Animation

Rendu

IA et apprentissage automatique

Itération du développeur

Médias et divertissements

Simulation de tissu

Epic Games, le développeur à l'origine du célèbre moteur Unreal Engine, a annoncé la sortie de la version 5.4. Cette dernière itération fournit aux développeurs de jeux les mêmes outils que ceux utilisés en interne pour la création de Fortnite Chapter 5, Rocket Racing, Fortnite Festival et LEGO Fortnite.Unreal Engine 5.4 apporte des améliorations significatives à l'ensemble des outils d'animation intégrés au moteur, permettant le rigging des personnages et la création d'animations directement dans Unreal Engine, éliminant ainsi le besoin d'applications externes. La fonction expérimentale de comparaison de mouvements est maintenant prête à être utilisée en production, fournissant un cadre extensible pour les fonctions d'animation basées sur une large base de données d'animations capturées.La mise à jour apporte également des améliorations à Nanite, le système de géométrie micropolygonale virtualisée d'Unreal Engine 5. Une fonction expérimentale de tessellation a été ajoutée, permettant l'incorporation de détails fins tels que des fissures et des bosses au moment du rendu, sans aucune modification du maillage d'origine. Le logiciel Variable Rate Shading (VRS) a été introduit via les matériaux de calcul Nanite, ce qui a permis d'augmenter les performances de manière significative.La super résolution temporelle (TSR) a également bénéficié d'améliorations en termes de stabilité et de performances, garantissant un rendu cohérent sur différentes plates-formes cibles. En outre, Unreal Engine 5.4 bénéficie de meilleures performances de rendu, d'une mise à jour de Movie Render Queue et d'une version bêta d'un moteur de réseau neuronal.La version inclut également Unreal Cloud DDC, un système de stockage en nuage auto-hébergé pour le Derived Data Cache (DDC) d'Unreal Engine. D'autres améliorations ont été apportées à la cuisson multiprocessus, à l'Unreal Build Accelerator, aux graphismes animés, à la production virtuelle, à la simulation de tissu et à la prise en charge de Linux.Voici plus de détails sur les points forts d'Unreal Engine 5.4 :Cette version propose des mises à jour substantielles des outils d'animation intégrés à Unreal Engine, vous permettant de créer rapidement, facilement et agréablement des personnages et des animations directement dans le moteur, sans avoir besoin de faire des allers-retours vers des applications externes, ce qui est frustrant et prend beaucoup de temps.Grâce à la nouvelle fonctionnalité expérimentale, vous pouvez construire des rigs d'animation à partir de pièces modulaires compréhensibles au lieu de graphes granulaires complexes, tandis que la fonctionfacilite l'obtention d'excellents résultats lors de la réutilisation d'animations de personnages bipèdes. Des extensions duet une série de nouvelles fonctions de déformateur sont également disponibles pour rendre leplus accessible.En ce qui concerne la création d'animations, Epic a rendu ses outils à la fois plus intuitifs et plus robustes, ainsi qu'à rationaliser les flux de travail. Cela inclut de nouveauxexpérimentaux, une réorganisation des, des mises à jour et des améliorations du système de, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalitéqui simplifie radicalement l'ajout d'animation au-dessus des clips d'animation.Parallèlement,- l'éditeur d'animation non linéaire d'Unreal Engine - fait peau neuve, avec uneet unedans plusieurs aspects de l'arborescence du séquenceur. Parmi les autres nouveautés de cette version, Epic a également ajouté la possibilité de créer des, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la création d'outils d'animation personnalisés.La, qui était auparavant une fonctionnalité expérimentale, est désormais prête pour la production : en fait, elle a été testée dans Fortnite Battle Royale et livrée sur toutes les plateformes, du mobile à la console, et fonctionne sur les 100 personnages et PNJ.Motion Matching est unAu lieu d'utiliser une logique complexe pour sélectionner et faire la transition entre les clips d'animation au moment de l'exécution, il s'appuie sur la recherche d'une base de données relativement importante d'animations capturées en utilisant comme clé les informations de mouvement actuelles du personnage dans le jeu.Dans cette version, Epic a rendu cet ensemble d'outils convivial pour les animateurs, ainsi qu'à ajouter une suite d'outils de débogage qui permettent aux développeurs d'avoir une visibilité sur son fonctionnement interne.Toujours dans le domaine du gameplay, Epic a ajouté, un outil très demandé qui vous permet d'utiliser le contexte du jeu pour guider la sélection d'une animation. Le système peut à la fois utiliser des variables pour informer les sélections et définir des variables basées sur ces sélections pour informer la logique de jeu.