Les grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo ne cachent pas leur intérêt pour l'IA. (Microsoft et Electronic Arts investissent massivement dans les outils d'IA.) Qu'il s'agisse d'utiliser l'IA dans le développement de jeux ou de remplacer des artistes et des acteurs, nous pouvons nous attendre à voir cette technologie apparaître dans un nombre croissant de jeux à l'avenir. Cependant, elle pourrait ne pas être l'alternative à moindre coût que l'industrie espérait.
Un nouveau rapport de Business Insider suggère qu'Electronic Arts rencontre de grandes difficultés dans la mise en uvre de l'IA dans le développement de jeux vidéo. Son chatbot interne basé sur l'IA commet des erreurs que les développeurs doivent corriger pendant leurs heures de travail.
Electronic Arts intègre de manière agressive l'IA, notamment son chatbot ReefGPT, afin d'automatiser le développement de jeux et de réduire les coûts. Cependant, les outils expérimentaux d'IA provoquent des erreurs de codage et des « hallucinations », ce qui augmente la charge de travail et l'anxiété des employés dans un contexte de licenciements dans le secteur. L'impact global de l'IA sur le jeu vidéo reste incertain malgré les investissements continus.
Le chatbot d'IA expérimental d'Electronic Arts en action
Chez Electronic Arts, la direction a passé ces dernières années à encourager ses quelque 15 000 employés à utiliser l'IA pour pratiquement tout, des projets créatifs tels que la création de codes et de concepts artistiques aux tâches managériales comme la rédaction de scripts de conversations avec des subordonnés directs sur des sujets sensibles tels que les salaires et les promotions. Dans certains cas, la société impose et contrôle l'utilisation de ces outils.
Des humains sont embauchés pour nettoyer le code écrit par l'IA
Avec l'essor d'outils d'IA tels que ChatGPT, il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel (français par exemple) et de demander au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel. Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a donné un nom à cette pratique : le « vibe coding ». Cette pratique gagne rapidement du terrain dans les milieux technologiques. Et Google a même déclaré que 25 % de son code est généré par l'IA.
Le vibe coding attire l'attention parce qu'elle pourrait abaisser la barrière à l'entrée de la création de logiciels. Mais des questions subsistent quant à la capacité de cette approche à produire de manière fiable un code adapté aux applications du monde réel. Les études montrent que l'IA est loin d'être à la hauteur.
C'est là que des entreprises comme Harsh Kumar interviennent. Harsh Kumar explique que ses clients lui mettent souvent à disposition des applications ou sites Web générés par une IA et qui se sont avérés instables ou totalement inutilisables. Son rôle : réparer la casse ou remettre de lordre dans le code généré par lIA afin daboutir à un produit logiciel fonctionnel. Cette entreprise basée en Inde a déclaré qu'elle a un nombre important de clients.
Harsh Kumar entre ainsi dans la nouvelle catégorie de titre demploi dénommée spécialiste en nettoyage de code généré par lIA. Lhumain revient donc au secours de lIA que les entreprises tentent de vendre comme une révolution et sur laquelle certains dirigeants s'appuient pour réduire leurs effectifs.
À l'heure actuelle, la plupart des projets d'IA échouent. Selon le MIT, le taux d'échec de 95 %. Malgré la ruée vers l'intégration de nouveaux modèles d'IA puissants, environ 5 % des programmes pilotes d'IA parviennent à accélérer rapidement leurs revenus ; la grande majorité stagne, n'ayant que peu ou pas d'impact mesurable sur le compte de résultat. Ce constat amer fait écho à des études récentes selon lesquelles les capacités de l'IA sont surestimées.
La correction des erreurs coûte plus cher que le travail sans lIA
Electronic Arts a de grands projets pour l'IA. En 2024, l'entreprise a présenté ses outils d'IA, montrant un scénario dans lequel les utilisateurs pouvaient « créer » un jeu grâce à des invites d'IA. Les utilisateurs tapent ce qu'ils veulent voir dans le jeu, et le chatbot le rend en temps réel, en ajustant la conception des niveaux, les armes et les règles. Lors de la démonstration, l'entreprise a déclaré avoir plus de 100 projets d'IA actifs en cours de développement.
