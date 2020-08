Unity Software fait une demande d'introduction en bourse tandis qu'Epic Games L'un de ses principaux concurrents, est en litige avec Apple concernant Unreal Engine 0PARTAGES 9 0 Unity Software, une société qui produit un moteur de jeu 3D qui alimente les jeux vidéo et d'autres programmes, a fait une demande d’introduction en bourse lundi. La société envisage d'entrer en bourse à la Bourse de New York sous le symbole U. Goldman Sachs et le Credit Suisse sont les principaux souscripteurs de la vente d'actions.



Le timing de l’entreprise est bon. Non seulement les indices du marché américain sont revenus à des records, mais l'un des principaux concurrents d'Unity, Epic Games, est actuellement en litige contre Apple et tente une action devant les tribunaux.



Epic affirme qu'Apple a menacé de couper son accès à tous les outils de développement iOS et Mac en représailles pour avoir introduit une nouvelle option de paiement dans Fortnite. Apple mettra fin à l'inclusion d'Epic dans le programme pour développeurs Apple, un abonnement nécessaire pour distribuer des applications sur des appareils iOS ou utiliser des outils de développement Apple, si l'entreprise ne « remédie pas à vos violations » de l'accord dans un délai de deux semaines (qui prend fin dans quelques jours), selon une lettre d'Apple cela a été partagé par Epic.



Nicholas Penwarden, vice-président de l'ingénierie d'Epic, a déclaré dimanche dans un dépôt que plusieurs utilisateurs d'Unreal Engine, y compris au moins une entreprise de conception automobile, avaient contacté l'entreprise avec des craintes que leurs projets ne soient perturbés. Epic sollicite une ordonnance du tribunal pour empêcher la résiliation par Apple de ses comptes de développeur. Apple a déclaré qu'il annulerait cette décision si Epic soumettait à nouveau une version de « Fortnite » conforme à ses règles de paiement.



Cette controverse pourrait donc mettre en péril l'Unreal Engine d'Epic, qui rivalise avec la technologie d'Unity.





La technologie d’Unity est largement utilisée. En 2019, plus de la moitié (53 %) des 1000 meilleurs jeux de l'App Store et du Play Store de Google ont été créés avec Unity, a déclaré la société dans le dossier ouvert lundi. En plus d'offrir le moteur de jeu pour le développement, Unity tire des revenus d'un service qui peut aider les entreprises à monétiser leur contenu, y compris par la publicité. Les clients incluent BMW, EA, Microsoft, Niantic, Sony, Tencent et Zynga.



Unity affirme qu’au 30 juin, il avait une « portée mondiale » de 2 milliards d’utilisateurs finaux actifs par mois (comprendre consommateurs, pas développeurs), ajoutant jusqu’à 8 milliards d’heures de jeu par mois, ainsi que 1,5 million de créateurs actifs par mois. Ces créateurs ont développé 8000 applications et jeux chaque mois avec Unity au cours des six mois précédant le 30 juin.



Unity affirme qu’il avait 716 clients spécifiques qui ont contribué plus de 100 000 $ par an à ses résultats (60 d’entre eux utilisent Unity pour autre chose que des jeux).



La société a enregistré une perte nette de 163,2 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 541,8 millions de dollars en 2019. Alors que la perte était de 131,6 millions de dollars l'année précédente, les revenus ont augmenté de 42 %. Pour les six premiers mois de 2020, Unity a observé une perte nette de 54,1 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 351,3 millions de dollars, les pertes diminuant par rapport à 67,1 millions de dollars un an plus tôt.





De toute évidence, Unity aimerait que vous pensiez que ses revenus en croissance constante pourraient compenser cette perte, mais comme tout dépôt en bourse, cela comprend de nombreuses raisons (également appelées «facteurs de risque») expliquant pourquoi cela pourrait ne pas se produire. L'entreprise évoque notamment ceci :



« Si nous ou nos clients violions, ou si un fournisseur de plateforme de système d’exploitation ou un magasin d’applications pense que nous ou nos clients avons violé, ses conditions de service ou ses politiques, ce fournisseur de plateforme de système d’exploitation ou magasin d’applications pourrait limiter ou interrompre notre accès ou l'accès de nos clients à sa plateforme ou à son magasin.



« Dans certains cas, ces exigences peuvent ne pas être claires et notre interprétation des exigences peut ne pas s’aligner avec l’interprétation du fournisseur de plateforme du système d’exploitation ou du magasin d’applications, ce qui pourrait conduire à une application incohérente de ces conditions de service ou politiques à notre encontre ou à l’encontre de nos clients, et pourrait également amener le fournisseur de plateforme du système d’exploitation ou le magasin d’applications à limiter ou à interrompre l’accès à sa plateforme ou à son magasin ».



Il faut dire que c'est ce genre de sujet qui est à l'origine des disputes entre Apple et Epic pour ne citer que celles-là.