- le système de géométrie micropolygonale virtualisée de l'UE5 - continue de recevoir des améliorations, à commencer par une nouvelle fonctionnalité expérimentale dequi permet d'ajouter des détails fins tels que des fissures et des bosses au moment du rendu, sans altérer le maillage d'origine.De plus, l'ajout de l'(VRS) via les matériaux de calcul Nanite apporte des gains de performance substantiels. Il y a également une prise en charge des, ce qui est idéal pour créer des routes dans les paysages, par exemple. De plus, une nouvelle option de désactivation de l'interpolation UV permet d'utiliser des textures animées par vertex pour l'animation World Position Offset ; cela signifie que le pluginfonctionne désormais avec la géométrie Nanite.Dans cette version, la(TSR) a reçu des améliorations de stabilité et de performance pour assurer unequelle que soit la plateforme cible ; cela inclut unegrâce à une nouvelle heuristique de résurrection de l'historique et la possibilité de marquer les matériaux qui utilisent l'animation de pixels.En outre, Epic a ajouté dequi facilitent l'ajustement et le débogage du comportement du TSR, ainsi qu'un certain nombre de nouvelles options dans les paramètres d'évolutivité pour le contrôler en fonction des performances de la cible.De nombreux développeurs visant des expériences à 60 Hz, Epic a investi des efforts considérables dans l'amélioration desdans UE 5.4 ; cela inclut la refonte des systèmes pour permettre un plus grand degré de parallélisation, ainsi que l'ajout du GPU instance culling au ray tracing matériel, qui bénéficie maintenant de types de primitives supplémentaires et d'un Traceur de chemin optimisé. D'autres optimisations ont été apportées à la compilation des shaders, ce qui a permis d'améliorer considérablement les temps de cuisson des projets.Pour ceux qui créent du contenu linéaire, Unreal Engine 5.4 introduit une mise à jour majeure de Movie Render Queue en tant que fonctionnalité expérimentale. Baptisée(MRG), la nouvelle architecture basée sur les nœuds permet aux utilisateurs de configurer des graphes pour le rendu d'un seul plan, ou de les concevoir pour qu'ils s'étendent à des flux de travail complexes à plusieurs plans pour de grandes équipes d'artistes. Les graphes sont adaptés aux pipelines, avec des crochets Python permettant aux studios de créer des outils et des automatisations.MRG inclut les, une fonctionnalité demandée depuis longtemps qui permet de générer facilement des éléments de haute qualité pour le post-compostage, comme la séparation des éléments de premier plan et d'arrière-plan, avec la prise en charge du Path Tracer et du Deferred Renderer.Dans Unreal Engine 5.4, lel (NNE) passe du statut expérimental au statut bêta. Prenant en charge les applications en mode éditeur et en mode exécution, NNE permet aux développeurs de charger et d'exécuter efficacement leurs modèles de réseaux neuronaux pré-entraînés.Les exemples de cas d'utilisation incluent l'outillage, l'animation, le rendu et la physique, chacun ayant des besoins différents en termes de plate-forme et de prise en charge des modèles. NNE répond à ces besoins disparates en fournissant une API commune, ce qui permet d'intervertir facilement les backends selon les besoins. Epic a également fourni des crochets d'extensibilité pour permettre aux développeurs tiers d'implémenter l'interface NNE dans un plugin.Nouveau dans cette version,est un système de stockage cloud auto-hébergé pour le Derived Data Cache (DDC) d'Unreal Engine. Conçu pour les utilisateurs et les équipes distribuées, il leur permet de partager efficacement les données mises en cache d'Unreal Engine à travers des connexions réseau publiques.Cette solution accessible, sécurisée et nécessitant peu de maintenanceentre plusieurs points d'extrémité régionaux hébergés par Unreal Cloud DDC, ce qui permet aux utilisateurs de toujours se connecter au point d'accès le plus proche. Protégé par la, le système a été testé en production surchez Epic, et est également fourni avec des instructions de déploiement pourCette