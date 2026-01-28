0 0

Beaucoup de bruit pour pas grand chose et rien de bien neuf.IA c'est le nouveau buzzword mais on l'utilise depuis des années sous une forme ou une autre.Tous les filtres Photoshop etc sont maintenant appelés IA pour surfer sur la vague, ça a pourtant plusieurs décennies.ChatGPT fait rien de bien spécial qu'on ne trouvait pas sur Stack Overflow ou autres forums. Mais il permet un gain de temps certain. Tout comme Google a son arrivée simplifiait la recherche de contenus sur le web.Si des débiles espèrent l'utiliser pour cracher tout un projet: bonne chance. Toute cette mode de vibe coding me semble farfelue et un épiphénomène.Quant à l'IA générative, en particulier pour la création artistique, elle accélère les choses mais il reste un artiste pour l'adapter à la direction artistique d'un projet ou les touches finales.Auparavant le gros truc qui avait bien simplifié leur vie était les outils comme Substance Painter, c'est de la génération de textures et le grand public ne l'a jamais décrié, la majorité ne sait sans doute même pas que ça existe.