Star Citizen est toujours loin d'une version bêta, mais il fait face à des pannes de serveur après le lancement de sa « plus grande mise à jour »

« La plus grande mise à jour de Star Citizen » qui fait planter le jeu

Le système Stanton est un système planétaire de l'Empire Uni de la Terre (UEE), découvert en 2851 par le navjumper Toshi Aaron. Composé de trois super-Terres, d'une géante gazeuse, d'une ceinture d'astéroïdes et d'une étoile de type G, il s'agit de l'un des deux seuls systèmes entièrement colonisés de l'UEE. Toutes les planètes du système ont été vendues par le gouvernement de l'UEE à quatre grandes corporations peu après leur découverte. Si les résidents sont protégés par les lois communes de l'UEE, ils sont également soumis aux règles imposées par les différentes organisations propriétaires de chaque planète.

Envoyé par RSI Envoyé par Depuis le lancement de Star Citizen Alpha 3.18.0, nos équipes ont surveillé un certain nombre de problèmes rencontrés par les joueurs lorsqu'ils tentaient de se connecter au jeu. Ceux-ci se sont principalement manifestés sous la forme de 19003 et 19004 avec un mélange d'autres codes similaires.



Tout en surveillant ces problèmes, l'équipe a été en mesure d'ajuster et d'apporter des ajustements au flux de traitement des autorisations pour s'assurer qu'une grande partie des tentatives des joueurs étaient toujours réussies et capables de se rendre dans le PU.



Cependant, à un moment donné tôt le matin UTC, l'environnement est entré dans un état qui nécessiterait un processus de récupération plus perturbateur.



À partir de 1300 UTC le 2023-03-12, l'environnement était en train de se remettre de l'état lent / non réactif dans lequel il se trouvait, mais nous voulions informer que, pendant que cet effort de récupération est en cours, les joueurs connaîtront des périodes d'extrême difficulté à entrer dans l'UP. Nous nous attendons à ce que les joueurs voient un mélange d'erreurs des gammes 19k, 30k et 60k.

We're sorry for the super rough start - our team is all hands on deck working to get things running smoothly as quickly as possible. We'll keep you updated! — Star Citizen (@RobertsSpaceInd) March 12, 2023

Envoyé par Communiqué RSI Envoyé par Lorsque nous avons refait notre feuille de route publique en 2020, notre objectif était de vraiment lever le voile sur le développement et de montrer les progrès de l'ensemble de notre entreprise, jusqu'aux plus de 50 équipes de développement et à chaque développeur (anonymisé) de chaque équipe spécifique, afin que vous puissiez voir sur quel livrable ils travaillaient actuellement et quels livrables étaient prévus pour les trois prochains trimestres, pour une vue complète sur 12 mois du développement. Le Progress Tracker était la pierre angulaire de cette initiative. Avec l'introduction de cette nouvelle vue, nous avons partagé publiquement plus de 450 fonctionnalités, réparties sur cinquante-deux équipes. Aujourd'hui, nous avons décidé de doubler cet engagement.



Montrer presque tout n'était pas notre seul objectif majeur. Un autre grand objectif pour nous était d'utiliser notre nouvelle feuille de route publique pour mieux éduquer notre communauté sur l'incroyable fluidité du développement de jeux, et pour vous aider à comprendre que les fonctionnalités et le contenu se déplaçant (à la fois vers l'avant et vers l'arrière) sont un état naturel du développement logiciel. Ce type de fluidité ne doit pas être considéré comme bon ou mauvais ; c'est simplement la façon dont le développement fonctionne, car les priorités changeantes, les bloqueurs imprévus, les inconnues inconnues, les obstacles techniques inattendus et la R&D normale ont un impact sur les délais et les calendriers de développement. Lorsque ces changements inévitables se sont produits dans le passé, nous étions souvent inquiets de la façon dont la communauté pourrait prendre encore un autre retard. Mais lorsque nous avons dévoilé la nouvelle feuille de route publique en décembre 2020, nous avons décidé de ne plus investir d'émotion et d'hésitation dans notre présentation des changements sur le calendrier, mais plutôt de les déplacer sans passion. Et afin d'assurer à la communauté que le développement ne s'est pas arrêté simplement parce qu'une fonctionnalité a été supprimée d'une carte de patch, nous vous avons tous dirigé vers le nouveau Progress Tracker, afin que vous puissiez voir que les développeurs travaillaient toujours sur ladite fonctionnalité, même si sa livraison prévue pour un correctif indiqué ne pouvait plus être engagée. C'est pourquoi le Progress Tracker est significatif. Il ne se concentre pas sur les estimations, les objectifs ou les désirs, mais met plutôt en lumière la réalité de ce qui est.



