La version du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est maintenant disponible en version 5.7. Pour cette version, l'accent est mis sur la création de monde ouvert plus grand et dense.
Voici une liste non exhaustive des nouveautés :
- l'ensemble d'outils pour la création de monde ouvert généré procéduralement (« Procedural Content Generation Framework » (PCG)) est maintenant prêt pour la production. Depuis son introduction, les outils sont plus rapides et offre un mode d'édition dédié ;
- ajout d'un éditeur de création de végétaux générés procéduralement (« Procedural Vegetation Editor » (PVE)) (éditeur basé sur des nuds). Sur Fab.com, cinq végétaux provenant de Quixel Megaplants sont proposés pour démarrer facilement avec le nouvel éditeur ;
- nouveau système Nanite expérimental (« Nanite Foliage*») pour le rendu d'environnement dense en végétaux. Celui-ci repose sur Nanite Voxels ;
- Substrate est maintenant prêt pour la production, permettant des matériaux plus proches de la réalité. Substrate permet de créer des matériaux possédant plusieurs couches ;
- MegaLights passe en bêta et continue d'être amélioré. MegaLights gère maintenant les lumières directionnelles, la transparence et peut produire ses propres ombres. Les performances ont aussi été améliorée et l'outil produit moins de bruit ;
- le module MetaHuman Creator est maintenant disponible pour Linux et MacOS. Le module MetaHuman Animator le sera dans une prochaine version ;
- ajout de la possibilité de capturer des animations faciales en temps réel grâce à une caméra connectée à un téléphone ou une tablette ;
- ajout du contrôle des animations des cheveux grâce à un ensemble de points de déformation ;
- amélioration des outils d'édition d'animation de l'éditeur (possibilité de créer des groupes de sélection, édition des os et des poids, visualisation du graphe de dépendances, gestion de la collision avec le monde) ;
- amélioration du transfert des modèles de cinématique inverse avec gestion de la physique pour éviter les collisions ;
- ajout de la possibilité d'attacher un objet automatiquement à la position de la main lors de la production virtuelle de films ;
- ajout d'un assistant directement dans l'éditeur pour répondre à vos questions ;
- nouvelle page d'accueil d'Unreal Engine proposant des ressources et permettant de lancer une visite interactive de l'éditeur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les notes de publication ou suivre ce stream :
