Electronic Arts a annoncé un accord en vue de son rachat par un consortium d'investisseurs comprenant le fonds souverain saoudien, qui valorise EA à environ 55 milliards de dollars.

Fondée en mai 1982, Electronic Arts (EA) a été l'une des pionnières de l'industrie des jeux vidéo pour ordinateurs personnels et a promu les concepteurs et programmeurs responsables de ses jeux en tant qu'« artistes logiciels ». EA développe et publie des jeux de franchises établies, notamment Battlefield, Need for Speed, Les Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Army of Two, Apex Legends et Star Wars, ainsi que les titres EA Sports FC, FIFA, Madden NFL, NBA Live, NHL, PGA et UFC. EA possède et exploite également de grands studios de jeux vidéo tels que BioWare, Criterion Games, DICE, Motive Studio et Respawn Entertainment.
Récemment, un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public (PIF) soutenu par l'État saoudien a accepté d'acquérir Electronic Arts. Les rumeurs d'un accord ont commencé à circuler la semaine dernière et ont maintenant été confirmées par EA. L'éditeur américain, qui possède plusieurs studios de développement a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs comprenant le PIF, Silver Lake et Affinity Partners. L'accord prendra la forme d'une transaction entièrement en espèces qui valorise EA à environ 55 milliards de dollars. EA a déclaré que cette opération lui permettra « d'accélérer l'innovation et la croissance afin de construire l'avenir du divertissement » tout en offrant une « valeur convaincante » à tous les actionnaires.
« Selon les termes de l'accord, le consortium acquerra 100 % d'EA, le PIF conservant sa participation actuelle de 9,9 % dans la société. Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en espèces », a déclaré EA dans une note aux investisseurs. « Le prix d'achat par action représente une prime de 25 % par rapport au cours de l'action EA non affecté de 168,32 dollars à la clôture du marché le 25 septembre 2025, dernier jour de négociation totalement non affecté, et une prime par rapport au cours le plus élevé jamais atteint par EA, non affecté, de 179,01 dollars à la clôture du marché le 14 août 2025. »
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027 et reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. Si l'accord est conclu, EA conservera son siège social à Redwood City, en Californie, et continuera d'être dirigée par son PDG, Andrew Wilson. Commentant l'accord, Wilson a déclaré que cette transaction, qui représente le plus important investissement privé en espèces de l'histoire, est une « puissante reconnaissance » du travail remarquable des employés d'EA, dont beaucoup ont été licenciés ces dernières années.
« Nos équipes créatives et passionnées chez EA ont offert des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, ont créé certaines des propriétés intellectuelles les plus emblématiques au monde et ont généré une valeur significative pour notre entreprise », a déclaré Wilson. « Ce moment est une reconnaissance forte de leur travail remarquable. À l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, en ouvrant de nouvelles opportunités. »
On ne sait pas encore quel sera le degré de contrôle du PIF sur EA après la finalisation de l'acquisition, mais un porte-parole du fonds d'investissement a clairement indiqué qu'il serait fortement impliqué dans les décisions à venir. « Le PIF occupe une position unique dans les secteurs mondiaux des jeux vidéo et de l'e-sport, en créant et en soutenant des écosystèmes qui relient les fans, les développeurs et les créateurs de propriétés intellectuelles », a déclaré Turqi Alnowaiser, vice-gouverneur et responsable des investissements internationaux au PIF. « Le PIF a démontré un engagement fort envers ces secteurs, et ce partenariat contribuera à stimuler davantage la croissance à long terme d'EA, tout en alimentant l'innovation au sein de l'industrie à l'échelle mondiale. »
Le PIF détenait déjà une participation de 9,9 % dans EA, qui sera désormais reconduite à la suite de la transaction. Ce fonds souverain, qui se présente comme un « catalyseur du changement » sur son site web, est présidé par le dirigeant de facto et prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Selon un rapport, Mohammed ben Salmane a été impliqué dans le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi, qui critiquait fréquemment ses politiques et son leadership.
Des organisations de défense des droits humains telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch ont dénoncé Mohammed ben Salmane et l'Arabie saoudite pour, entre autres, avoir tenté de contrôler les médias, restreint la liberté d'expression, interdit légalement les relations LGBTQ+ et l'expression de genre, interdit les manifestations et les protestations, et discriminé les femmes.
Human Rights Watch affirme notamment que le PIF « a facilité et directement bénéficié de graves violations des droits humains liées au prince héritier Mohammed » et qu'il est utilisé comme un outil pour blanchir le bilan « catastrophique » du pays en matière de droits humains.
Le PIF a investi massivement dans l'industrie du jeu vidéo, directement ou par l'intermédiaire de filiales telles que Savvy Games Group. Au début de l'année, l'éditeur Scopely, propriété de Savvy, a racheté l'activité jeux vidéo de Niantic et des franchises clés telles que Pokemon Go. Le fonds souverain détient également des participations dans Nintendo, Koei Tecmo, Capcom, Nexon et Take-Two.
Des changements sont donc attendus du côté d'EA. En effet, selon Adam Berg, un développeur C++ et ancien employé d'EA (Electronic Arts), lors de son passage chez EA, il a travaillé dans une équipe qui n'a sans doute pas reçu le mémo sur les outils de débogage et les tests unitaires. Résultat, il fallait parfois une journée entière pour changer 3 lignes de code et savoir que cela fonctionnait correctement.