Parce que notre objectif était de passer très clairement de la livraison à la progression, nous avons également intentionnellement décidé de minimiser l'importance de la vue de publication. Nous ne voulions plus que vous ou nos développeurs vous concentriez autant sur la sortie d'une fonctionnalité, mais plutôt sur ce sur quoi nous travaillions sur le moment et sur ce que nous prévoyions d'aborder ensuite. C'était le défaut de l'ancienne feuille de route publique ; nous vous avons seulement montré ce qui allait arriver, alors nous vous avons involontairement dit que c'était tout ce qui comptait. Mais avec le changement total de la nouvelle feuille de route publique, il était temps de se concentrer sur les progrès. C'est pourquoi le Progress Tracker est la première chose que vous voyez lorsque vous accédez à l'application Roadmap sur notre site. Nous considérons qu'il s'agit de notre vue par défaut de la feuille de route publique. Nous avions envisagé de supprimer entièrement la vue de publication lorsque la nouvelle feuille de route publique a fait ses débuts. Nous avons estimé que le Progress Tracker faisait un bien meilleur travail en montrant sur quoi tout le monde travaillait. Et c'était ce sur quoi nous voulions que tout le monde se concentre maintenant, au lieu de promesses involontaires. Le Progress Tracker était censé être ce dans quoi vous passez vraiment votre temps à plonger maintenant. C'est ici que vous pouvez voir quand une fonctionnalité quitte la conception et passe à l'intégration.



Cependant, en même temps, nous avons estimé que même si l'accent devait être mis sur les progrès du développement, nous avons également jugé utile de montrer aux joueurs les fonctionnalités et le contenu qu'ils pourraient attendre avec impatience, et quand ils pourraient mettre la main dessus. Ainsi, la vue de version est restée. Au lieu de supprimer la vue de publication, nous avons choisi d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, où les cartes pourraient être marquées comme provisoirement planifiées ou validées. Et en essayant de préserver l'héritage et de maintenir la priorité de l'ancienne feuille de route, nous avons décidé de conserver une vue de version sur quatre trimestres. Avec le recul, après avoir vécu avec cette nouvelle feuille de route publique au cours des 6 derniers trimestres, nous nous sommes rendu compte que c'était une erreur. Elle mettait trop en lumière des fonctionnalités qui avaient une forte probabilité de se déplacer. Il est devenu très clair pour nous que malgré nos meilleurs efforts pour communiquer la fluidité du développement, et qu'il ne faut sincèrement pas se fier aux fonctionnalités marquées comme provisoires, l'orientation générale de nombre de nos joueurs les plus passionnés a continué à les amener à interpréter la vue Release comme étant des promesses. Nous voulons reconnaître que vous ne l'avez pas tous vu de cette façon; beaucoup ont pris à cœur notre nouvelle orientation et nos paroles et ont compris exactement ce que nous essayions de transmettre. Mais il reste encore un contingent très bruyant d'observateurs de la feuille de route qui voient les projections comme des promesses. Et leur bruit continu à chaque fois que nous changeons de livrables est devenu une distraction à la fois en interne chez CIG et au sein de notre communauté, ainsi que pour les fans potentiels de Star Citizen qui regardent de côté nos communications de développement ouvert.



