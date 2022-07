ironSource fusionne avec Unity Technologies afin d'améliorer les outils pour monétiser les jeux et applications 3D

La société Unity Technologies, produisant le moteur de jeux vidéo Unity, a annoncé la fusion avec ironSource, une société offrant des services pour monétiser vos applications. L'objectif annoncé est de permettre aux créateurs, éditeurs et producteurs de publicités d'avoir de meilleur outils à porter de main afin pour obtenir un retour sur le succès et la monétisation du produit. Dans ce sens, la société annonce vouloir diminuer l'aspect "Créer puis monétisé" afin de proposer un processus de création plus fluide (dans lequel la monétisation intervient plus tôt). De manière concrète, cela annonce l'accès aux outils Supersonic de ironSource dans Unity.Cette fusion intervient deux semaines après une 4 % des employés (soit 200 personnes) ont été licencié de la société."]vague de licenciement de plus de 200 personnes[/URL]. Par conséquent, la stratégie de l'entreprise ne plaît pas à tous les employés.Du côté de ironSource, on pourra noter que la société a publié des logiciels qui sont documentés comme malware. Comme Internet n'oublie pas, on pourra noter ces deux rapports détaillés ( 1 et 2 ).Cette fusion fait suite aux acquisitions d'Unity Techonologies de Parsec SyncSketch ou encore de Ziva Technologies . Ces acquisitions sont en partie liées à l' entrée en bourse effectuée en 2020. Toutefois, si on regarde l'action elle est légèrement en dessous du prix lors de l’introduction en bourse (et en nette régression cette dernière année). ironSource est aussi en bourse et les actionneurs de cette dernière perçoivent cette nouvelle avec optimiste: l'action remonte donc, après une chute continue tout au long de cette année.