PIF, Silver Lake et Affinity Partners apportent une expérience approfondie du secteur, des capitaux engagés et des portefeuilles mondiaux avec des réseaux dans les domaines des jeux, du divertissement et du sport qui offrent à EA des possibilités uniques de combiner des expériences physiques et numériques, de renforcer l'engagement des fans et de créer de nouvelles opportunités de croissance. Cette transaction représente le plus grand investissement privé entièrement en espèces de l'histoire, le consortium travaillant en étroite collaboration avec EA pour permettre à la société d'évoluer plus rapidement et de saisir de nouvelles opportunités sur la scène mondiale.
« Les équipes créatives et passionnées d'EA ont offert des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, créé certaines des propriétés intellectuelles les plus emblématiques au monde et généré une valeur significative pour notre entreprise. Ce moment est une reconnaissance puissante de leur travail remarquable », a déclaré Andrew Wilson, président-directeur général d'Electronic Arts. « À l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, en ouvrant de nouvelles opportunités. Avec nos partenaires, nous créerons des expériences transformatrices qui inspireront les générations futures. Je suis plus enthousiaste que jamais quant à l'avenir que nous sommes en train de construire. »
« Le PIF occupe une position unique dans les secteurs mondiaux des jeux vidéo et de l'e-sport, en créant et en soutenant des écosystèmes qui relient les fans, les développeurs et les créateurs de propriétés intellectuelles », a déclaré Turqi Alnowaiser, vice-gouverneur et responsable des investissements internationaux au PIF. « Le PIF a démontré un engagement fort envers ces secteurs, et ce partenariat contribuera à stimuler davantage la croissance à long terme d'EA, tout en alimentant l'innovation au sein de l'industrie à l'échelle mondiale. »
« Cet investissement incarne la mission de Silver Lake qui consiste à s'associer à des équipes de direction exceptionnelles au sein d'entreprises de la plus haute qualité. EA est une entreprise spéciale : un leader mondial du divertissement interactif, ancré dans sa franchise sportive de premier plan, avec une croissance accélérée de ses revenus et un flux de trésorerie disponible solide et en expansion. Nous sommes honorés d'investir et de nous associer à Andrew, un PDG extraordinaire qui a doublé le chiffre d'affaires, presque triplé l'EBITDA et multiplié par cinq la capitalisation boursière pendant son mandat », a déclaré Egon Durban, co-PDG et associé directeur de Silver Lake. « L'avenir d'EA est prometteur, nous allons investir massivement pour développer l'activité et nous sommes ravis de soutenir Andrew et l'équipe d'EA alors que l'entreprise accélère l'innovation, étend sa présence à l'échelle mondiale et continue d'offrir des expériences incroyables aux joueurs et aux fans de toutes les générations. »
« Electronic Arts est une entreprise extraordinaire, dotée d'une équipe de direction de classe mondiale et d'une vision audacieuse pour l'avenir. J'admire leur capacité à créer des expériences emblématiques et durables, et en tant que personne qui a grandi en jouant à leurs jeux - et qui les apprécie aujourd'hui avec ses enfants - je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de ce qui nous attend », a déclaré Jared Kushner, PDG d'Affinity Partners.
« Le conseil d'administration a soigneusement évalué cette opportunité et a conclu qu'elle offrait une valeur convaincante pour les actionnaires et qu'elle était dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes », a déclaré Luis A. Ubiñas, administrateur indépendant principal du conseil d'administration d'EA. « Nous sommes ravis que cette transaction apporte une valeur monétaire immédiate et certaine à nos actionnaires tout en renforçant la capacité d'EA à continuer de bâtir les communautés et les expériences qui définissent l'avenir du divertissement. »
La transaction a été approuvée par le conseil d'administration d'EA. Elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027 et est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires requises et l'approbation des actionnaires d'EA. À l'issue de la transaction, les actions ordinaires d'EA ne seront plus cotées sur aucun marché public.
La transaction sera financée par une combinaison de liquidités provenant respectivement de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, ainsi que par le transfert de la participation existante de PIF dans EA, ce qui représente un investissement en capital d'environ 36 milliards de dollars, et par un financement par emprunt de 20 milliards de dollars entièrement et exclusivement engagé par JPMorgan Chase Bank, N.A., dont 18 milliards devraient être financés à la clôture. PIF, Silver Lake et Affinity Partners prévoient de financer la composante actions du financement entièrement à partir des capitaux sous leur contrôle respectif.
Une fois la transaction finalisée, EA conservera son siège social à Redwood City, en Californie, et continuera d'être dirigée par Andrew Wilson en tant que PDG.
Le PIF est l'un des investisseurs les plus influents au monde. Il permet la création de secteurs et d'opportunités clés qui contribuent à façonner l'économie mondiale, à générer des rendements et à stimuler la transformation économique de l'Arabie saoudite. L'industrie du jeu vidéo et de l'e-sport est l'un de ses secteurs prioritaires, contribuant à la diversification de l'économie locale tout en stimulant les rendements des investissements.
Silver Lake est une société d'investissement technologique mondiale, avec plus de 110 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capitaux engagés, et une équipe de professionnels basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Affinity Partners est une société d'investissement basée à Miami, fondée en 2021 par Jared Kushner.
Source : Electronic Arts
