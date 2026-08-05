Electronic Arts Inc. (EA) est une société américaine de jeux vidéo dont le siège social est situé à Redwood City, en Californie. Fondée en mai 1982 par Trip Hawkins, ancien employé d'Apple, l'entreprise a été l'une des pionnières des débuts de l'industrie des jeux vidéo sur ordinateurs personnels et présentait les concepteurs et programmeurs à l'origine de ses jeux comme des « artistes du logiciel ». EA a édité de nombreux jeux ainsi que certains logiciels de productivité pour ordinateurs personnels, tous développés par des particuliers ou des groupes externes jusqu'à la sortie de « Skate or Die!» en 1987. La société s'est ensuite tournée vers des studios de développement internes, souvent par le biais d'acquisitions, comme celle de Distinctive Software, devenu EA Canada en 1991.
En décembre 2025, les actionnaires d'EA ont approuvé la vente de la société au PIF saoudien. Il ne restait plus qu'aux autorités réglementaires gouvernementales d'approuver l'accord. Aucune information n'avait encore été communiquée quant à la date à laquelle cet accord serait conclu. L'accord, d'un montant de 55 milliards de dollars, permettrait au PIF d'acquérir 93,4 % d'EA. Si la société continuait à fonctionner comme elle le fait aux États-Unis, elle serait principalement détenue par l'Arabie saoudite.
Par la suite, la vente du géant du jeu vidéo EA pour 55 milliards de dollars (41 milliards de livres sterling) à un groupe dacquéreurs comprenant le PIF a été finalisée. La société américaine est connue pour développer et éditer des jeux à succès tels que EA FC, anciennement connu sous le nom de Fifa, Les Sims et Mass Effect.
Les investisseurs, parmi lesquels figure Affinity Partners dirigé par le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner , procèdent à la privatisation dEA, ce qui signifie que lensemble de ses actions cotées en bourse seront rachetées et que la société ne sera plus cotée en bourse. Il sagirait de la plus importante opération de rachat par endettement de lhistoire, ce qui signifie quune part importante du montant est financée par des emprunts, que la société devra rembourser.
En effet, outre les 36 milliards de dollars quil a déjà investis dans cette opération, le PIF doit emprunter 20 milliards de dollars auprès de la banque dinvestissement JPMorgan pour la mener à bien, cette dette étant supportée par lentreprise. Les conséquences du remboursement de cette dette sur EA en tant quentreprise ont fait lobjet de nombreuses spéculations de la part des journalistes et des analystes. Jason Schreier, de Bloomberg, a émis l'hypothèse que cela pourrait entraîner « des licenciements massifs, une monétisation plus agressive et d'autres mesures importantes de réduction des coûts » pour l'une des plus grandes entreprises du secteur.
Christopher Dring, rédacteur en chef et cofondateur de The Game Business, a déclaré que la nature de ce rachat laissait également présager « une approche très interventionniste de la part du groupe d'investissement ». « Les sociétés de capital-investissement ont généralement une approche très dynamique dans la gestion des entreprises », a-t-il déclaré.
Cette transaction a suscité linquiétude chez certains fans de limmense catalogue de jeux dEA, dautant plus que des titres comme Les Sims prônent linclusivité et les relations LGBT+. En Arabie saoudite, les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe peuvent être passibles de la peine de mort ou de la flagellation selon certaines interprétations de la charia. En signe de protestation contre la vente dEA au PIF, lassociation Players Alliance HQ a appelé les joueurs à adresser des pétitions à leurs élus locaux et à sélever contre cette transaction.
« Les jeux vidéo sont le reflet de la culture et des personnes à travers leurs scénarios, leurs personnages et leur représentation », peut-on lire sur le site web de la campagne. « Le PIF étant lactionnaire majoritaire dans le cadre de ce rachat potentiel, on craint fortement que les décisions créatives ne soient influencées par ces facteurs extérieurs, ce qui conduirait à une réduction, voire à une censure totale, de thèmes tels que la liberté dexpression, le genre, la communauté LGBTQI+ et dautres aspects de la politique occidentale au sein des grandes franchises. »
Le PIF est un fonds de 514 milliards de livres sterling utilisé par le gouvernement saoudien pour investir dans divers types dentreprises, comme le club de football Newcastle United. Cette transaction se classe au deuxième rang des plus grosses acquisitions de lhistoire du jeu vidéo, après le rachat par Microsoft, pour 69 milliards de dollars, dActivision Blizzard, la société à lorigine de Call of Duty.
Lors de l'annonce initiale de l'opération, le PDG d'EA, Andrew Wilson, qui conservera son poste, a déclaré que l'entreprise prévoyait de « créer des expériences transformatrices pour inspirer les générations à venir ». « Je suis plus enthousiaste que jamais quant à l'avenir que nous sommes en train de construire », a-t-il déclaré.
Pourquoi l'Arabie saoudite veut-elle racheter EA ?
La question de savoir pourquoi l'Arabie saoudite, en particulier, a dépensé une somme astronomique pour racheter EA fait l'objet de vifs débats depuis l'annonce de l'opération en septembre 2025. George Osborn, journaliste et auteur de Power Play : Video Games, Politics and the Battle for Global Influence, a déclaré que, malgré son coût exorbitant, cette opération restait une opportunité financière « séduisante » pour le PIF. Il a souligné la longévité de cette entreprise fondée il y a 35 ans et ses jeux en ligne « apparemment intemporels », qui sont continuellement mis à jour après leur sortie.
Bien que l'entreprise ait été confrontée à bon nombre des difficultés rencontrées par l'ensemble du secteur ces dernières années, telles que des licenciements et des annulations de jeux, elle a récemment affiché de solides résultats financiers. L'année dernière, EA a généré un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars, et la sortie en octobre de Battlefield 6 a battu tous les records de la franchise avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus au cours des trois premiers jours. Malgré cela, de nouveaux licenciements ont suivi au sein des équipes concernées.
Mais Osborn a déclaré que la valeur d'EA pour le PIF n'était « pas purement économique » : il s'agissait plutôt de « détenir un atout de soft power discrètement ancré dans la communauté sportive ». Du rachat, pour 300 millions de livres sterling, du club de Premier League Newcastle United à...
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