Après des licenciements massifs au sein des studios de développement de Battlefield 6, Electronic Arts verse 38 millions de dollars à son PDG, car Battlefield 6 a connu un immense succès

Le jeu vidéo Battlefield 6 s'est imposé comme le jeu premium le plus vendu aux États-Unis en 2025, écoulant plus de 20 millions de copies avant le mois de décembre. Ce triomphe a permis au titre de surpasser les ventes de Call of Duty sorti la même année, marquant ainsi le plus grand lancement de l'histoire de la franchise. Electronic Arts a enregistré une année financière record avec des revenus nets atteignant 7,531 milliards de dollars.
Le rapport financier d'Electronic Arts souligne que le jeu a atteint « tous les critères d'un lancement de qualité », en s'appuyant sur des critiques positives ainsi que sur une jouabilité stable. Le PDG Andrew Wilson s'est félicité de ce bilan en proclamant que « ces résultats exceptionnels ont été rendus possibles par des équipes talentueuses et une exécution disciplinée ». Pourtant, cette réussite financière n'a pas empêché des licenciements massifs.
Des pactoles pour les dirigeants et le renvoi pour des salariés
En récompense de ce succès éclatant, le PDG Andrew Wilson a perçu une rémunération totale de plus de 38,6 millions de dollars pour l'année fiscale 2026, ce qui représente une augmentation de 8 millions par rapport à l'année précédente. Bien que son salaire de base soit resté fixé à 1,3 million de dollars, cette hausse vertigineuse s'explique principalement par des primes liées aux performances de l'entreprise et par des attributions d'actions.
Par ailleurs, ses autres compensations ont drastiquement augmenté, incluant notamment plus de 1,2 million de dollars uniquement dédiés à l'utilisation de jets privés pour ses déplacements professionnels et personnels. Ce niveau de rémunération a considérablement creusé l'écart de richesse au sein de l'entreprise, le ratio entre la rémunération du PDG et le salaire médian des employés d'Electronic Arts atteignant désormais 305 pour 1.
D'autres cadres dirigeants ont aussi profité de cette manne financière, à l'image de la présidente Laura Miele et du directeur financier Stuart Canfield, qui ont respectivement empoché environ 13,7 millions et 11,3 millions de dollars. Quant aux salariés, bon nombre ont été remerciés... par un licenciement.
Electronic Arts a procédé au licenciement d'un nombre indéterminé de développeurs. L'entreprise a justifié ces réductions d'effectifs en évoquant un simple remaniement interne. « Nous avons apporté certains changements au sein de notre équipe Battlefield afin de mieux aligner nos équipes sur ce qui compte le plus pour notre communauté », a déclaré un porte-parole de la société. D'autres départements de l'entreprise n'ont pas été épargnés.
La vente d'Electronic Arts et les critiques de l'industrie du jeu
Cette situation paradoxale, qui mêle des profits records à des suppressions d'emplois massives, s'inscrit dans un contexte plus large de restructuration pour Electronic Arts. Le succès du dernier Battlefield a directement contribué à la vente imminente de l'éditeur au Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, une transaction faramineuse évaluée à 55 milliards de dollars. Cela dit, ce projet de vente est vivement critiqué dans la communauté.
Face à ces décisions privilégiant les rendements financiers et les actionnaires au détriment direct des employés, d'anciens cadres de l'industrie n'ont pas hésité à exprimer leur consternation et appellent les régulateurs à bloquer cette opération. Mark Darrah, un ancien directeur de la franchise Dragon Age, a ainsi critiqué les priorités de la direction en décrivant Electronic Arts comme « un fonds spéculatif avec un jeu vidéo comme passe-temps ».
Le fonds de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement Affinity Partners, dirigé par Jared Kushner, participent aussi à l'opération. La Commission européenne a récemment approuvé l'opération, ce qui signifie quil ne reste plus beaucoup dobstacles avant que ce rachat ne soit finalisé.
Alors que le secteur du jeu vidéo traverse une période difficile en raison de pénuries de matériel, de la hausse des coûts de développement et dun calendrier de sorties de plus en plus chargé, de nombreux critiques affirment qu'il est profondément décourageant de constater que même les réussites du secteur entraînent des licenciements. Pendant ce temps, les dirigeants du secteur accaparent la majeure partie des bénéfices exceptionnels.
Des risques pour la protection des données et la sécurité nationale
Fondée en mai 1982, Electronic Arts a été l'une des pionnières de l'industrie des jeux vidéo pour ordinateurs personnels et a promu les concepteurs et programmeurs responsables de ses jeux en tant qu'artistes logiciels. Il a développe et publie des jeux de franchises établies, notamment Battlefield, Need for Speed, Les Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, ainsi que les titres EA Sports FC, Madden NFL, NBA Live, NHL, PGA et UFC.
Electronic Arts possède et exploite également de grands studios de jeux vidéo tels que BioWare, Criterion Games, DICE, Motive Studio et Respawn Entertainment. Il s'agit en effet d'un géant de l'industrie du jeu vidéo que lorgnent de grands groupes, comme Microsoft, qui a racheté Activision Blizzard il y a peu.
Au-delà de linfluence politique et culturelle, les sénateurs Richard Blumenthal et Elizabeth Warren évoquent des risques pour la sécurité nationale américaine. Electronic Arts détient dimmenses quantités de données personnelles provenant de ses utilisateurs. Selon eux, si le contrôle de lentreprise passait en partie sous la main du fonds souverain saoudien, ces données pourraient être exploitées à des fins de surveillance, de profilage ou de propagande.
« L'accès illimité à ces informations par un gouvernement répressif et autoritaire présente des risques importants de surveillance des Américains, de propagande saoudienne secrète et de représailles et de censure sélectives à l'encontre des personnes mal vues par le gouvernement saoudien », ont-ils déclaré.
L'industrie du jeu est en crise avec des licenciements massifs
Les choses ne vont pas très bien dans le secteur du jeu vidéo. Bon nombre des plus grands éditeurs ont procédé à des licenciements massifs, Xbox étant notamment en train de se séparer de plus de 3 000 employés. Selon un rapport publié en janvier 2026, un tiers des employés de l'industrie américaine du jeu vidéo ont été licenciés au cours des deux dernières années, et plus d'un tiers des professionnels de ce secteur utilisent des outils d'IA.
En mars, Epic Games, le développeur de Fortnite, a annoncé le licenciement de plus de 1 000 employés, invoquant une baisse de l'engagement des joueurs envers son célèbre jeu en ligne. Le PDG Tim Sweeney s'est excusé pour ces suppressions d'emplois, les attribuant à un ralentissement de l'intérêt pour Fortnite à partir de 2025. Selon lui, l'entreprise avait dépensé bien plus que ce qu'elle gagnait et devait désormais procéder à des coupes.
Xbox est plongée dans une crise existentielle majeure après des années de décisions stratégiques désastreuses. Derrière les présentations publiques séduisantes, l'entreprise dissimule un déclin financier marqué par les investissements infructueux dans Game Pass. La nouvelle direction impose désormais une restructuration radicale impliquant des licenciements massifs et la fermeture potentielle de studios de développement emblématiques.
La situation met en péril l'identité même de la marque Xbox, dont le matériel et les services d'abonnement s'essoufflent simultanément. Xbox pourrait ne pas survivre à un nouvel échec de lancement de console. Les plans de Microsoft pour l'avenir de la marque laissent de nombreux analystes perplexes.
Source : Electronic Arts (dépôts légaux)
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