Concernant ses opportunités d’affaires, Unity Software pense qu’il se lance dans un marché total d'environ 29 milliards de dollars dans les secteurs du jeu et d'autres secteurs :

Jeux : dans les jeux, nous estimons que l'opportunité de marché pour nos solutions de création et d'exploitation des solutions est d'environ 12 milliards de dollars en 2019 sur plus de 15 millions de créateurs potentiels, passant à plus de 16 milliards de dollars en 2025, sur la base d'une étude de 2020 que nous avons commandée par un cabinet de conseil en stratégie tiers, Altman Vilandrie & Company.

dans les jeux, nous estimons que l'opportunité de marché pour nos solutions de création et d'exploitation des solutions est d'environ 12 milliards de dollars en 2019 sur plus de 15 millions de créateurs potentiels, passant à plus de 16 milliards de dollars en 2025, sur la base d'une étude de 2020 que nous avons commandée par un cabinet de conseil en stratégie tiers, Altman Vilandrie & Company. Industries au-delà du jeu : dans les industries au-delà du jeu, nous estimons que l'opportunité de marché pour nos solutions de création et d'exploitation est aujourd'hui d'environ 17 milliards de dollars, en fonction du nombre de développeurs de logiciels, d'architectes et de concepteurs que nos solutions pourraient potentiellement servir.

Et de préciser « En regardant vers l'avenir, nous pensons qu'il existe de grandes opportunités au sein et au-delà des industries et des cas d'utilisation que nous servons actuellement qui ne sont pas saisies par les estimations d'opportunités de marché ci-dessus » :

Jeux : nous pensons qu'il existe une grande opportunité future pour Unity dans le jeu qui n'est pas prise en compte par l'analyse ci-dessus. Nous pensons que nous pouvons étendre l'applicabilité de notre plateforme aux créateurs avec de nouvelles solutions que nous concevons pour l'avenir, telles que des flux de travail artistiques assistés, des capacités de rendu plus performantes et des ajouts à nos solutions Operate.

nous pensons qu'il existe une grande opportunité future pour Unity dans le jeu qui n'est pas prise en compte par l'analyse ci-dessus. Nous pensons que nous pouvons étendre l'applicabilité de notre plateforme aux créateurs avec de nouvelles solutions que nous concevons pour l'avenir, telles que des flux de travail artistiques assistés, des capacités de rendu plus performantes et des ajouts à nos solutions Operate. AR & VR: Nous sommes la principale plateforme de création de contenu pour les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce qui, selon nous, représentera de grandes opportunités pour notre entreprise à l'avenir, car les innovations en matière de matériel et de connectivité augmentent les capacités et favorisent l'adoption.

Nous sommes la principale plateforme de création de contenu pour les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce qui, selon nous, représentera de grandes opportunités pour notre entreprise à l'avenir, car les innovations en matière de matériel et de connectivité augmentent les capacités et favorisent l'adoption. Industries au-delà du jeu : Il y a 37 millions d'ingénieurs et de techniciens, sur la base des données publiées par Cambashi en avril 2019, qui, selon nous, pourraient être des utilisateurs supplémentaires de divers produits actuels et futurs qui composent notre plateforme.

« Nous pensons que ces opportunités futures représentent un potentiel de marché plusieurs fois plus important que le marché total d'environ 29 milliards de dollars que nous servons aujourd'hui ».



Unity a été fondée en 2004 et est basée à San Francisco, avec 3 379 employés au 30 juin. Les investisseurs comprennent DFJ, Sequoia Capital et Silver Lake Partners.



Il y a une fourchette de prix pour l'action ? Histoire de voir si ça rentrera dans mon portefeuille ?



$0.000005 par value per share $0.000005 par value per share Mais on est bien d'accord qu'il s'agit d'un placeholder en attendant le chiffre d'introduction ;-)



Par contre, on peut légitimement se poser la question de l'avenir d'une entreprise qui rentre en bourse avec des difficultés financières importantes, ~3400 employés et un logiciel phare qui rencontre du mécontentement de la part de certains utilisateurs, dont des premiums.



C'est peut-être un postulat classique avant une introduction en bourse, après tout je n'en sais rien. Si quelqu'un a un avis éclairé, je serais très intéressé d'entendre son point de vue.



Ces dernières années, chez Unity, pas mal de choix peu judicieux ont été entrepris, ce qui a eu pour conséquence de pousser des utilisateurs de longue date à s'essayer à d'autres moteurs tels qu'Uningine, Godot ou, à plus forte raison, Unreal Engine, ce dernier ne s'étant pas privé pour arroser le marché de contenu gratuit très alléchant.



Bref, j'espère sincèrement que cela redonnera un coup de fouet à Unity, mais dans un tel écosystème, il va falloir mettre le paquet pour inviter les utilisateurs gratuits à passer payants (ou créer un Fortnite et attaquer Apple & Google, mais cela me semble encore plus risqué :-). 0 0 D'après le document :Par contre, on peut légitimement se poser la question de l'avenir d'une entreprise qui rentre en bourse avec des difficultés financières importantes, ~3400 employés et un logiciel phare qui rencontre du mécontentement de la part de certains utilisateurs, dont des premiums.C'est peut-être un postulat classique avant une introduction en bourse, après tout je n'en sais rien.Ces dernières années, chez Unity, pas mal de choix peu judicieux ont été entrepris, ce qui a eu pour conséquence de pousser des utilisateurs de longue date à s'essayer à d'autres moteurs tels qu'Uningine, Godot ou, à plus forte raison, Unreal Engine, ce dernier ne s'étant pas privé pour arroser le marché de contenu gratuit très alléchant.Bref, j'espère sincèrement que cela redonnera un coup de fouet à Unity, mais dans un tel écosystème, il va falloir mettre le paquet pour inviter les utilisateurs gratuits à passer payants