version apporte également des améliorations au, qui utilise désormais une nouvelle architecture de serveur, offrant de meilleures performances de conditionnement des données, des temps de chargement de l'éditeur plus rapides et des flux de travail Play In Editor (PIE), ainsi qu'un meilleur contrôle des écritures de cache, de l'éviction et de la déduplication des données.Introduite en version bêta dans Unreal Engine 5.3, la fonctionest désormais. Cette fonctionnalité permet aux développeurs qui convertissent du contenu du format interne UE vers un format spécifique à la plateforme d'exploiter des ressources CPU et mémoire supplémentaires, réduisant ainsi de manière significative le temps nécessaire pour obtenir une sortie cuite à partir d'un serveur de ferme de construction ou sur un poste de travail local.Cette version introduit le nouveau(UBA), une solution évolutive de compilation distribuée pour C++. UBA est utilisé en conjonction avec Unreal Build Tool et/ou le système d'exécution à distance (tâche de calcul) d'Unreal Horde pour accélérer le temps de compilation.Actuellement en version bêta, UBA prend en charge le système d'exploitation Windows pour les tâches de compilation C++ ; la prise en charge native de macOS et Linux est incluse en version expérimentale, de même que la détection des processus inactifs et la compilation des shaders.Unreal Engine 5.4 introduit un nouveau mode expérimental de, équipé d'outils spécialisés pour la création de graphiques de mouvement 2D complexes.Développé en conjonction avec les tests de production et les commentaires des principaux diffuseurs, ce mode dédié est conçu pour offrir une meilleure expérience utilisateur et une productivité soutenue aux concepteurs de mouvements. Il offre une suite complète d'outils, notamment des cloneurs 3D, des effecteurs, des modificateurs, des animateurs, etc.Les cinéastes qui adoptent la production virtuelle bénéficieront des mises à jour de l'outild'Unreal Engine, qui est désormais prêt pour la production et ajouteà la prise en charge de la plateforme iOS existante. Les flux de travail de la caméra virtuelle sont également désormais entièrement pris en charge dans. L'application mobile a été rebaptiséeet est disponible sur l'Apple Store et Google Play.En ce qui concerne le, Epic introduit une nouvelle boîte à outils expérimentale entièrement personnalisable qui utilisepour prendre en charge les HMD OpenXR, tels qu'Oculus et Valve Index, offrant ainsi une expérience utilisateur considérablement améliorée par rapport à la boîte à outils de scoutisme virtuel existante.Pour, une nouvelle fonction designifie que vous pouvez contrôler avec précision l'ampleur de la chute de la profondeur de champ du contenu numérique rendu par nDisplay tel qu'il est vu par la caméra de cinéma, ce qui donne de meilleurs résultats pour les plans de beauté en gros plan.Epic a également ajouté le, permettant au rendu de ce qui est vu par la caméra d'être réparti sur plus de GPU et de ressources matérielles, ainsi que de nombreuses améliorations de stabilité et d'autres améliorations de notre support, qui se rapproche du statut Production-Ready.Les studios utilisant Linux bénéficieront également d'améliorations de la stabilité de l'éditeur sur la plateforme, ainsi que de l'introduction de la prise en charge du ray tracing expérimental pour Vulkan.Un nouvel importateur USD dans le Panel Cloth Editor signifie qu'il est désormais possible d'importer un vêtement, y compris les paramètres de simulation, depuisouet de le configurer pour simuler en temps réel en quelques minutes.Grâce à la configuration automatique du graphique de simulation, à l'habillage et à la création de niveaux de détail (LOD), ce nouveau flux de travail permet même aux utilisateurs peu ou pas expérimentés de créer des vêtements convaincants pour leurs personnages Unreal Engine.Consultez les notes de version pour obtenir la liste complète des fonctionnalités.En mars, Epic a annoncé qu'un nouveau modèle de prix et de licence pour Unreal Engine, Twinmotion et RealityCapture entrerait en vigueur fin avril. Avec cette version, ce modèle, qui permettrait à Epic de financer le développement futur du moteur pour tous les créateurs, est désormais en vigueur.Quel est votre avis sur le sujet ?[URL="https://jeux.developpez.com/actu/348225/La-version-5-3-du-moteur-de-jeux-video-Unreal-Engine-est-disponible/"]La version 5.3 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine est disponible/URL]