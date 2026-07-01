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Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 6.5
Et apporte des améliorations pour les jeux 2D

Le , par LittleWhite
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La nouvelle version du moteur de jeux vidéo Unity est disponible. Cette version 6.5 fait partie des versions dites "supportée", signifiant qu'elle recevra des mises à jour jusqu'à la prochaine version. La version 6.7 sera quant à elle, une version au support étendue (Long Term Support).
Cette version apporte :
  • le remplacement des InstanceID avec les EntityID continuant le travail de mise en place des entités ;
  • l'intégration d'un assistant IA pour vous guider dans les problèmes de performance ;
  • l'ajout des lumières et ombres 2D personnalisées ;
  • une nouvelle API pour l'affichage des sprites, ne nécessitant pas de GameObject ;
  • l'ajout du module Physics Core 2D
  • l'ajout d'une API de réflexion des fonctions d'un shader, permettant d'avoir un node du graphe de shaders correspondant au shader HLSL personnalisé ;
  • des améliorations des performances des effets graphiques sur mobiles ;
  • l'ajout d'une fenêtre de recherche des lumières ;
  • ajout de la possibilité de manipuler la boîte à outil des graphes depuis le code ;
  • amélioration des performances de démarrage et d'exécution sur Android ;
  • le pipeline de rendu intégré est maintenant déprécié. Il est nécessaire d'utiliser le pipeline universel (URP) ou le pipeline haute définition (HDRP) ;
  • ajout d'une vue des échantillons dans le gestionnaire des paquets ;
  • ...


L'annonce vidéo officielle :


Source

Documentation officielle de Unity 6.5

Voir aussi

Annonce de Unity 6.4
Annonce de Unity 6.3
Annonce de Unity 6.2
Annonce de Unity 6.1
Annonce de Unity 6.0
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