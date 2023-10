En tant qu'équipe, nous allons apprendre, innover et continuer à tenir notre promesse d'apporter la joie et la communauté du jeu à un plus grand nombre de personnes. Nous le ferons dans une culture qui s'efforce de donner à chacun les moyens de faire son meilleur travail, où tout le monde est le bienvenu, et qui est centrée sur notre engagement permanent en faveur du jeu pour tous. Nous nous efforçons d'intégrer l'inclusion dans tout ce que nous faisons chez Xbox : de notre équipe aux produits que nous fabriquons et aux histoires que nous racontons, en passant par la façon dont nos joueurs interagissent et s'engagent au sein d'une communauté de joueurs élargie.Ensemble, nous allons créer de nouveaux mondes et de nouvelles histoires, amener vos jeux préférés dans plus d'endroits pour que plus de joueurs puissent y participer, et nous allons nous engager avec les joueurs et les ravir de façon nouvelle et innovante dans les endroits où ils aiment jouer, y compris sur mobile, en streaming sur le cloud et plus encore.Les joueurs ont toujours été au centre de tout ce que nous faisons. Et au fur et à mesure de notre croissance, nous continuerons à placer les joueurs au cœur de tout cela. Nous continuerons à écouter vos commentaires, à construire une communauté où vous pouvez être vous-même, où les développeurs peuvent faire leur meilleur travail, et à continuer à faire des jeux vraiment amusants. Comme promis, nous continuerons également à rendre plus de jeux disponibles dans plus d'endroits - et cela commence dès maintenant en permettant aux fournisseurs de streaming en nuage et aux joueurs de streamer les jeux d'Activision Blizzard dans l'Espace économique européen, un engagement pris auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, nous commençons à travailler pour apporter les franchises bien-aimées d'Activision, de Blizzard et de King au Game Pass et à d'autres plateformes. Nous vous en dirons plus sur la date à laquelle vous pourrez jouer dans les mois à venir. Nous savons que vous êtes impatients, et nous le sommes aussi.Pour les millions de fans qui aiment les jeux d'Activision, de Blizzard et de King, nous voulons que vous sachiez qu'aujourd'hui est un bon jour pour jouer. Vous êtes le cœur et l'âme de ces franchises, et nous sommes honorés de vous compter parmi les membres de notre communauté. Que vous jouiez sur Xbox, PlayStation, Nintendo, PC ou mobile, vous êtes les bienvenus ici, et vous le resterez, même si ce n'est pas sur Xbox que vous jouez à votre franchise préférée. Car lorsque tout le monde joue, nous gagnons tous. Nous sommes convaincus que notre annonce d'aujourd'hui ouvrira un monde de possibilités pour plus de façons de jouer. Nous vous remercions pour votre soutien constant. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir dans les mois à venir - je suis très enthousiaste pour l'avenir et j'ai hâte de le partager avec vous.