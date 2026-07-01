La version du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est maintenant disponible en version 5.8. Pour cette version, l'accent est mis sur la création de monde ouvert plus grand et dense.
Cette version apporte :
- un nouveau système de terrain, expérimental, utilisant les données du maillage. Avec cette nouvelle approche, le terrain est ainsi un vrai modèle 3D et non plus un terrain reposant sur une carte des hauteurs. L'outil permet d'utiliser la génération procédurale et de modifier manuellement par la suite ;
- un éditeur, expérimental, de génération procédurale de végétaux ;
- MegaLights est maintenant prêt pour la production ;
- de nouveau outils de sculpture avec de nouvelles brosses, des options de retournement ou de miroir, le verrouillage des poids ;
- le pré-calcul des animations en un clic ;
- le graphe de rendu pour les films est prêt pour la production ;
- la possibilité de peupler une scène avec une foule d'humains basés sur MetaHuman (expérimental) ;
- la possibilité de capturer les performances d'un acteur (visage, corps, gestes) avec une simple caméra ;
- un mode léger pour Lumen afin de réduire le coût en performance (permettant d'obtenir 60 FPS sur Nintendo Switch 2, avec Lumen) ;
- un brouillard expérimental en espace écran ;
- Dataflow, un système de génération procédurale pour des ressources possédant une physique est maintenant prêt pour la production ;
- le moteur physique de simulation de vêtements Chaos Cloth est maintenant prêt pour la production ;
- des itérations pour mobiles Android plus rapides ;
- un mécanisme de sandbox pour effectuer des tests sur le projet et ré-appliqué les changements si besoin dans le projet original ;
- ajout d'un module offrant un MCP pour manipuler l'éditeur Unreal Engine depuis une IA.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les notes de publication ou regarder cette vidéo :
Unreal Engine 6
La version 5.8 est la dernière de la lignée estampillée 5. Durant la conférence d'Epic Games (appelée Epic Fest), le développeur a annoncé qu'Unreal Engine 6 devrait arriver, en accès anticipé, fin 2027. La version stable devrait arriver une année ou plus, après. Alors que le développement d'Unreal Engine 5 était orienté sur les graphismes, Unreal Engine 6 se tourne vers l'écosystème. Par exemple, le support des formats ouverts (notamment provenant du consortium Khronos) sera ajouté. Lorsqu'un standard ouvert n'existe pas, Epic Games cherchera a en créer un. Dans la conférence, le développeur a annoncé LORE, un nouveau logiciel de contrôle de version pour le travail en équipe (potentiellement de grande équipes) et le support des grands projets contenant beaucoup de données, notamment des fichiers binaires. Le projet est open source et disponible sur Github (licence MIT).
Toutefois, la vision de l'écosystème s'étend aussi aux joueurs. En effet, Tim Sweeney a annoncé vouloir créer un écosystème ou chaque jeu ne serait plus un élément isolé, mais ferait partie d'un ensemble où l'économie du jeu serait partagée avec d'autres jeux, où les joueurs serait une communauté et ce, même s'ils sont potentiellement sur un jeu différent.
Finalement, il a aussi été annoncé que les blueprints et les acteurs seront dépréciés dans Unreal Engine 6. L'outil donnera la possibilité de les migrer facilement vers Verse. Les acteurs, reposant sur une architecture en héritage, vont être remplacés par une architecture orientée composants.
Source
Annonce officielle
Voir aussi
Annonce de la version 5.7
Annonce de la version 5.6
Annonce de la version 5.5
Annonce de la version 5.4
Annonce de la version 5.3
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