830 millions de dollars et ce n'est toujours pas assez ? Star Citizen subit les foudres des joueurs pour ses pratiques agressives de Pay-to-Win avec l'amélioration payante des vaisseaux

Une économie virtuelle à prix réel

La communauté riposte

Star Citizen promet de rendre le nouveau contenu accessible gratuitement

Envoyé par Tyler Witkin Envoyé par Tout au long de l'évolution de Star Citizen, un principe fondamental est resté en vigueur : tout ce que vous promettez pour soutenir notre développement sera finalement accessible par le biais du gameplay. Votre contribution permet de faire avancer les choses, mais le temps que vous passez dans le jeu doit être récompensé de la même manière.



Cette année, nous proposons 11 patchs au lieu de 4. Nous éliminons plus de bugs que jamais, nous créons du contenu plus passionnant, nous avançons plus vite que jamais pour faire de l'Univers Persistant une meilleure expérience pour tous, et en avançant aussi vite, nous avons raté une étape.



Pour être clair, les nouvelles Lames de vol seront disponibles pour l'aUEC dans notre prochain patch en juin. Nous avons suivi notre approche habituelle en offrant un accès anticipé sur la boutique de promesses de dons pour aider à soutenir le développement. Mais après réflexion, nous avons décidé que les composants les plus petits, comme les lames de vol ou les racks à bombes, devraient être disponibles en jeu en même temps qu'ils apparaissent sur la boutique.



Le choix vous appartient et devrait toujours vous appartenir. Si vous souhaitez soutenir le projet plus tôt, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous possédez un kit de jeu, vous pourrez l'acheter avec de la monnaie du jeu lors de notre prochain patch mensuel. Pour les futurs kits de jeu, nous veillerons à ce que ces objets soient disponibles en jeu dès le premier jour.



Merci à tous ceux qui se sont exprimés, en particulier à ceux qui ont apporté une contribution constructive. Ce jeu a toujours été façonné par la communauté. Star Citizen n'existerait pas sans votre passion et votre soutien, ni sans votre examen et vos commentaires. Nous vous entendons et nous prenons tout cela à cœur.

En treize ans, Cloud Imperium Games a récolté plus de 800 millions de dollars grâce à un mélange alambiqué d'accès payant à l'alpha, d'abonnements, de merchandising, de microtransactions et de vente de vaisseaux spatiaux coûtant des centaines de dollars aux joueurs. Bien que le jeu ait fait l'objet de controverses et de réactions négatives par le passé, comme les plaintes concernant les changements apportés à la feuille de route, la communauté s'est rarement révoltée en masse à l'idée de payer pour des choses. Mais la récente révélation d'une mise à niveau des vaisseaux de Star Citizen a finalement poussé la communauté dans ses retranchements.CIG a rapidement réagi aux critiques. Tyler Witkin, directeur de la communauté, a reconnu l'erreur et a promis que les lames de vol seraient payables avec de la monnaie du jeu (aUEC) à partir du mois de juin. Il a également insisté sur le principe directeur du studio, à savoir que chaque objet achetable sera finalement disponible en jouant.Depuis son lancement en 2012 via une campagne Kickstarter, Star Citizen s’est imposé comme le projet vidéoludique le plus ambitieux et le plus financé de l’histoire du jeu vidéo. Avec plus de 800 millions de dollars collectés auprès des joueurs, le jeu développé par Cloud Imperium Games (CIG) promet une simulation spatiale révolutionnaire, mêlant exploration, commerce, combats et immersion totale.L'approche de financement du jeu combine l'accès payant à l'alpha, la vente de vaisseaux et divers achats dans le jeu, transformant ses partisans en investisseurs dans une vision collective. Cependant, alors que le rêve reste inachevé et que la progression s'éternise, la patience se fait de plus en plus rare.Cette fois-ci, la controverse concerne l'ajout de pales de vol, des pièces qui améliorent les performances des vaisseaux en augmentant leur vitesse ou leur agilité. Le problème ? Lors de leur lancement initial, elles ne pouvaient être obtenues qu'en monnaie réelle, à un prix compris entre 9,60 et 42 dollars. Les joueurs ont considéré qu'il s'agissait là d'une tactique évidente de « pay-to-win » (payer pour gagner) et ont exprimé ouvertement leur opinion.Si certains défendent encore le modèle économique de CIG – arguant que Star Citizen est encore en développement et que ces ventes financent directement la production – une large partie de la communauté s’inquiète de l’évolution du jeu vers un modèle élitiste, où la puissance en jeu devient un privilège réservé aux plus fortunés.Cette tendance crée une fracture entre les "baleines" (gros dépensiers) et les joueurs "classiques", qui ont l’impression d’être relégués à un second rôle dans un univers qui promettait pourtant d’être ouvert et méritocratique.Dans un étonnant exemple de désaccord collectif, la communauté de Star Citizen a submergé les forums de nombreux messages critiques. Bien que les discussions sur la monétisation ne soient pas nouvelles, cet événement a eu une forte résonance. Même les joueurs de longue date qui ont déjà acheté des vaisseaux et des améliorations premium ont exprimé leur inquiétude quant au fait que CIG soit allé trop loin.De manière significative, plusieurs joueurs ayant l'intention d'acheter du contenu supplémentaire à venir, comme le véhicule Greycat MTC, ont indiqué qu'ils reconsidéraient leurs décisions d'achat. Le sentiment a résonné sur les forums spécialisés et officiels : si les nouveaux équipements ne peuvent être obtenus qu'avec de l'argent réel, quel est l'intérêt de jouer au jeu ?Face à la vague de plaintes, Tyler Witkin, directeur de la communauté de Cloud Imperium, a remercié les fans qui ont pris le temps de faire part de leurs commentaires. « Merci à tous ceux qui se sont exprimés, en particulier à ceux qui ont fait preuve d'un esprit constructif », a écrit le responsable dans un message publié sur le forum le 16 mai.Witkin a également précisé que les ajouts de contenu controversés ne resteront pas payants pour toujours, ni même pour longtemps. À partir du patch de juin 2025, les joueurs de Star Citizen pourront acheter des lames de vol avec des aUEC au lieu d'avoir à dépenser de l'argent réel. Cloud Imperium s'est également engagé à mettre fin aux sorties échelonnées de petits composants tels que les lames de vol et les supports de bombes. « Ils devraient être disponibles dans le jeu en même temps qu'ils apparaissent dans la boutique », a déclaré Witkin.Witkin a cité le calendrier de développement chargé du studio, qui prévoit notamment 11 correctifs cette année, pour expliquer pourquoi le lancement des lames de vol a échappé au protocole normal. Il a admis qu'« en allant vite, nous avons raté une étape » et a promis que les futures améliorations seraient accessibles à la fois dans le jeu et via la boutique de promesses de...