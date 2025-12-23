Les actionnaires d'Electronic Arts ont approuvé la vente de la société pour 55 milliards $ au Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, mais doit encore être approuvée par le gouvernement

Les actionnaires d'EA ont approuvé la vente de la société au PIF saoudien. Il ne reste plus qu'aux autorités réglementaires gouvernementales d'approuver l'accord. Aucune information n'a encore été communiquée quant à la date à laquelle cet accord sera conclu. L'accord, d'un montant de 55 milliards de dollars, permettrait au PIF d'acquérir 93,4 % d'EA. Si la société continuerait à fonctionner comme elle le fait aux États-Unis, elle serait principalement détenue par l'Arabie saoudite.
Electronic Arts Inc. (EA) est une société américaine de jeux vidéo dont le siège social est situé à Redwood City, en Californie. Fondée en mai 1982 par Trip Hawkins, ancien employé d'Apple, la société a été l'une des pionnières de l'industrie des jeux vidéo pour ordinateurs personnels et a promu les concepteurs et programmeurs responsables de ses jeux en tant qu'« artistes logiciels ». EA développe et publie des jeux de franchises établies, notamment Army of Two, Battlefield, Command & Conquer, Dragon Age, Dead Space, Mass Effect, Medal of Honor, Need for Speed, Plants vs. Zombies, Les Sims, Skate, SSX et Star Wars, ainsi que les titres EA Sports College Football, Dirt Rally, FCFIFA, Madden NFL, NASCAR, NBA Live, NHL, PGA, UFC et WRC.
Depuis 2022, leurs titres pour ordinateurs de bureau apparaissent sur l'application EA App, une plateforme de distribution numérique de jeux en ligne pour PC développée en interne et concurrente directe de Steam de Valve et de l'Epic Games Store. EA possède et exploite également de grands studios de jeux vidéo tels que BioWare, Battlefield Studios (Criterion Games, DICE, Motive Studio et Ripple Effect Studios) et Respawn Entertainment.
Fin septembre 2025, un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public (PIF) soutenu par l'État saoudien a accepté d'acquérir Electronic Arts. L'éditeur a confirmé avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs comprenant le PIF, Silver Lake et Affinity Partners. L'accord prendra la forme d'une transaction entièrement en espèces qui valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars.
Récemment, dans un tweet du journaliste Stephen Totilo, les actionnaires d'EA ont approuvé la vente de la société au PIF saoudien. Il ne reste plus qu'aux autorités réglementaires gouvernementales d'approuver l'accord. Aucune information n'a encore été communiquée quant à la date à laquelle cet accord sera conclu. La vente d'EA au PIF saoudien doit encore être approuvée par le gouvernement, malgré l'accord des actionnaires.
À 14 h 03 (heure du Pacifique), les actionnaires d'EA ont officiellement approuvé la vente d'EA pour 55 milliards de dollars à un consortium dirigé par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.
La transaction devra ensuite être approuvée par les autorités réglementaires gouvernementales.
Electronic Arts a déclaré que « cette opération lui permettra d'accélérer l'innovation et la croissance afin de construire l'avenir du divertissement » tout en offrant une « valeur convaincante » à tous les actionnaires. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027 et reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. S'il aboutit, Electronic Arts conservera son siège social à Redwood City, en Californie.
L'accord, d'un montant de 55 milliards de dollars, permettrait au PIF d'acquérir 93,4 % d'EA. Si la société continuerait à fonctionner comme elle le fait aux États-Unis, elle serait principalement détenue par l'Arabie saoudite. Depuis l'annonce, les fans et même les responsables du gouvernement américain ont manifesté leur opposition, mais rien n'a été modifié. Cependant, les actionnaires de la société ont donné leur feu vert à l'accord, le consolidant ainsi davantage.
Malgré le rachat, EA conservera le contrôle créatif de la société. On ne sait pas encore exactement quel sera le rôle du PIF au sein de la société. EA a réalisé d'excellents résultats en 2025, avec Battlefield 6 en tête des ventes et ses titres sportifs qui ont également très bien marché. Néanmoins, compte tenu des nombreuses mises en garde du gouvernement et des fans, ainsi que des studios d'EA comme Bioware, l'orientation que prendra la société reste incertaine.
Des sénateurs américains ont exprimé des inquiétudes concernant le rachat d'Electronic Arts. Les sénateurs craignent que le géant des jeux vidéo cesse d'exercer son indépendance éditoriale et opérationnelle sous le contrôle de l'actionnaire majoritaire privé saoudien. Selon eux, la transaction présente des « risques pour la sécurité nationale » des États-Unis. Ils redoutent que cette acquisition permette au gouvernement saoudien dexercer une influence politique et culturelle sur le contenu des jeux vidéo produits par Electronic Arts. Une telle campagne d'influence impacterait directement les Américains.
Cette annonce intervient alors qu'Electronic Arts intègre de manière agressive l'IA, notamment son chatbot ReefGPT, afin d'automatiser le développement de jeux et de réduire les coûts. Cependant, les outils expérimentaux d'IA provoquent des erreurs de codage et des « hallucinations », ce qui augmente la charge de travail et l'anxiété des employés dans un contexte de licenciements dans le secteur. L'impact global de l'IA sur le jeu vidéo reste incertain malgré les investissements continus.
