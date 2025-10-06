Alors que Microsoft licencie des milliers d'employés et augmente les prix du Game Pass, l'ancienne présidente de la FTC, Lina Khan, déclare : « Je vous l'avais bien dit » concernant le rachat d'Activision.

Les récentes licenciements importants au sein des divisions gaming de Microsoft et les récentes augmentations des prix du Game Pass ont suscité de vives critiques de la part de l'ancienne présidente de la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine, Lina Khan. Sur X (anciennement Twitter), Khan a affirmé que ces développements correspondent exactement à ce que la FTC avait prédit lorsqu'elle s'était vigoureusement opposée à l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft en 2023.
En juillet 2023, Microsoft a obtenu une victoire importante pour son projet dacquisition dActivision Blizzard, le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde, pour 69 milliards de dollars. Un juge fédéral de Californie a rejeté la demande dinjonction préliminaire de la Commission fédérale du commerce (FTC), qui voulait bloquer la fusion pour des raisons de concurrence. Un porte parole de la FTC avait déclaré : « Nous sommes déçus de ce résultat étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la concurrence ouverte dans les jeux sur le cloud, les services d'abonnement et les consoles. Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour poursuivre notre combat pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs. »
Pourtant, Microsoft a récemment restructuré les offres Xbox Game Pass en trois niveaux : Essential, Premium, Ultimate. Les niveaux Essential et Premium sont soumis à certaines limitations, notamment sur laccès aux jeux dès leur lancement. Le niveau Ultimate, qui donne laccès aux jeux dès leur sortie (« day-one ») et à un catalogue étendu (plus de 400 titres), voit son prix passer de 19,99 $ à 29,99 $ par mois une augmentation de 50 %. Cette hausse de prix significative a déclenché la colère des joueurs, qui appellent à un boycott. Depuis l'annonce, les utilisateurs de Game Pass résilient leurs abonnements à un rythme tel que le site Web de Microsoft peine à suivre.
Lina Khan, qui a dirigé la FTC pendant l'intense bataille juridique visant à bloquer l'accord entre Microsoft et Activision Blizzard, a souligné la corrélation directe entre la consolidation du marché et les conséquences négatives pour les parties prenantes. « L'acquisition d'Activision par Microsoft a été suivie d'importantes hausses de prix et de licenciements, ce qui a nui à la fois aux joueurs et aux développeurs », a écrit Khan. Elle a ajouté : « Comme nous l'avons vu dans tous les secteurs, la consolidation croissante du marché et l'augmentation des prix vont souvent de pair. »
Dans le procès intenté en 2022 pour empêcher la fusion, la FTC a invoqué la crainte que l'accord « soit raisonnablement susceptible de réduire considérablement la concurrence et/ou de créer un monopole » sur le marché florissant des jeux vidéo. Les récentes déclarations de Khan font écho à ces avertissements initiaux, suggérant que les entreprises dominantes peuvent devenir « trop grandes pour se soucier » de leurs clients, ce qui entraîne des conditions défavorables pour ces derniers sans que les entreprises n'aient à rendre suffisamment de comptes.
Avant la finalisation de l'accord en octobre 2023, Microsoft et Activision Blizzard avaient brossé un tableau différent. Bobby Kotick, alors PDG d'Activision Blizzard, avait déclaré publiquement en juillet 2023 que la fusion « profiterait aux consommateurs et aux travailleurs » et « favoriserait la concurrence » face aux leaders bien établis du marché. Ces assurances contrastent aujourd'hui fortement avec les événements qui se sont déroulés par la suite dans l'ensemble du secteur.
Malgré les promesses de croissance et d'avantages, la période qui a suivi l'acquisition d'Activision Blizzard a été marquée par d'importantes réductions d'effectifs et des annulations de projets : quelques mois seulement après la conclusion de l'accord, Microsoft a licencié environ 1 900 employés chez Activision Blizzard et Xbox, et a notamment annulé un jeu de survie très attendu.
Selon certaines informations, 650 autres personnes auraient été licenciées en septembre 2024. En juillet 2025, 9 000 autres employés ont été touchés chez Microsoft, ce qui a entraîné l'annulation de plusieurs jeux et la fermeture de studios tels que The Initiative. Ces réductions ont suscité l'inquiétude des employés, certains chez ZeniMax qualifiant les e-mails de licenciement de « creux » et se demandant comment une « carcasse de travailleurs » est censée « continuer à commercialiser des jeux primés ».
Outre les pertes d'emploi, les joueurs ont dû faire face à une augmentation des coûts. Le prix du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass a récemment connu une hausse significative, la deuxième depuis la finalisation de l'acquisition d'Activision Blizzard. La FTC avait déjà exprimé sa forte désapprobation concernant une précédente hausse de prix moins importante en juillet 2024, soulignant ses préoccupations persistantes concernant la valeur pour le consommateur.
Si les commentaires de Lina Khan sur X, formulés après son remplacement à la présidence de la FTC en janvier 2025, n'ont plus de poids réglementaire, son « je vous l'avais bien dit » trouve un écho fort au sein de la communauté et de l'industrie du jeu vidéo. Ses avertissements concernant les dommages potentiels pour les joueurs et les développeurs résultant d'une consolidation accrue du marché semblent s'être concrétisés, relançant le débat sur l'impact à long terme de ces fusions d'entreprises majeures sur la concurrence, l'innovation et la stabilité de la main-d'uvre.
