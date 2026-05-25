Plus de 10 ans après le lancement, Star Citizen dépasse le milliard de $ de financement cumulé, avec plus de 1000 employés, et toujours aucune date de sortie

Récemment, Cloud Imperium Games a annoncé que Star Citizen avait officiellement dépassé le milliard de dollars de financement cumulé, marquant ainsi une étape majeure pour ce projet de simulation spatiale de longue haleine dont la campagne de financement participatif a été lancée en 2012. Le jeu continue dévoluer en phase alpha, avec des mises à jour régulières, des livestreams et des événements communautaires qui contribuent à maintenir lengagement des joueurs. Cloud Imperium Games emploie désormais plus de 1 000 personnes dans ses studios de Manchester, Austin, Francfort et Montréal, ce qui en fait lun des plus grands développeurs de jeux indépendants au monde. La société a également partagé une nouvelle mise à jour concernant Squadron 42, confirmant que le titre en est désormais aux « dernières étapes » de son développement.
Chris Roberts, né le 27 mai 1968, est un concepteur de jeux vidéo, programmeur, producteur et réalisateur anglo-américain. En 2011, Chris Roberts a fondé Cloud Imperium Games avec son épouse Sandi Roberts, ainsi qu'avec son partenaire commercial et avocat spécialisé depuis longtemps dans les médias internationaux, Ortwin Freyermuth. En octobre 2012, Cloud Imperium Games a lancé une campagne de financement participatif sur son site web pour développer un jeu de simulation spatiale, Star Citizen, puis a ajouté une campagne Kickstarter en parallèle. Star Citizen est un jeu vidéo multijoueur de simulation de commerce et de combat spatial actuellement en cours de développement par Cloud Imperium Games pour Windows.
Une fois la campagne Kickstarter initiale terminée, Cloud Imperium Games a continué à lever des fonds grâce à la vente de vaisseaux et d'autres contenus du jeu. Les modèles de monétisation de Star Citizen ont donné lieu à de nouvelles critiques et à des problèmes juridiques pour le projet. Il est connu pour être l'un des projets de financement participatif les plus financés. Après plus d'une décennie de développement, aucune date n'est actuellement prévue pour la fin de l'accès anticipé à Star Citizen. En août 2025, Roberts a déclaré dans une interview que Star Citizen visait une sortie en 2027 ou 2028, tandis que son spin-off solo, Squadron 42, visait une sortie en 2026.
Fin décembre 2025, Star Citizen sest approche dun seuil que même les plus grands éditeurs nosent envisager : un milliard de dollars levés directement auprès des joueurs. Une réussite financière spectaculaire, presque insolente, alors même que le jeu reste officiellement inachevé et que sa campagne solo demeure hors de portée. À mesure que les chiffres senvolent, une question obsède lindustrie : jusquoù peut aller un projet qui vend surtout une vision, et non un produit fini ?
À ce stade, Star Citizen nest plus simplement un jeu en développement. Cest un phénomène économique à part entière. Année après année, le compteur de financement grimpe, défiant toutes les règles classiques de lindustrie vidéoludique. Là où un studio traditionnel cherche à rentabiliser un titre sur quelques mois, Star Citizen a construit une machine financière capable de fonctionner en continu, sans sortie officielle, sans version 1.0 clairement définie.
Récemment, Cloud Imperium Games a annoncé que Star Citizen avait officiellement dépassé le milliard de dollars de financement cumulé, marquant ainsi une étape majeure pour ce projet de simulation spatiale de longue haleine dont la campagne de financement participatif a été lancée en 2012. Selon Cloud Imperium Games, les fonds ont été directement réinvestis dans le développement de Star Citizen et de son jeu cinématique solo dérivé, Squadron 42.
Ce titre multijoueur ambitieux, créé par Chris Roberts, le développeur de Wing Commander, et cofondé avec Sandi Roberts, a nécessité plus dune décennie de développement tout en constituant lune des plus grandes communautés de financement participatif de lindustrie du jeu vidéo. Chris Roberts a décrit le projet comme une vision à grande échelle que les éditeurs traditionnels nauraient peut-être pas soutenue en raison de son calendrier étendu et de son ambition technique. Le jeu continue dévoluer en phase alpha, avec des mises à jour régulières, des livestreams et des événements communautaires qui contribuent à maintenir lengagement des joueurs.
Cloud Imperium Games emploie désormais plus de 1 000 personnes dans ses studios de Manchester, Austin, Francfort et Montréal, ce qui en fait lun des plus grands développeurs de jeux indépendants au monde. La société a également partagé une nouvelle mise à jour concernant Squadron 42, confirmant que le titre en est désormais aux « dernières étapes » de son développement. Ce jeu axé sur la narration met en scène un casting prestigieux comprenant Mark Hamill, Gary Oldman, Henry Cavill et Gillian Anderson.
Bien quaucune date de sortie officielle nait été annoncée, le studio indique que les efforts marketing pour Squadron 42 devraient sintensifier à mesure que les préparatifs de lancement se poursuivent. Cela rappelle qu'en 2024, Star Citizen avait notamment lancé un pack de contenu qui fait rêver les fans, mais aussi grincer des dents les critiques. Il sagit du pack Legatus 2953, qui contient plus de 175 vaisseaux, ainsi que diverses armes, cosmétiques et objets en jeu. Le prix de ce pack ? 48 000 dollars, soit le coût dune voiture de luxe dans la vie réelle.
Mais ce nest pas tout. Pour pouvoir accéder à cette offre, il faut être membre du Chairmans Club, un club exclusif réservé aux joueurs qui ont déjà dépensé au moins 1 000 dollars sur Star Citizen. Plus précisément, il s'adresse aux Wing Commander, les membres de ce club qui ont déjà dépensé au moins 10 000 dollars dans le jeu. Autrement dit, il faut avoir investi une fortune dans un jeu qui nest même pas encore sorti de sa phase alpha, et qui na pas de date de sortie officielle.
Source : Chris Roberts
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
830 millions de dollars et ce n'est toujours pas assez ? Star Citizen subit les foudres des joueurs pour ses pratiques agressives de Pay-to-Win avec l'amélioration payante des vaisseaux
Star Citizen n'est pas encore lancé, mais il bannit déjà les tricheurs. « Plus de 600 » joueurs bannis pour avoir exploité une faille de duplication d'objets
Star Citizen est toujours loin d'une version bêta, mais il fait face à des pannes de serveur après le lancement de sa « plus grande mise à jour » qui embarque la techno Persistent Entity Streaming
Vous avez lu gratuitement 98 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.