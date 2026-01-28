Au cours des derniers mois, des joueurs mécontents ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'intégration de l'IA dans le développement des jeux vidéo. Alors que l'industrie continue d'innover, les joueurs s'inquiètent de l'impact potentiel du contenu généré par l'IA sur l'authenticité et la qualité de leurs titres préférés. Cette réaction négative a conduit des studios à annuler des projets à venir ou à modifier leurs stratégies afin d'exclure complètement l'IA.
Running With Scissors, un éditeur de jeux vidéo connu pour la franchise Postal, a annulé la sortie d'un titre à venir après avoir été accusé en ligne d'avoir utilisé des graphismes générés par l'IA dans sa bande-annonce. Ils ont admis que le teaser contenait peut-être des éléments générés par l'IA, mais que le jeu lui-même n'en intégrait pas. Certains studios se sont même vus retirés des prix à la suite des accusations sur l'utilisation de l'IA dans leurs jeux.
Le jeu de rôle "Clair Obscur: Expedition 33" a remporté le prix du jeu de l'année 2025 lors des prestigieux Indie Game Awards, mais cette distinction lui a été retirée après que son développeur, Sandfall Interactive, a déclaré avoir expérimenté des images générées par l'IA, mais ne les avoir finalement pas incluses.
Le scepticisme entourant le contenu généré par l'IA est multiforme. Certains joueurs estiment que l'IA ne comprend pas suffisamment les nuances des émotions humaines et de la narration, qui sont des éléments essentiels pour créer une expérience de jeu immersive. Comme l'a écrit un joueur dans les commentaires : « nous voulons des histoires authentiques qui nous touchent, pas des algorithmes d'IA qui prédisent ce que nous pourrions aimer ».
Ce sentiment résume le mécontentement général au sein de la communauté des joueurs, qui préfère les récits créés par des humains. Les joueurs, souvent fortement investis émotionnellement dans leurs franchises préférées, sont capables de mobiliser rapidement des campagnes en ligne coordonnées. Cette capacité dorganisation donne aux consommateurs une influence inhabituelle dans lindustrie du jeu, qui est déjà sensible aux critiques virales.
« Je ne paierai pour ce jeu vidéo que s'il est créé par un humain »
Adrienne Massanari, professeure à l'American University, a déclaré que les liens émotionnels profonds qui lient les joueurs à leurs jeux préférés, ainsi que la hausse des prix de ces jeux, peuvent susciter de vives réactions. L'année dernière, de nombreux joueurs ont exprimé leur surprise et leur indignation après que Nintendo a lancé son dernier jeu Mario Kart au prix de 80 dollars, soit environ 10 dollars de plus que la plupart des jeux de ce type.
Adrienne Massanari étudie les communautés de joueurs en ligne. Selon elle, il y a de plus en plus un sentiment qui prévaut : « si l'on me demande de payer pour ce jeu, je veux qu'il soit créé par des humains ». Certains studios ont rencontré des difficultés simplement pour avoir suggéré qu'ils utiliseraient l'IA.
En novembre, lorsque Everstone Studio a lancé le jeu de rôle « Where Winds Meet », certains joueurs ont remarqué que les personnages secondaires semblaient être animés par l'IA. Alors que le jeu se déroulait dans la Chine du Xe siècle, ces personnages connaissaient des produits de consommation courante actuels, tels que le ketchup, ce qui a poussé les joueurs à se plaindre en ligne, estimant que cela nuisait à l'authenticité historique du jeu.
En décembre 2025, Swen Vincke, PDG de Larian, producteur des célèbres jeux Baldur's Gate, a déclaré dans une interview que le studio utilisait l'IA générative pour « explorer des idées » pour son prochain jeu, « Divinity ». La réaction a été immédiate : les joueurs se sont rendus sur Reddit et X pour critiquer Swen Vincke, qu'ils ont accusé d'approuver sans réserve cette technologie. Pour certains critiques, ce jeu est une bouillie générée par l'IA.
« Divinity est un AI slop, donc tout mon intérêt pour ce jeu et pour le studio Larian est désormais mort », a écrit un critique sur X (ex-Twitter). Swen Vincke s'est empressé de répondre aux critiques : « nous ne poussons pas ni ne remplaçons les artistes conceptuels par l'IA ». Il a ajouté que les artistes de Larian n'utilisent l'IA générative que pour créer des images de référence, de la même manière qu'ils utiliseraient « des livres d'art ou Google ».
