Cette version apporte :
- le remplacement des InstanceID avec les EntityID continuant le travail de mise en place des entités ;
- l'intégration d'un assistant IA pour vous guider dans les problèmes de performance ;
- l'ajout des lumières et ombres 2D personnalisées ;
- une nouvelle API pour l'affichage des sprites, ne nécessitant pas de GameObject ;
- l'ajout du module Physics Core 2D
- l'ajout d'une API de réflexion des fonctions d'un shader, permettant d'avoir un node du graphe de shaders correspondant au shader HLSL personnalisé ;
- des améliorations des performances des effets graphiques sur mobiles ;
- l'ajout d'une fenêtre de recherche des lumières ;
- ajout de la possibilité de manipuler la boîte à outil des graphes depuis le code ;
- amélioration des performances de démarrage et d'exécution sur Android ;
- le pipeline de rendu intégré est maintenant déprécié. Il est nécessaire d'utiliser le pipeline universel (URP) ou le pipeline haute définition (HDRP) ;
- ajout d'une vue des échantillons dans le gestionnaire des paquets ;
- ...
L'annonce vidéo officielle :
Source
Documentation officielle de Unity 6.5
Voir aussi
Annonce de Unity 6.4
Annonce de Unity 6.3
Annonce de Unity 6.2
Annonce de Unity 6.1
Annonce de Unity 6.0
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