Plutôt que de continuer à afficher des projections de version qui comportent un pourcentage élevé de chances de se déplacer (sur plusieurs trimestres), nous n'afficherons plus aucun livrable dans la vue de la version pour les correctifs au-delà du correctif immédiat au cours du prochain trimestre. Même si nous avons toujours ajouté une mise en garde sur le fait qu'une carte pouvait bouger, nous pensons maintenant qu'il est préférable de ne pas mettre un livrable sur Release View jusqu'à ce que nous puissions vraiment nous y engager. Nous allons insister plus que jamais sur le fait que vous devez concentrer votre attention sur notre outil de suivi des progrès, qui a toujours été notre objectif. À l'avenir (à partir de l'Alpha 3.18), nous n'ajouterons des cartes sur Release View qu'un trimestre à l'avance. Notre processus reste le même pour mettre à jour le statut d'une fonctionnalité : les cartes sur la vue de publication seront répertoriées comme provisoires jusqu'à ce qu'elles passent leur examen final, dans lequel elles sont marquées comme validées une fois passées. Ce n'est pas différent de la façon dont les choses sont gérées aujourd'hui ».

En 2012, Roberts Space Industries (RSI) a lancé un Kickstarter afin d’obtenir un financement participatif pour Star Citizen, un jeu de simulation spatiale. Cloud Imperium, l’éditeur de Star Citizen, a déjà reçu plus de 555 millions de dollars en financement participatif depuis le lancement de la campagne Kickstarter en 2012 de 4,4 millions de joueurs. Il faut noter que l'éditeur en avait demandé 10 au départ, il a déjà eu plus de 55 fois le montant d'origine.Malgré tout ce temps passé au développement et cet argent, le jeu n'existe toujours que sous la forme d'une version Alpha à laquelle il manque encore de nombreuses fonctionnalités promises qui se sont lentement glissées dans le projet pendant cette période. Le jeu solo Squadron 42, quant à lui, a vu une version bêta planifiée retardée à plusieurs reprises, Carl Jones, le directeur de l'exploitation pour le compte de Cloud Imperium Games, ayant déclaré l'année dernière qu'il pourrait encore s'écouler « un ou deux ans de plus » avant que le jeu ne soit jouable.Les problèmes actuels de Star Citizen tournent autour du déploiement cette semaine de la mise à jour Alpha 3.18 « Legacies durables », que RSI présente comme étant « la plus grande mise à jour de Star Citizen à ce jour ».En plus des mises à jour graphiques et physiques, du nouveau gameplay de sauvetage de navires et d'une poignée de nouvelles missions de combat, la mise à jour introduit également la technologie « Persistent Entity Streaming » promise depuis longtemps.Actuellement, quand un joueur se connecte à Star Citizen, il est affecté par le matchmaking à un serveur de jeu qui simule tout Stanton.Les personnages des joueurs, leurs vaisseaux et véhicules, et les objets qu’ils ont rangés dans les inventaires locaux sont enregistrés dans une base de données externe au serveur. En revanche, tout ce qui est dans l’univers et qui n’entre pas dans ces catégories est stocké dans la mémoire du serveur. A titre d’exemples, cela englobe les personnages non joueurs, les portes, les transports en commun, les objets posés au sol… En cas de crash, ces éléments sont définitivement perdus.La technologie Persistent Entity Streaming a pour finalité de sortir ces données de la mémoire des serveurs afin d’obtenir une persistance complète indépendamment de ces derniers. Il s’agit donc de connecter chaque serveur de jeu à une base de données qui mémorise la position et l’état de chaque élément de l’univers.Malheureusement, les serveurs de Star Citizen n'étaient pas à la hauteur du grand intérêt suscité par la mise à jour de la part de bon nombre des 4,4 millions de contributeurs