Vince Zampella, co-créateur de « Call of Duty », co-fondateur de Respawn et cadre chez EA, est mort dans un accident de voiture à 55 ans

Vincent Walter Zampella II, né le 1er octobre 1970, était un concepteur de jeux vidéo américain surtout connu pour avoir été cofondateur et directeur du studio Infinity Ward, ainsi que directeur de Respawn Entertainment et Ripple Effect Studios. Peu après la création d'Infinity Ward, Electronic Arts a décidé d'internaliser le développement de Medal of Honor, et Infinity Ward a conclu un accord avec Activision pour créer un nouveau jeu, dont le nom de code était « MOH Killer ». « MOH Killer » est devenu Call of Duty, et Activision a racheté Infinity Ward peu après la sortie du jeu. Au même moment, Zampella et son collègue Jason West ont signé des contrats de travail à long terme avec Activision. Sous la direction de Zampella et West, Infinity Ward a sorti Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare et Call of Duty: Modern Warfare 2.
Quelques mois après la sortie réussie de Modern Warfare 2, Zampella et Jason West ont été licenciés par Activision et se sont vu refuser les « 36 millions de dollars de primes et de royalties auxquels ils s'attendaient ». Le duo a poursuivi Activision pour licenciement abusif et a fondé Respawn Entertainment le mois suivant. Au cours du procès contre Activision, qui a duré plusieurs années, Zampella et West ont continué à réclamer 1 milliard de dollars de dommages et intérêts à Activision, contre 36 millions initialement. D'autres anciens employés d'IW se sont également joints au procès. Activision a finalement versé 42 millions de dollars aux autres anciens employés d'IW et a versé à West et Zampella « un règlement estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars ».
Après avoir fondé Respawn en avril 2010, West et Zampella ont signé avec Electronic Arts pour la sortie de leur prochain jeu. West a quitté Respawn en mars 2013. Le studio a sorti deux jeux Titanfall, puis a été racheté par EA en novembre 2017. Sous l'égide d'EA, le studio a sorti Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor. En janvier 2020, EA a annoncé que Zampella dirigerait la succursale de DICE à Los Angeles. En 2021, EA a confié à Zampella la responsabilité de la franchise Battlefield après le lancement « difficile » de Battlefield 2042 et le départ d'Oskar Gabrielson, directeur général de DICE. DICE LA a été rebaptisé Ripple Effect Studios en juillet 2021.
Le 21 décembre 2025, Zampella est décédé lorsque la Ferrari 296 GTS 2025 qu'il conduisait a dévié de la route et a percuté une barrière en béton à grande vitesse après être sortie d'un tunnel sur l'autoroute Angeles Crest dans les montagnes San Gabriel, au nord de Los Angeles. Le véhicule a ensuite pris feu. Un passager du véhicule a été éjecté et est décédé. Zampella était âgé de 55 ans.
Zampella a fondé Respawn Entertainment, une filiale d'EA, en 2010 et était l'ancien directeur général du développeur de jeux vidéo Infinity Ward, le studio à l'origine de la franchise Call of Duty. Un porte-parole d'EA a déclaré que l'influence de Zampella sur l'industrie du jeu vidéo était « profonde et considérable ». « Ami, collègue, leader et créateur visionnaire, son travail a contribué à façonner le divertissement interactif moderne et a inspiré des millions de joueurs et de développeurs à travers le monde », a ajouté le porte-parole. « Son héritage continuera à façonner la manière dont les jeux sont conçus et dont les joueurs interagissent pour les générations à venir. »
L'une des plus grandes réussites de Zampella a été la création de la franchise Call of Duty, qui s'est vendue à plus d'un demi-milliard d'exemplaires dans le monde entier. Ce jeu de tir à la première personne a fait ses débuts en 2003 sous la forme d'une simulation de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les versions suivantes se sont intéressées à la guerre moderne. Un film d'action basé sur le jeu est en cours de production chez Paramount Pictures. Zampella a également été à la tête de la création des jeux vidéo d'action-aventure Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor.
Zampella était considéré comme un « créateur visionnaire » par l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts. Concernant l'avenir de la franchise, un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public (PIF) soutenu par l'État saoudien a accepté d'acquérir Electronic Arts fin septembre 2025,. L'éditeur a confirmé avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs comprenant le PIF, Silver Lake et Affinity Partners. L'accord prendra la forme d'une transaction entièrement en espèces qui valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars.
Electronic Arts a déclaré que « cette opération lui permettra d'accélérer l'innovation et la croissance afin de construire l'avenir du divertissement » tout en offrant une « valeur convaincante » à tous les actionnaires. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027 et reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. S'il aboutit, Electronic Arts conservera son siège social à Redwood City, en Californie.
Cependant, l'accord a suscité une vive consternation parmi les observateurs. Cette consternation tient à la probabilité d'une issue à long terme peu favorable pour Electronic Arts, sa production créative et son personnel, mais certains politiques américains sont aussi sceptiques à propos de cette opération pour différentes raisons. Les sénateurs Richard Blumenthal et Elizabeth Warren ont saisi le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent à ce propos.
