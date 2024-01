Envoyé par Description du pack Envoyé par En avance sur toutes les autres, cette armada définitive est à la hauteur du noble titre de Legatus Navium. Composée de plus de 175 navires de tous les fabricants de renom, cette collection parfaite, comprenant tous les navires lancés et conçus jusqu'en 2953, permet à chaque commandant de flotte de se forger un héritage durable, guidant l'humanité vers un avenir meilleur.



Le fusil Karna « Ascension » sera disponible dans le jeu au premier trimestre 2024.

High Admiral : 1 000 $ dépensés au total



En tant que High Admiral, vous comprenez qu'un hangar est plus qu'un endroit où garer votre navire. C'est votre sanctuaire. C'est votre chez-vous loin de chez vous. Équipé du meilleur de l’Empire, votre hangar montre à tous qui vous êtes et pourquoi vous êtes un grand amiral.



Le grade de Grand Amiral est convoité par beaucoup et peu obtenu. La patience, la prévoyance et une stratégie prudente vous ont permis de réussir là où d’autres n’ont connu que l’échec. Bien que certains puissent vous qualifier de chanceux, c'est grâce à vos compétences et à votre courage inébranlable que vous avez mérité le surnom de Grand Amiral.



Grade de distinction, le titre de Space Marshal montre que vous avez revendiqué votre place parmi les étoiles. Alors que d’autres se méfient de l’inconnu, vous recherchez chaque jour des connaissances et de nouvelles expériences. Pour vous, le ciel nocturne est rempli d'aventures à vivre. On dit que la fortune sourit aux audacieux, et être un Space Marshal en est la preuve.



Ils vous appellent Wing Commander, et pour une bonne raison. La vie est pleine de rebondissements inattendus, mais quoi qu'elle vous réserve, vous y faites face. Chaque obstacle n’est qu’un autre défi à relever, une autre histoire à raconter, une autre raison pour laquelle vous êtes un Wing Commander.



Respecté et régalé dans toute la galaxie, votre réputation de détenteur du rang Praetorian vous précède. Toujours fiable, bien qu'effrontément imprévisible, votre bravoure intrépide vous a valu une éminence bien méritée dans d'innombrables systèmes. De nombreuses histoires ont été racontées sur vos réalisations et de nombreux verres ont été levés en votre honneur. Vous êtes Praetorian. Vous êtes une légende.



Avant tout, le titre noble de Legatus Navium est à la hauteur de l'honneur et de la vertu dont vous avez fait preuve dans la vie. Tout comme les capitaines dirigent leur équipage, vous êtes également un exemple à suivre pour les autres, conduisant l’humanité vers un avenir meilleur à travers vos actes et vos actions. Plus que votre rang, cela ressort clairement de vos manières et de votre attitude que vous êtes Legatus Navium.

Un concept qui date de plusieurs années

Un jeu toujours en version alpha

48 000 $ pour « tout posséder » est le prix le plus élevé dont j’ai entendu parler depuis Diablo Immortal.



C'est fou. Nous nous trompons si nous ne sommes pas d'accord. Nous avons tous pris le temps de nous faire des illusions en pensant que les navires valent, en argent réel, le prix de leur promesse. Ce n’est pas le cas. Vous pouvez justifier cela en disant que vous soutenez le développement d'un jeu vraiment cool, mais, aux yeux des étrangers, nous ressemblons à de véritables clowns pour avoir promis des centaines de dollars pour un vaisseau qui peut être gagné dans le jeu dans un laps de temps relativement court.



Il s’agit cependant d’une vision incroyablement naïve et optimiste d’un problème beaucoup plus vaste pour le condenser - Star Citizen n'est même pas encore sorti mais est déjà l'un des jeux de micro(macro)-transaction les plus réussis de tous les temps. De telles microtransactions deviendront inévitablement des incitations pour les entreprises à but lucratif à une monétisation accrue, ce qui conduit presque toujours à une qualité réduite du produit (inciter les gens à dépenser de l'argent plutôt que de jouer au jeu, c'est-à-dire augmenter le mmorp au niveau maximum, etc.) et je ne me souviens pas d'un jeu de mon époque qui soit devenu moins monétisé et plus généreux au fil du temps.



