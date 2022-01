, éditeur du moteur de jeux vidéo, a annoncé l’acquisition de la société. Dans son objectif continu d'offrir toujours les meilleurs outils pour les créateurs de contenu, Unity Technologies continue les rachats afin d'étoffer ses offres. Ainsi, après SpeedTree, Weta Digital Parsec , Pixyz et SyncSketch , c'est maintenant à Ziva Technologies de rejoindre cette famille.Ziva Technologies est spécialisé dans la création et la simulation de personnage humain réaliste. Notamment, Ziva Technologies a créé un modèle d'apprentissage automatique entraîné avec 30 téraoctets de données permettant la création de mouvements et postures convaincants. Leur travail a déjà été utilisé dans des productions telles que Game of Thrones, Godzilla vs. Kong ou encore dans le jeu Senua’s Saga: Hellblade II. En bref, cette acquisition permet d'ajouter la création de personnages (et même de créatures) dans la suite d'outils d'Unity. Une autre particularité de cette technologie est qu'elle fonctionne en temps réel.