L'influence des joueurs rend difficile l'adoption de l'IA par le secteur
Malgré les précisions de Swen Vincke, les réponses les plus appréciées à son message étaient largement négatives à l'égard de l'IA. Les dirigeants de Larian ont fini par promettre dans un fil de discussion sur la plateforme communautaire Reddit en janvier que la technologie ne jouerait aucun rôle dans les images utilisées comme matériel de référence par ses artistes. Selon les experts, cet épisode pourrait compromettre le succès futur du jeu Divinity.
La réponse de Swen Vincke et Larian illustre l'influence inhabituelle des joueurs sur l'industrie, qui, bien que plus importante qu'Hollywood, a toujours répondu aux pressions de ses clients. Par exemple, en 2012, les joueurs étaient tellement mécontents de la fin du jeu Mass Effect 3, qui racontait une histoire de guerre intergalactique, que le développeur, BioWare, a été contraint de sortir une version étendue qui répondait aux demandes des fans.
En 2019, les joueurs, offensés par l'adaptation cinématographique de Paramount Pictures du personnage de jeu vidéo bien-aimé de Sega, Sonic the Hedgehog, ont poussé Paramount à retarder sa sortie afin de le redessiner. « Depuis longtemps, la communauté des joueurs est en colère à propos de beaucoup de choses différentes », explique Steve Zatzke, ingénieur chimiste dans le Michigan et très actif sur les forums Reddit consacrés aux jeux vidéo.
« L'IA n'est qu'un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à la liste », a-t-il ajouté. Dans son rapport sur l'état de l'industrie du jeu vidéo en 2024, la Game Developers Conference a indiqué que la majorité des studios considèrent le harcèlement des consommateurs comme un problème majeur dans leur travail.
Les joueurs ont toujours rejeté tout ce qui ressemble à une tentative de gagner de l'argent. Selon certains experts, la réaction négative contre les paiements dans les jeux a conduit de grandes franchises, notamment Elden Ring et Star Wars: Battlefront, à éviter ce modèle commercial. Il existe un sentiment que l'IA entraîne une dévalorisation de l'expérience dans son ensemble, et les joueurs y sont particulièrement sensibles à cette perspective.
Les joueurs freinent-ils l'adoption d'un accélérateur de productivité ?
Les joueurs mobilisés en ligne exercent une pression sur les studios dès quune utilisation dIA est soupçonnée. Cette hostilité repose sur la crainte que lIA remplace le travail artistique humain et dégrade la qualité créative des jeux. Toutefois, certains développeurs indépendants et studios affirment que certaines de ces campagnes peuvent avoir des effets disproportionnés. Selon eux, ces campagnes nuisent à l'innovation dans l'industrie du jeu.
Certains studios estiment que la réaction des joueurs pourrait constituer une opposition frontale à une technologie qui pourrait améliorer la productivité. Ces campagnes peuvent en effet avoir des conséquences graves pour les développeurs ciblés, allant du retrait de projets à la fermeture pure et simple déquipes de développement. « Écouter sa communauté c'est bien, sauf que ça ne veut pas dire qu'elle a toujours raison », a déclaré un critique.
Goonswarm Games, qui a développé le jeu Postal, a fermé ses portes après que des accusations d'IA ont détruit ce que le studio disait être le fruit de six années de travail. Dans un message publié sur X, le studio a déclaré avoir été inondé de « fausses accusations » et être contraint de fermer. « Nous avons reçu un grand nombre de menaces, d'insultes et de moqueries, ce qui nous a poussés à prendre une décision très difficile », a-t-il déclaré.
Selon certains studios et développeurs indépendants, l'IA pourrait également aider à réduire les coûts. « Les entreprises ont une carte à jouer avec l'IA. Elle pourrait permettre de réduire les coûts et livrer plus rapidement. Les studios qui cèdent à la pression et annulent des projets juste pour prouver qu'ils ont embauché des artistes, je ne suis pas sûr que ça donne de meilleurs jeux à la fin. Ça donne juste des jeux qui ont coûté plus cher à produire ».
L'évolution de l'IA dans l'industrie du jeu vidéo ne doit pas nécessairement entraîner un compromis sur la qualité. Les studios peuvent tirer parti des avantages de l'IA tout en conservant l'âme du jeu vidéo : une narration créative, un développement unique des personnages et des mondes immersifs.
Des humains sont embauchés pour nettoyer le code écrit par l'IA
Avec l'essor d'outils d'IA tels que ChatGPT, il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel (français par exemple) et de demander au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel. Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a donné un nom à cette pratique : le « vibe coding ». Cette pratique gagne rapidement du terrain dans les milieux technologiques. Et Google a même déclaré que 25 % de son code est généré par l'IA.
Le vibe coding attire l'attention parce qu'elle pourrait abaisser la barrière à l'entrée de la création de logiciels. Mais des questions subsistent quant à la capacité de cette approche à produire...
