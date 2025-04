Le moteur de jeu multiplateforme Unity 6.1 est disponible et offre aux créateurs de jeux des performances accrues, de nouveaux outils et un développement plus rapide.

Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de Unity 6.1, notre première mise à jour dans la famille Unity 6. Cette version continue notre engagement à fournir un moteur stable et performant tout en élargissant la portée des plateformes et en ajoutant de nouvelles capacités pour vous aider à créer des jeux et des expériences exceptionnels.Avec Unity 6, nous avons changé notre modèle de publication pour garantir une qualité et une stabilité constantes à chaque version, et faciliter votre choix de la bonne version pour vos productions. La famille Unity 6 est conçue pour être stable et prise en charge sur une période prolongée, minimisant le coût et le risque de mise à niveau – tout en améliorant les performances sur les appareils afin que vous puissiez continuer à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs.Bien que nous continuerons à fournir des versions de support à long terme (LTS), nous introduisons des "Mises à jour" (par exemple, Unity 6.1) afin de pouvoir livrer de nouvelles fonctionnalités et un support de plateforme plus rapidement. Unity 6.1 et toutes les mises à jour subissent les mêmes tests rigoureux d'assurance qualité et de stabilité que nos versions LTS. Les mises à jour sont prêtes pour la production et entièrement prises en charge, contrairement aux précédentes versions Tech Stream, qui étaient principalement destinées à des tests préliminaires de nouvelles fonctionnalités.Voici comment cela fonctionne :Unity 6.0 LTS, qui a été publié en octobre 2024, est pris en charge avec deux ans de LTS, avec une année supplémentaire de support pour les utilisateurs de Unity Enterprise et Unity Industry.Unity 6.3 sera publié en tant que version LTS plus tard cette année. Notre objectif est de publier une version LTS chaque année, fournissant une base stable pour vos projets.: Jeux de service en direct et créateurs qui s'apprêtent à verrouiller la production sur une version spécifique de Unity.En tant que mise à jour, Unity 6.1 reçoit le même niveau de support qu'un LTS (y compris les corrections de bogues et les mises à jour critiques de la plateforme) jusqu'à la publication de la prochaine version. Lorsque Unity 6.2 sera publié, il deviendra la seule version prise en charge. Nous visons à publier plusieurs mises à jour chaque année.Pouvoir mettre à niveau en toute confiance vers la dernière mise à jour signifie que vous pouvez toujours garder vos productions sur la version la plus actuelle sans sacrifier la stabilité ou les performances.: Nouvelles productions et productions intermédiaires, et développeurs à la recherche des dernières fonctionnalités et des plateformes prises en charge. Les mises à jour sont entièrement prêtes pour la production et le choix préféré pour commencer de nouveaux projets, car elles contiennent les dernières fonctionnalités, le support des plateformes et des améliorations de performances.En soutenant à la fois les versions LTS et les mises à jour, notre objectif est de vous donner une flexibilité maximale dans votre approche du développement et des productions en direct.