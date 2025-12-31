IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Star Citizen est en passe d'atteindre 1 milliard de dollars de financement par les joueurs en 2026
Peut-on lever autant d'argent sans jamais livrer une version définitive ?

Le , par Stéphane le calme
147 commentaires

8PARTAGES

3  0 
Star Citizen est en passe d'atteindre 1 milliard de dollars de financement par les joueurs en 2026,
peut-on lever autant d'argent sans jamais livrer une version définitive ?

Plus dune décennie après son lancement, Star Citizen sapproche dun seuil que même les plus grands éditeurs nosent envisager : un milliard de dollars levés directement auprès des joueurs. Une réussite financière spectaculaire, presque insolente, alors même que le jeu reste officiellement inachevé et que sa campagne solo demeure hors de portée. À mesure que les chiffres senvolent, une question obsède lindustrie : jusquoù peut aller un projet qui vend surtout une vision, et non un produit fini ?

À ce stade, Star Citizen nest plus simplement un jeu en développement. Cest un phénomène économique à part entière. Année après année, le compteur de financement grimpe, défiant toutes les règles classiques de lindustrie vidéoludique. Là où un studio traditionnel cherche à rentabiliser un titre sur quelques mois, Star Citizen a construit une machine financière capable de fonctionner en continu, sans sortie officielle, sans version 1.0 clairement définie.

Le cap symbolique du milliard de dollars attendu autour de 2026 ne marque pas la fin dun cycle. Il ressemble davantage à une confirmation : le modèle fonctionne. Et tant quil fonctionne, rien nimpose une accélération brutale vers une version finalisée.

Au moment de l'écriture de ces lignes, Star Citizen a déjà récolté 928 857 013 dollars.


Le modèle économique de la promesse permanente

Star Citizen repose sur un modèle singulier, à mi-chemin entre financement participatif, service live et vitrine technologique. Chaque nouvelle fonctionnalité, chaque amélioration graphique ou simulation plus poussée devient un argument commercial. Le développement nest plus seulement un processus interne : il est exposé, commenté, monétisé en temps réel.

Ce modèle a une conséquence majeure : labsence de pression classique liée à une date de sortie. Tant que la communauté continue de financer le projet, lurgence de livrer une version « définitive » sestompe. Pour certains analystes, cest précisément ce qui explique la longévité financière du jeu : Star Citizen nest pas conçu comme un produit fini, mais comme un univers en expansion permanente, où le développement lui-même fait partie de lexpérience vendue.

En fait, à l'origine, cet argent provenait d'un financement participatif traditionnel, mais aujourd'hui, Star Citizen collecte des fonds grâce à un mélange de microtransactions, d'accès alpha payant et de vaisseaux spatiaux virtuels pouvant coûter des dizaines de milliers de dollars. Quoi qu'il en soit, au rythme actuel, Star Citizen devrait franchir la barre du milliard de dollars vers juillet ou août de l'année prochaine. Un milliard de dollars. C'est assez d'argent pour produire cinq God of War: Ragnarök. Et Sony Santa Monica finirait probablement ces jeux aussi.

Star Citizen sera-t-il un jour terminé ?

Star Citizen est jouable en version alpha depuis de nombreuses années. Et même si l'on peut affirmer sans risque que le développement n'a pas été aussi rapide que la plupart des joueurs l'auraient souhaité, étant donné que cela fait 13 ans que le jeu a été annoncé, cette version alpha s'est progressivement enrichie au fil du temps. La dernière mise à jour a été publiée au début du mois, la version 4.5 ajoutant un rôle d'ingénieur auquel les joueurs peuvent participer. Cela permet aux joueurs de gérer la distribution d'énergie, de réparer et de remplacer des composants du vaisseau, et de lutter contre les incendies qui peuvent se déclarer pendant les combats ou pour d'autres raisons.

La grande question, bien sûr, est la suivante : Star Citizen sera-t-il un jour terminé ? Il s'agit en fait de deux questions réunies. Sa campagne solo, Squadron 42, qui compte de nombreuses stars, devrait être lancée l'année prochaine. Mais l'absence de la campagne dans le CitizenCon Direct de cette année a semé le doute sur cette date de sortie, même si le directeur du contenu, Jake Huckaby, a déclaré que cela était dû au fait que RSI se concentrait sur sa réalisation.

« Nous avons fixé une date butoir en annonçant 2025 », a déclaré Huckaby en octobre. « Je ne sais pas si nous y arriverons, mais je sais que nous ferons tout notre possible pour y parvenir. Et cela implique notamment de ne pas perdre de temps avec des distractions telles que la CitizenCon. » Ce qui n'est pas très rassurant.

