimisation des performances ;

meilleure API physique ;

stabilité accrue des simulations.

UX et texte

support des fenêtres multiples ;

améliorations de l'éditeur UX ;

nouveaux systèmes de rendu du texte ;

nouveau thème et éditeur de thème.

Internationalisation

prise en charge étendue des langues ;

flux de travail de traduction plus facile.

Éditeur & UX

importation plus facile ;

nouvelles fonctions et nouveaux widgets de l'éditeur ;

améliorations du dock de l'inspecteur ;

améliorations du dock de la scène ;

améliorations de l'éditeur de scripts ;

contrôle de version plus facile ;

nouveau mode Movie Maker ;

nouveau thème de l'éditeur.

Navigation

système de navigation basé sur un serveur ;

prise en charge étendue de la navigation complexe.

XR

support élargi pour les casques et les plateformes ;

outils Godot XR.

Mise en réseau et multi-joueurs

systèmes de mise en réseau plus stables ;

flux de travail simplifié pour le développement multi-joueurs.

Audio

un son plus propre ;

polyphonie intégrée ;

point de bouclage de la musique et synthèse vocale (Text-To-Speech).

Animation

amélioration de l'éditeur d'animation ;

flux de travail amélioré pour les animations 3D ;

bibliothèques d'animation et système de reciblage ;

prise en charge des mélanges, des transitions et des animations complexes ;

nouveau système d'animation Tween.

Support de la plateforme

support Android et Web ;

plus d'options d'exportation.

Godot est un moteur de jeu 2D/3D. L'une de ses caractéristiques les plus importantes est qu'il est publié en tant que logiciel open source (sous licence MIT) et peut être utilisé gratuitement à n'importe quelle échelle de développement et de vente. Cela dit, Godot a été rendu public pour la première fois en 2014, ce qui en fait un acteur relativement tardif sur le marché des moteurs de jeux. Il est utilisé par les développeurs de jeux comme une alternative à Unity/Unreal Engine, qui détient une grande part du marché. De nombreux titres populaires ont également été publiés à l'aide de ce moteur, notamment Brotato, un roguelite en 2D, et Cruelty Squad.La version stable de Godot 4.0 vient d'être officiellement publiée après quatre ans de développement, plus de 12 000 demandes de révision, plus de 7 000 corrections, ainsi qu'un certain nombre de versions bêta . Selon l'équipe de développement du moteur, cette mise à jour est "la plus grande mise à jour de la plus longue période de développement jamais réalisée". Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour normale, mais d'une reconstruction de l'ensemble du moteur. « Godot 4.0 marque le début du nouveau moteur Godot moderne et constitue une base solide sur laquelle nous pourrons tous nous appuyer », a déclaré l'équipe de développement.L'équipe a ajouté que les futures versions 4.x arriveront à une cadence beaucoup plus rapide, ce qui lui permettra d'itérer rapidement sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de ce qu'elle fait déjà. Selon les notes de version de Godot 4.0, l'un des premiers changements majeurs est que le noyau de Godot a été remanié par le biais d'un refactoring (réorganisation de la structure interne du programme). En dehors de ce réusinage du code du moteur, un large éventail de fonctionnalités a été ajouté, les principaux ajouts étant la prise en charge du moteur de rendu Vulkan et un nouveau système d'illumination globale qui a été repensé de A à Z.L'éditeur Godot lui-même a été rendu plus facile à utiliser, et un certain nombre d'autres fonctionnalités et améliorations ont été ajoutées, notamment les effets visuels, l'animation, le son, le netcode et le support multilingue. Voici une liste non exhaustive des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées par Godot 4.0 :Selon l'équipe, la sortie officielle de Godot 4.0 n'est qu'un début. L'équipe s'efforcera de résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir à la suite de la mise à niveau de la version, et ajoutera également de nouvelles fonctionnalités en vue de la version 4.1, dont la sortie est prévue cette année. Elle a déclaré que grâce à de nouvelles améliorations fonctionnelles, le moteur devrait continuer à produire des œuvres exceptionnelles à l'avenir.