Cependant, ce rapport suggère que son système ReefGPT est loin d'être aussi performant que la démonstration présentée au public. Cette technologie est encore au stade expérimental, et ses limites n'ont pas encore été correctement testées. Ces tests sont effectués en temps réel pendant les heures de travail, ce qui coûte à l'entreprise du temps et de l'argent supplémentaires, car les employés doivent résoudre les problèmes que l'IA leur pose.
Le rapport souligne une tension palpable entre les développeurs d'Electronic Arts et les directives de la direction concernant l'IA. Des sources ont déclaré à la publication que ReefGPT, avait écrit un code erroné qui avait causé des problèmes aux développeurs. En outre, l'une des principales sources d'inquiétude des travailleurs est le sentiment omniprésent qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe, notamment en formant leur remplaçant, l'IA.
L'industrie du jeu vidéo a licencié des dizaines de milliers de travailleurs, en réaction à la « volatilité du marché économique », mais les entreprises déploient également des efforts considérables pour réduire leurs coûts grâce à l'utilisation de l'IA. La conjonction de ces tendances exerce une forte pression sur les équipes.
Microsoft, en particulier, a investi 80 milliards de dollars dans l'IA. Cela comprend des investissements dans ses propres infrastructures internes d'outils d'IA utilisées pour le développement de jeux, dont la plupart sont secrètes et n'ont pas encore été dévoilées publiquement. Le plus grand résultat de cet investissement est MUSE, la technologie d'IA générative de Microsoft qui permet de rendre des jeux en temps réel sans code de la part des développeurs.
Microsoft impose l'utilisation de Copilot en interne et évaluera l'usage
Chez Microsoft, l'utilisation de l'IA nest plus une option, elle devient une obligation. Le message est parvenu aux employés dans un courriel envoyé par Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft qui développe les outils d'IA de codage comme GitHub Copilot. Microsoft tente dimposer par le haut lusage de ses propres logiciels dIA, non seulement comme levier de productivité, mais également comme nouvelle norme de conformité professionnelle.
« Tout comme la collaboration, la réflexion axée sur les données et la communication efficace, l'utilisation de l'IA n'est plus facultative - elle est essentielle à chaque rôle et à chaque niveau », a-t-elle écrit aux employés. Microsoft envisage même de noter lutilisation de lIA dans les bilans de performance annuels. Un virage qui transforme les employés en ambassadeurs volontaires ou non dune technologie maison encore largement expérimentale.
Selon un rapport, les ingénieurs de Microsoft sont contraints de creuser leurs propres tombes avec l'IA. Ils sont sous pression pour concevoir et adopter des outils capables d'automatiser leurs tâches, ils sont ensuite licenciés. Ce qui conforte les allégations du développeur de Halo Studios mentionné ci-dessus.
Selon Bloomberg, les dossiers de l'État de Washington ont révélé que « plus de 40 % des personnes licenciées par Microsoft en mai dans l'État travaillaient dans le domaine du développement de logiciels », ce qui en fait la catégorie de travailleurs la plus touchée par les réductions, et ce avec une marge considérable. En comparaison, le rapport note que les postes supprimés dans les domaines de la vente et du marketing sont nettement moins nombreux.
Derrière lidéologie de « l'IA pour tous », Microsoft poursuit en effet un but bien plus stratégique : montrer lexemple au marché en utilisant en interne ses propres solutions. Malgré ses milliards investis dans lIA, Microsoft peine à vendre Copilot aux entreprises que le rival ChatGPT d'OpenAI séduit sans effort. Le problème avec cette stratégie ? Cela revient à utiliser les salariés comme preuve vivante du « succès » de Copilot, quitte à forcer son adoption.
Les entreprises remplacent massivement leurs travailleurs par l'IA
Selon un rapport de Goldman Sachs en 2023, les systèmes d'IA générative comme ChatGPT pourraient avoir un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde. Selon la banque d'investissement, les systèmes autonomes capables de créer un contenu indiscernable de la production humaine pourraient déclencher un boom de la productivité qui finirait par augmenter le produit intérieur brut mondial annuel de 7% sur une période de 10 ans.