Conclusion

Le développeur de Star Citizen, Cloud Imperium Games, a publié un pack de vaisseaux pour son simulateur spatial controversé. Révélé sur son site Internet, le pack Legatus 2953 arrivera au premier trimestre 2024 et coûtera 48 000 $ alors que le jeu n'est pas encore officiellement lancé.La collection de 187 navires (et des centaines d’accessoires comme des couleurs de peinture, des skins, des armures et des affiches de jeu) représente désormais environ les deux tiers du revenu annuel médian des ménages aux États-Unis (vers 2022) selon les chiffres du Bureau du recensement des États-Unis, une administration publique américaine dépendant du département du Commerce des États-Unis.Mais ce n'est pas tout : pour pouvoir ajouter le package à un panier d'achat en ligne, vous devez d'abord faire parti d'une classe spéciale du Chairman's Club du jeu; le Wing Commander ou une classe plus élevée. Pour faire parti du Chairman's Club, il faut avoir dépensé au moins 1 000 $ dans le jeu. Et dans le club, une hiérarchie est établie en fonction des dépenses. Nous avons ainsi les classes :Vous l'avez compris : il faut avoir déboursé au moins 10 000 dollars dans le jeu pour pouvoir acheter le pack.Mais aussi déroutant qu'un pack de 58 000 $ puisse paraître aux yeux de la plupart, pour beaucoup de fans existants de Star Citizen, le choc est moindre. Star Citizen vend depuis des années des packs Legatus à prix élevé à ses plus gros dépensiers, chaque nouvelle année apportant avec lui un pack mis à jour comprenant encore plus de nouveaux navires et un prix plus élevé pour en tenir compte.En effet, bien que le dernier Legatus Pack ait été lancé fin décembre, l'offre n'est pas un nouveau concept pour le développeur Roberts Space Industries. Le premier Legatus Pack a été lancé en mai 2018 pour 27 000 $. Avant cela, des packs "Completionist" similaires de tout le contenu du jeu publié jusqu'à présent rapporteraient aux joueurs jusqu'à 15 000 $.Alors que les packs de jeu de luxe ne sont pas rares, le prix du pack Legatus est inhabituellement élevé, a déclaré en 2018 Steve Bailey , analyste senior chez IHS Markit.« Bien qu'il n'y ait aucun objet "réel” attaché à ce package, il peut encore offrir une valeur tangible aux acheteurs », a-t-il déclaré. « En mettant de côté la valeur marketing de cette stratégie, des achats comme celui-ci peuvent conférer un statut spécial aux acheteurs de la communauté Star Citizen, tout en offrant des raccourcis extrêmes à un rôle plus avancé dans le jeu lui-même ».Depuis le lancement de ce premier Legatus Pack, qui comprenait 117 navires, RSI a mis à jour son offre « complète » de contenu en jeu en décembre de chaque année depuis 2019, en augmentant le prix et le nombre de navires inclus. Une analyse de ces mises à jour révèle que, malgré le choc provoqué par le package de 48 000 $, le prix moyen par navire ajusté à l'inflation a en fait baissé d'environ 12 % depuis son pic de fin 2019 (le nombre d'accessoires supplémentaires inclus dans le pack). est également passé de 163 en 2018 à 635 aujourd'hui).Pourtant, le fait que quiconque envisage de dépenser 48 000 $ pour un seul pack de CTA (contenu télécharge additionnel) d'un jeu qui, nous devons le souligner encore une fois, est toujours en version alpha après plus de 11 ans, témoigne du dévouement que Star Citizen continue de susciter parmi les fidèles. Malgré un développement de longue haleine, en 2023, RSI a établi son sixième record annuel de collecte de fonds nominal de 117 millions de dollars. Cette somme sur un an représente près de 20 % des 658 millions de dollars que le jeu a collectés auprès des joueurs au cours de sa durée de vie, et comprend plus de 3 millions de dollars collectés en une seule journée lors de l'événement Intergalactic Aerospace Expo de l'année dernière.Malgré le succès continu du jeu en matière de collecte de fonds, même certains fans de Star Citizen rechignent à l'idée de pré-vendre des dizaines de milliers de dollars de CTA avant même que le jeu ne soit proche du lancement.Par exemple, cet utilisateur déclare :Et un autre de lui répondre :Star Citizen est un projet ambitieux, qui promet de créer un univers de science-fiction vaste et immersif, où les joueurs pourront explorer, combattre, commercer et vivre des aventures épiques. Le jeu est financé par le crowdfunding, et a récolté plus de 650 millions de dollars depuis son lancement sur Kickstarter. Le jeu est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et la dernière version alpha, la 3.21, est disponible depuis décembre 2023.Mais le jeu est aussi sujet à de nombreuses controverses, notamment sur son budget colossal, son retard de développement, son changement de périmètre et ses offres de contenu payant très onéreuses. Certains joueurs se plaignent de ne pas avoir reçu les vaisseaux qu’ils ont achetés, ou de ne pas pouvoir profiter du jeu à cause de bugs ou de problèmes de performance. D’autres s’interrogent sur la viabilité du projet, et sur la capacité des développeurs à tenir leurs promesses.Le pack Legatus 2953 est donc un symbole de la démesure de Star Citizen, qui attire autant qu’il repousse. Selon les développeurs, ce pack est destiné aux joueurs qui veulent soutenir le projet et avoir accès à tous les vaisseaux du jeu, qu’ils soient déjà disponibles ou en cours de conception. Sources : Bureau du recensement des États-Unis Que pensez-vous du modèle économique de Star Citizen, basé sur le crowdfunding et la vente de contenu en jeu ?Trouvez-vous normal que le jeu propose des offres de contenu aussi chères, alors qu'il n'est pas encore terminé ?Êtes-vous intéressé par Star Citizen et son univers de science-fiction ? Si oui, qu'est-ce qui vous attire dans ce jeu ? Si non, qu'est-ce qui vous rebute ?Avez-vous déjà dépensé de l'argent sur Star Citizen ? Si oui, combien et pourquoi ? Si non, le feriez-vous un jour ?Que pensez-vous du mode solo Squadron 42, qui met en scène des acteurs célèbres ? Est-ce un argument de vente pour vous ?Quelles sont vos attentes et vos craintes concernant le développement et la sortie de Star Citizen ?