qui ont financé le jeu jusqu'à présent. Quelques heures seulement après le déploiement de la mise à jour vendredi dernier, RSI a signalé « qu'en raison du volume élevé de trafic lié au lancement de Star Citizen Alpha 3.18.0, le lanceur RSI peut devenir non réactif ».Après quelques travaux initiaux pour « atténuer le problème », RSI a rapporté dimanche que le jeu était toujours dans un « état lent/non réactif », avertissant que « les joueurs connaîtront des périodes d'extrême difficulté à entrer dans [l'univers persistant] ». Lundi, l'équipe RSI a fait passer le problème d'une « panne mineure » à une « panne majeure » avant de signaler « une augmentation des taux d'erreur » plus tard dans la journée.Cela a conduit le jeu à être arrêté pour quelques heures de « maintenance du service en direct » mardi « pendant que l'équipe effectue une série de modifications sur l'infrastructure PES pour aider à atténuer les problèmes rencontrés au cours du week-end ». Jeudi, RSI a déclaré que « la nouvelle infrastructure évolue dans la bonne direction » malgré « des vagues périodiques d'instabilité ».« De nombreux changements ont été apportés à la façon dont le jeu gère certaines choses et cela fait partie des difficultés de croissance alors que tous nos joueurs viennent voir les nouveautés ajoutées dans le patch 3.18 », a écrit RSI dans une mise à jour de la base de connaissances. « Actuellement, cela semble être dû à une charge extrême du serveur et cela peut donc prendre un certain temps pour que les choses s'éclaircissent ».« Nous sommes désolés pour le début super difficile », a tweeté RSI dimanche. «*Notre équipe travaille sur le pont pour que tout se passe bien le plus rapidement possible. Nous vous tiendrons au courant*!*»Ces types de problèmes de charge de serveur sont loin d'être rares dans le monde du jeu, bien sûr. Et l'intérêt de la fusion des serveurs pour cette dernière mise à jour pourrait être considéré comme un signe positif que de nombreux donateurs patients du jeu sont toujours intéressés par le jeu.Pourtant, il est frappant de voir ce genre de difficultés de croissance après plus d'une décennie complète de développement actif sur l'ambitieuse simulation spatiale. Nous devons également nous demander quelle part des 555 millions de dollars de financement participatif de Star Citizen jusqu'à présent, y compris des dizaines de millions de dollars au cours des six derniers mois, va à l'achat et à la maintenance de ces serveurs récemment surchargés.Mis à part les problèmes, cette dernière mise à jour nous rapproche-t-elle vraiment d'une date de sortie réelle pour Star Citizen ? Eh bien, après avoir déployé une nouvelle feuille de route de développement en 2020, RSI a réduit la spécificité de ses objectifs de date de sortie des fonctionnalités l'année dernière. À l'époque, RSI a déclaré que ces détails de la chronologie étaient une « distraction » qui a conduit certains joueurs à traiter « les projections comme des promesses ».Voici le communiqué de février 2022 de RSI pour ceux qui sont intéressés.« Star Citizen n'est pas un sprint, ce n'est même pas un marathon », a déclaré le fondateur de RSI, Chris Roberts, en 2015, tout en niant les accusations selon lesquelles le « fluage des fonctionnalités » ralentissait le chemin du jeu vers une version finale. « Il n'y a pas de ligne d'arrivée finale comme vous le feriez avec un jeu de vente au détail traditionnel. Star Citizen est un mode de vie tant que la communauté s'y intéresse ».Source : RSI ( 1 Avez-vous déjà joué à Star Citizen ? Qu'en pensez-vous ?Comment trouvez-vous la communication autour de ce projet ? D'ailleurs, que pensez-vous de lui ?Comprenez-vous l'engouement (sommes investies, nombre de joueurs) autour de ce jeu après plus de 10 ans de développement ?