Quant à Star Citizen proprement dit, Chris Roberts a prévu en août qu'il atteindrait la version 1.0 en 2027 ou 2028, une fenêtre de sortie si large qu'on pourrait y faire passer le vaisseau spatial le plus cher de Star Citizen. Pourtant, même si le développement très long du jeu a provoqué quelques révoltes mineures au sein de la communauté, il semble que les joueurs continueront à y investir de l'argent jusqu'à ce que le jeu soit lancé.... ou que Chris Roberts s'enfuie vers les étoiles à bord de son propre vaisseau spatial privé.


Squadron 42, le fantôme du jeu solo

Au cur des frustrations se trouve Squadron 42, la campagne solo scénarisée censée accompagner Star Citizen. Annoncée depuis des années, portée par un casting hollywoodien et présentée comme une expérience narrative majeure, elle reste pourtant absente des mains des joueurs.

Chaque nouvelle communication évoque des progrès, des phases de « polish », des jalons internes atteints. Mais pour une partie de la communauté, le sentiment domine que la ligne darrivée se déplace en permanence. Lironie est cruelle : alors que le projet approche du milliard de dollars de financement, rien ne garantit que les joueurs puissent enfin découvrir cette campagne lan prochain.

Dun point de vue industriel, cette situation interroge profondément. Peut-on encore parler de retard, ou faut-il accepter que Squadron 42 soit devenu un projet à part, prisonnier dun perfectionnisme sans borne ? Et surtout, à quel moment lattente devient-elle un risque réputationnel, même pour une franchise aussi singulière ?

Quand le développement devient lexpérience

Lun des paradoxes majeurs de Star Citizen réside dans la manière dont il a redéfini la relation entre le joueur et le jeu. Ici, le développement est public, commenté, parfois critiqué, mais rarement sanctionné financièrement. Les joueurs ne paient pas seulement pour jouer ; ils paient pour voir le jeu évoluer, pour participer à une promesse de grandeur technologique.

Ce modèle brouille volontairement les frontières. Le joueur devient testeur, financeur, parfois même défenseur acharné du projet. Pour lindustrie IT, cest un cas décole : Star Citizen démontre quune roadmap mouvante peut être perçue non comme un défaut, mais comme une caractéristique intrinsèque du produit.

Une communauté captive mais lucide

Contrairement à dautres projets controversés, Star Citizen na jamais connu deffondrement brutal de sa base de soutien. La communauté évolue, se fragmente parfois, mais reste globalement fidèle. Certains joueurs assument désormais une forme de résignation éclairée : ils nattendent plus une sortie imminente, mais acceptent le jeu comme un service perpétuel, imparfait mais unique.

Cette posture est révélatrice dun changement culturel profond. Dans un monde numérique dominé par les plateformes, les abonnements et les mises à jour continues, lidée même de jeu terminé perd de sa centralité. Star Citizen pousse cette logique à lextrême.

Un précédent dangereux ou une nouvelle norme ?

Pour les professionnels du numérique et du jeu vidéo, la question dépasse largement Star Citizen. Si un projet peut lever un milliard sans livrer son expérience complète, quest-ce que cela dit des attentes du marché ? Des garde-fous du financement participatif ? De la responsabilité des studios envers leurs utilisateurs ?

Star Citizen est à la fois une réussite spectaculaire et un avertissement silencieux. Il montre ce quil est possible daccomplir avec une vision forte et une communauté engagée. Mais il expose aussi les risques dun modèle où la réussite financière peut repousser indéfiniment lobligation de conclure.

À lapproche du milliard, une chose est certaine : Star Citizen a déjà gagné sa place dans lhistoire du jeu vidéo. Reste à savoir sil y figurera comme un chef-duvre enfin achevé ou comme le symbole ultime dun projet qui navait, au fond, jamais vocation à se terminer.

Source : Robert Space Industry

Et vous ?

Atteindre un milliard de dollars de financement sans version finalisée constitue-t-il une performance industrielle remarquable ou le symptôme dun modèle qui a perdu toute contrainte de livraison ?

Un projet de cette ampleur peut-il encore être qualifié de crowdfunding, ou faut-il y voir une nouvelle forme de capitalisation déguisée, sans obligations claires vis-à-vis des contributeurs ?

À partir de quel moment labsence répétée de calendrier crédible cesse-t-elle dêtre un choix stratégique pour devenir un défaut de pilotage de projet ?

En finançant le développement sur plus de dix ans, les joueurs nassument-ils pas de facto un rôle dinvestisseurs, sans les droits ni la transparence associée ?

La campagne solo est-elle réellement centrale pour lavenir du projet, ou est-elle devenue symbolique, voire accessoire, face à lunivers persistant déjà monétisé ?
Vous avez lu gratuitement 788 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

147 commentaires
Commenter Signaler un problème