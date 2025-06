Et promet des mondes ouverts à 60 FPS sur consoles

La version 5.6 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible

amélioration des performances de l'illumination globale Lumen ;

ajout d'un module expérimental de flux rapide de géométrie permettant de traverser un monde ouvert sans à coup ;

amélioration des performances pour le chargement en flux des modèles physiques ;

refonte des traînées d'animation (« Motion Trail ») pour accélérer l'édition des animations dans le moteur ;

refonte des outils « Tween » ;

refonte de la barre d'outils de l'éditeur de courbes et amélioration des performances ;

mise à jour du séquenceur pour offrir un meilleur contrôle des lignes temporelles ;

l'éditeur de squelette permet maintenant la sculpture des cibles de déformations ;

ajout d'une fonctionnalité expérimentale permettant d'animer des objets en respectant les lois de la physique ;

intégration de MetaHuman dans le moteur et ajout de la génération de tenue ;

ajout d'un animateur MetaHuman permettant de capturer une performances avec la plupart des webcams et téléphones ;

mise à jour des conditions d'utilisation de MetaHuman pour permettre une utilisation dans n'importe quel moteur de jeux vidéo ;

refonte du navigateur de contenu et des barres d'outils des vues ;

refonte (en bêta) du lanceur de projet ;

passage en bêta de Zen Streaming ;

amélioration des temps de préparation grâce au support de la préparation incrémental (expérimental) ;

amélioration des outils de création procédurale de monde ;

le module Biomes est plus rapide ;

ajout d'un module « Mocap Manager » (expérimental) pour la gestion des captures de séances de motion capture ;

...



La version du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est maintenant disponible en version 5.6. Le moteur a pour vitrine technique le The Witcher 4:Avec la version 5.6, les développeurs mettent en avant la possibilité de créer des mondes ouverts avec un rendu à 60 images par seconde et ce, que ce soit sur PC, consoles ou mobiles.Ci-dessous une site non exhaustive des nouveautés principales d'Unreal Engine 5.5 :